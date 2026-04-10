Jacques Lacan, psicoanalista francés: “Amar es dar lo que no se tiene a quien no es” (Foto: Grosby)

“Amar es dar lo que no se tiene”. La contundencia de la frase es apabullante. Deja a todos —enamorados, heridos, infieles, traicionados, esperanzados— sin palabras. Es de Jacques Lacan, psicoanalista francés. Aparece formalmente en su Seminario 4: La relación de objeto (1956-1957), específicamente en la clase del 16 de enero de 1957.

Lacan retomó y profundizó esta idea años más tarde en el Seminario 8: La transferencia (1960-1961), donde analiza El Banquete de Platón para explicar la dinámica entre el amante (el que tiene la falta) y el amado.

El agregado final “...a quien no es” es considerado por muchos expertos como una extensión posterior o una interpretación que se popularizó, aunque condice con su teoría de que amamos a una imagen idealizada del otro y no a la persona real.

El amor suele dirigirse a un ideal o a un “objeto” que proyectamos en la otra persona. No amamos al ser humano real con sus defectos, sino a lo que imaginamos que ese otro posee para completarnos.

Muchos filósofos a lo largo del tiempo se han preguntado qué es el amor. Desde el psicoanálisis, y en un retorno a Freud, Lacan dio una respuesta muy interesante (Foto: Sipa/Shutterstock)

Lacan utiliza esta paradoja para explicar que el amor no se basa en el intercambio de bienes o cualidades, sino en la falta. Para este profesor francés, el amor surge de reconocer la propia incompletud (castración). Lo que uno “da” en el amor no es un regalo material, sino su propia carencia, su necesidad del otro. Al mostrar esa vulnerabilidad, el sujeto se posiciona como deseante.

Hay variaciones. También propuso otra versión más cínica en su Seminario 12: “El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere”, reforzando la idea de que el amor siempre transcurre en un terreno de desencuentros y malentendidos.

Quién fue Jacques Lacan

Jacques Lacan (1901–1981) fue un destacado psiquiatra y psicoanalista francés, considerado la figura más influyente y controvertida del psicoanálisis después de Sigmund Freud. Su importancia radica principalmente en lo que él llamó el “retorno a Freud”, una propuesta para rescatar el rigor de los textos originales freudianos frente a lo que consideraba desviaciones de las escuelas anglosajonas.

Lacan no solo fue médico, sino que integró elementos de la lingüística, la filosofía estructuralista y las matemáticas para reformular la teoría psicoanalítica. Su tesis más famosa afirma que “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, lo que significa que opera mediante leyes lingüísticas (como la metáfora y la metonimia).

Jacques Lacan (1901–1981) fue un destacado psiquiatra y psicoanalista francés, considerado la figura más influyente y controvertida del psicoanálisis después de Sigmund Freud

Además propuso que la experiencia humana se organiza en tres dimensiones inseparables: lo Imaginario (las imágenes y el ego), lo Simbólico (el lenguaje y la ley) y lo Real (lo que no se puede nombrar ni representar).

Durante casi 30 años (1953-1980), impartió seminarios semanales en París que atrajeron no solo a analistas, sino también a filósofos e intelectuales de la talla de Jean-Paul Sartre o Michel Foucault. Fue expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA) en 1963, en gran parte por su técnica de sesiones de tiempo variable (cortar la sesión cuando aparecía algo significativo), lo que lo llevó a fundar su propia escuela.

Sus textos, recopilados principalmente en sus Escritos, son famosos por ser extremadamente difíciles y barrocos, ya que buscaba que el lector hiciera un esfuerzo similar al del trabajo analítico. Lacan falleció en París a los 80 años.