Atraparon a un narco que se hizo pasar por entrenador de un club de Santa Fe para ocultarse de la Justicia

Un agente de la PDI escolta a un preparador físico de un club, detenido en Santa Fe por su presunta vinculación con el narcotráfico (Gobierno de Santa Fe)

Un hombre de 32 años con pedido de captura vigente por venta de drogas fue arrestado en las últimas horas en Villa Mugueta, un pequeño pueblo del departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La detención sorprendió a la comunidad local, ya que el sospechoso, identificado como Axel Iván G. y conocido en el ambiente delictivo como “Gordo Axel”, trabajaba como preparador físico en un club deportivo de la zona. Su aprehensión, realizada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), desnudó una compleja trama de ocultamiento y vínculos con una de las bandas narco más activas de la zona.

La escena se desarrolló el pasado miércoles, en plenas inmediaciones de las instalaciones del Club Atlético Eduardo Hertz. Allí, mientras se disputaba un encuentro de liga, los agentes desplegaron un operativo cerrojo.

Según fuentes oficiales, el hombre intentó evadir la identificación policial, ocultando su rostro y dirigiéndose hacia los vestuarios, pero fue interceptado a pocos metros por personal de civil. En un primer momento, aportó información falsa e incluso exhibió documentación a nombre de un tercero, pero finalmente fue correctamente identificado y quedó detenido.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Rosario, la investigación que condujo a la captura del “Gordo Axel” se remonta a noviembre de 2024 y está a cargo del fiscal Pablo Socca, integrante de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación. El expediente lo vincula directamente con maniobras de microtráfico en la zona norte de Rosario. Según indicaron los voceros, el ahora detenido es familiar de Marcelo “Frentudo” Fernández, un reconocido hampón de la ciudad que actualmente se encuentra en prisión por delitos vinculados al narcomenudeo.

Según fuentes de la PDI, su actividad como entrenador le permitía modificar sus rutinas y dificultar su localización, ya que alternaba horarios y se movía bajo una fachada de normalidad. El operativo se ejecutó con discreción durante una jornada deportiva, logrando la detención sin incidentes mayores.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un teléfono celular, documentación apócrifa, dinero en efectivo y distintos efectos personales. Todo ese material fue incorporado a la causa que tramita en la sede de la PDI Rosario, donde fue trasladado el detenido tras su identificación plena.

El núcleo de la investigación apunta a la banda liderada por Marcelo “Frentudo” Fernández, quien fue uno de los siete detenidos en noviembre de 2024 en operativos simultáneos realizados en los barrios Parque Casas de Rosario y en la ciudad de Capitán Bermúdez.

El detenido tenía pedido de captura (@MinSegSF)

En ese despliegue policial, según se informó, se secuestraron cuatro vehículos, dos motocicletas, dosis fraccionadas de cocaína, sesenta teléfonos celulares y más de 3 millones de pesos en efectivo.

Las medidas estuvieron a cargo de los fiscales provinciales Lisandro Artacho y Pablo Socca, quienes imputaron a los detenidos por comercialización de estupefacientes. El expediente describe una red de distribución con capacidad logística y puntos de venta en distintos barrios, operando bajo un esquema de microtráfico de drogas.

El prontuario de Fernández incluye antecedentes de gravedad. El 14 de mayo de 2017, durante el cortejo fúnebre de Alexis Berti —un hombre de 30 años fallecido en un enfrentamiento a tiros con la policía—, el “Frentudo” participó en un serio incidente en el que un grupo de personas amenazó y agredió a agentes de la seccional 30ª. El saldo de ese episodio fue de 5 detenidos y 7 policías lesionados. Por entonces, Fernández logró escapar, pero fue capturado dos meses después por efectivos de la Policía de Investigaciones.

La investigación dirigida por el fiscal Socca reveló que, tras los allanamientos de 2024, parte de la banda narco buscó replegarse y dispersarse en localidades cercanas a Rosario. El caso de “Gordo Axel” ilustra este patrón, ya que logró permanecer oculto en Villa Mugueta cambiando de entorno y desempeñándose en funciones ajenas al circuito criminal.

El avance de la causa dependerá de las pericias sobre los elementos secuestrados y de la declaración del detenido, quien permanece a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación entre fiscalía, policía y clubes locales para evitar que personas vinculadas al narcotráfico utilicen ámbitos deportivos como refugio o pantalla.

El detenido será indagado en los próximos días, mientras continúan las actuaciones para identificar posibles colaboradores y determinar si existieron hechos delictivos relacionados durante su estadía en Villa Mugueta. La investigación se mantiene bajo reserva para preservar nuevas medidas en curso.