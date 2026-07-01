Crimen y Justicia

“Se alejaba de nosotros, estaba nerviosa”: qué dijeron los padres de Loan sobre la actitud de Laudelina el día de la desaparición

José Peña, María Noguera y su hijo Mariano declararon por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En sus testimonios, coincidieron en recordar distintas actitudes de Laudelina Peña que les resultaron llamativas el día de la desaparición de Loan y durante las primeras horas de la búsqueda

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Laudelina Peña, tía de Loan. Juicio por Loan
Laudelina Peña, tía de Loan

Enviado especial a Corrientes.—La quinta audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó un hilo conductor que atravesó los tres testimonios de la jornada. José Peña, María Noguera y Mariano Peña, padre, madre y hermano mayor del niño, coincidieron en ubicar a Laudelina Peña en el centro de sus recuerdos sobre el 13 de junio de 2024. Cada uno reconstruyó momentos distintos, pero todos describieron comportamientos que, con el paso del tiempo, comenzaron a interpretar como fuera de lo habitual.

Laudelina —tía de Loan y una de las principales acusadas por la fiscalía de haber participado en la sustracción y el ocultamiento del niño— escuchó las tres declaraciones desde el banquillo de los imputados en silencio durante toda la audiencia. Solo respondió con un gesto cuando María Noguera se dirigió directamente a ella.

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Caso Loan Peña
El almuerzo donde Loan Peña fue visto por última vez

“Se alejaba de nosotros”

José Peña fue el primero en declarar. Reconstruyó el almuerzo familiar en la casa de su madre, Catalina Peña, y recordó que, cuando llegó cerca de las 11.30, solo estaban su madre y Laudelina preparando la comida.

Según relató, el primer indicio de que algo ocurría llegó cuando regresaron del naranjal. “Laudelina me preguntó si no estaba con Loan. Le dije que no estaba conmigo, que se había ido con ellos”, contó.

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A partir de ese momento comenzó la búsqueda. José recordó que intentó hablar varias veces con su hermana, pero sintió que lo evadía. “Quería hablar con Laudelina, pero no me respondía lo que le preguntaba”.

Luego describió la actitud que más le llamó la atención.

“En todo momento se alejaba de nosotros. Eso me sorprendió. Estaba nerviosa”, sumó.

Aun así, explicó que en aquellas primeras horas nunca imaginó que pudiera estar involucrada: “¿Cómo no voy a confiar? Era la tía y estaban los primos”.

También recordó que recién al día siguiente escuchó la versión del supuesto accidente de tránsito que más tarde Laudelina instalaría públicamente para explicar la desaparición de Loan.

padres de Loan
José Peña y María Noguera: los padres de Loan

“La noté extraña”

María Noguera también ubicó a Laudelina entre las primeras personas con las que habló cuando llegó al lugar donde buscaban a su hijo.

Contó que descendió de la moto antes de llegar a la casa de Catalina para preguntarle qué estaba ocurriendo. “La noté extraña. Estaba con el celular. Si se pierde una criatura, yo dejo todo para buscarla”, aseguró.

Según declaró, durante los días posteriores también intentó acercarse a su cuñada, pero no obtuvo respuestas. “Laudelina me esquivaba cuando quería hablar. Se iba lejos. No hablé más con ella”.

La parte más fuerte de su declaración llegó cuando el presidente del Tribunal le preguntó si quería agregar algo más antes de retirarse. Entonces miró hacia el sector de los imputados y lanzó un pedido directo:

“Si Laudelina está acá, que me diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín”.

Después fue todavía más específica: “Ellos saben con quién está, qué come. Pero nosotros no”. Cuando le pidieron que dijera a quiénes se refería, respondió sin dudar: “Laudelina y Carlos Pérez deben saber”.

Loan Danilo Peña
Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición

“Era todo raro”

El tercer testimonio de la jornada fue el de Mariano Peña. El hermano mayor de Loan también recordó la actitud de su tía durante aquella jornada: “Ya era todo raro”.

Luego explicó los motivos. “La notaba distinta. Estaba con el celular y no me hablaba”.

Mientras escuchaba a José Peña, Laudelina mantuvo la mirada fija sobre su hermano durante buena parte del testimonio. Con el correr de los minutos comenzó a bajar la cabeza y solo levantaba la vista cuando intervenían jueces, fiscales o defensores.

Durante la declaración de María Noguera, volvió a quedar en el centro de la audiencia. La madre de Loan la interpeló directamente y le recordó una vieja situación familiar.

“¿Te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires y tu hija se quedó conmigo?”.

Laudelina respondió únicamente con un movimiento de cabeza.

Minutos después pidió retirarse del recinto porque se sentía mal. Regresó cuando finalizó la atención médica que recibió María Noguera, quien había sufrido una fuerte crisis de llanto durante el cierre de su testimonio.

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