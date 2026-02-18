Paro general: ¿habrá vuelos mañana, 19 de febrero?

Aeropuertos, estaciones de tren y terminales de colectivos suspenderán sus actividades habituales durante la jornada de protesta

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto con los principales sindicatos del transporte en Argentina provocará la interrupción total de vuelos, trenes, subtes y colectivos el jueves 19 de febrero.

La medida, anunciada como respuesta a la política económica del gobierno, impactará a millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. El alcance de la protesta, que incluye a gremios del sector aéreo, ferroviario y automotor, anticipa una jornada sin servicios de transporte público ni actividad regular en los principales aeropuertos.

La decisión fue ratificada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión Ferroviaria (UF) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). La protesta afectará tanto a la capital como a las grandes ciudades del interior, dejando sin transporte a trabajadores, estudiantes y pasajeros con viajes previstos.

Qué pasará con los vuelos mañana, 19 de febrero

La cancelación de vuelos será total en la jornada del paro. Las aerolíneas de cabotaje y las internacionales no operarán el jueves 19 de febrero debido a la adhesión de los sindicatos aeronáuticos.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron su participación, y exhortaron a los pasajeros a evitar acercarse a los aeropuertos y consultar con las compañías aéreas por reprogramaciones o devoluciones.

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery no tendrán actividad regular durante la medida, y que los vuelos afectados superan el centenar entre arribos y partidas.

Aerolíneas Argentinas y otras empresas ya están ofreciendo modificaciones de fecha y reembolsos sin penalidad. El Ministerio de Transporte no estableció servicios mínimos, por lo que se prevé la suspensión total de la actividad aérea durante las 24 horas del paro. Los gremios advirtieron que la normalización de los vuelos podría demorar varias horas tras el final de la medida de fuerza.

¿Hay trenes mañana?

El servicio ferroviario de pasajeros quedará completamente suspendido durante el paro nacional. Las líneas metropolitanas —Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Urquiza y Tren de la Costa— no circularán desde la medianoche del jueves, al igual que los trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con el interior del país.

La Unión Ferroviaria (UF), el sindicato de conductores La Fraternidad y la Asociación de Señaleros Argentinos (ASFA) ratificaron su adhesión, lo que garantiza la inactividad total del sistema ferroviario.

La reanudación de la operación dependerá de la normalización tras el fin de la medida. Las empresas advirtieron que la restitución de los servicios podría extenderse más allá de la finalización formal del paro, especialmente en las primeras horas del viernes.

¿Hay subte mañana?

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó que las seis líneas de subte y el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires permanecerán cerrados durante todo el jueves 19 de febrero.

El sindicato argumentó su adhesión en rechazo a las políticas oficiales y en solidaridad con el resto de los gremios movilizados. No estará disponible ninguna alternativa subterránea de transporte público en la ciudad y que la medida incluye tanto el servicio regular como el Premetro. Las autoridades recomendaron a los usuarios buscar métodos alternativos de movilidad o reprogramar sus actividades.

El retorno a la normalidad dependerá de la coordinación entre el gobierno porteño y las empresas concesionarias, quienes anticipan demoras en la reactivación total de los servicios.

Otros servicios que no funcionarán

El paro general también afectará al servicio de colectivos urbanos e interurbanos en todo el país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que no circularán colectivos durante las 24 horas del jueves, afectando a millones de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y las principales ciudades del interior.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a la mayoría de los gremios del sector, coordina la huelga y garantiza la paralización total del transporte público.

Además, sindicatos estatales y docentes anticiparon la adhesión a la medida. Esto podría derivar en restricciones en hospitales públicos, escuelas y organismos estatales. Se prevé una jornada de baja actividad en la administración pública y la posibilidad de que se suspendan trámites y turnos médicos. Las autoridades recomendaron reprogramar actividades no esenciales y evitar traslados innecesarios durante el jueves 19 de febrero.