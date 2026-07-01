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El video del “ataque de ira” de Ancelotti al no poder hacer jueguitos en la práctica de Brasil: los memes que generó su reacción

El entrenador italiano se divirtió en la práctica de Brasil, que jugará ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

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La bronca de Carlo Ancelotti luego de que se le cayó la pelota al intentar hacer jueguitos

Brasil tuvo una jornada descontracturada en la concentración luego de su triunfo 2-1 ante Japón que lo clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. En la última práctica abundó el clima de alegría y el entrenador Carlo Ancelotti fue uno de los principales protagonistas por una imagen que fue viral.

El italiano quiso hacer jueguitos y luego de cuatro intentos para mantener la pelota en el aire, perdió el control y estalló de bronca, aunque en un marco distendido junto a uno de sus colaboradores.

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La imagen de Rede Globo hizo estragos en las redes sociales, ya que los usuarios aprovecharon para compartir varios memes. “Carletto” fue tendencia en X y los internautas le pusieron color al martes. Los focos fueron hacia el “Míster” con cierta gracia por su escaso control de la pelota. Otros bromearon con si la pelota picaba, Ancelotti iba a tener que poner de titular a Endrick, quien ingresó desde el banco en el duelo ante los nipones.

En su época de futbolista, Ancelotti fue un férreo defensor que se convirtió en un emblema del Milan; una garantía en el fondo junto a Franco Baresi y ambos ganaron todo.

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La armonía marca el presente de la Verdeamarela, que luego de quedarse con el Grupo C ganó su primer encuentro de los playoffs en la flamante instancia de 16avos de final.

Carlo Ancelotti, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratación ante Japón. El entrenador italiano les devolvió la confianza a los brasileños (REUTERS/Pedro Nunes)
Carlo Ancelotti, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratación ante Japón. El entrenador italiano les devolvió la confianza a los brasileños (REUTERS/Pedro Nunes)

También a los futbolistas brasileños se los ve de buen ánimo con el entrenador italiano, que asumió en la Eliminatoria y cumplió con el objetivo de clasificar al equipo al Mundial 2026.

Carletto (67 años) asumió en mayo del año pasado como entrenador de la selección brasileña. Llegó en un proyecto a largo plazo, con un contrato que vencerá en julio de 2030. El italiano les renovó la confianza a los jugadores y con figuras de la talla de Vinicius, Martinelli, Casemiro, el propio Endrick, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Marquinhos, más el regreso de Neymar, buscarán seguir dando pelea en el torneo que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

“El equipo no perdió la paciencia. Estaba bien en la primera parte, el juego fue bonito, forzamos más en la segunda parte y al final salió bien. Tenemos muchos recursos en el banco y en el campo. Los jugadores, individualmente, están a buen nivel”, dijo Ancelotti luego del partido ante Japón.

En la presente Copa del Mundo Brasil se adjudicó el Grupo C luego de empatar 1-1 con Marruecos y golear 3-0 a Haití y Escocia. La Verdeamarela jugará contra Noruega en los octavos de final este domingo desde las 17:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

La última vez que el elenco sudamericano se consagró en el certamen ecuménico fue en Corea-Japón 2002, cuando obtuvo su quinto título. 24 años más tarde y de la mano de Carlo Ancelotti, los brasileños se ilusionan con poder lograr su media docena de Copas del Mundo.

MEMES Y REACCIONES POR LOS JUEGUITOS DE ANCELOTTI:

Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti
Memes por los jueguitos de Ancelotti

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