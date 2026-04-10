Sociedad

Sin lluvias y con temperaturas templadas: así estará el tiempo en el AMBA el fin de semana

Los valores térmicos oscilarán entre los 11 y los 25 grados durante los próximos días. Rige una alerta por lluvias al sur del país

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Se espera un sábado completamente nublado (IStock)
Se espera un sábado completamente nublado (IStock)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con temperaturas agradables en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y localidades aledañas. Las marcas térmicas se mantendrán estables y oscilarán entre los 16 y los 25 grados.

Este viernes, el organismo prevé una jornada despejada y sin probabilidad de lluvias. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados, hacia la noche el cielo comenzará a nublarse.

Para el sábado se espera un leve ascenso térmico, con una mínima de 16 grados. La jornada se presentará parcialmente a mayormente nublada, con una baja probabilidad de precipitaciones hacia las últimas horas del día.

El domingo, en tanto, continuará el repunte térmico, con marcas de entre 17 y 25 grados. Se espera un día parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre 0 y 10 % durante las primeras horas.

El lunes se mantendrá el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 17 grados y una máxima de 24. Para el martes se prevén condiciones térmicas similares, con temperaturas en el mismo rango y una baja probabilidad de inestabilidad a partir de la tarde.

El miércoles se prevé otro leve repunte térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 24 grados, en una jornada que se presentará completamente nublada.

Por último, el jueves, último día del pronóstico, se mantendrán condiciones similares, con marcas térmicas de entre 17 y 23 grados y cielo mayormente cubierto.

alerta
El mapa del alerta amarillo en el sur (SMN)

En paralelo, una alerta amarilla por lluvias rige en la provincia de Santa Cruz. Según precisó el SMN, las localidades afectadas registrarán valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 mm, que podrían ser superados de forma puntual en algunas zonas: “No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas”.

Las recomendaciones de seguridad son evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua.

Mañana, se registrarán alertas del mismo nivel por tormentas, lluvias y vientos en ocho provincias.

¿El calor fuera de lo habitual seguirá durante todo el otoño?

El SMN difundió su nuevo pronóstico trimestral para Argentina, correspondiente al período abril-junio de 2026, en el que señala que las temperaturas superiores a lo normal persistirán durante el otoño en gran parte del país. De acuerdo con el análisis publicado por el SMN, el escenario climático anticipa que el fenómeno de calor atípico que marcó el cierre de marzo continuará durante las próximas semanas y afectará tanto al centro como al norte del territorio nacional.

Según el informe dela institución, el mapa climático nacional muestra una tendencia pronunciada a temperaturas elevadas, en especial sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el Litoral y el noreste de San Luis. El pronóstico, elaborado a partir de modelos de simulación global y datos estadísticos nacionales, indica que existe hasta un 45% de probabilidad de que las marcas térmicas se ubiquen por encima del promedio histórico en esas regiones.

El organismo oficial detalló que el otoño se caracterizará también por la presencia de un volumen de precipitaciones superior a lo habitual en amplios sectores del norte y centro del país. Según la institución, “las probabilidades de lluvias por encima de lo normal alcanzan al NOA (Noroeste), Córdoba, oeste de Santa Fe, este de San Luis y centro-este de Buenos Aires”.

Esta combinación de temperaturas y humedad excepcionales ya se vio reflejada en la última semana de marzo, cuando el Área Metropolitana de Buenos Aires experimentó picos de más de 31℃ y sensaciones térmicas que superaron los 37℃. Estos registros responden a un bloqueo atmosférico que impidió variaciones significativas del clima.

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