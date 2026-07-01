El Salvador

Condenaron a 43 pandilleros con penas de hasta 85 años en El Salvador

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado sentenció a integrantes de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos, que operaba en Ciudad Dolores y Sensuntepeque

Guardar
Google icon
Nueve secciones de una cuadrícula muestran grupos de hombres con cabezas rapadas, camisetas blancas, mascarillas y esposas. Se observan sillas y el logo CPI.
Grupos de hombres jóvenes con cabezas rapadas, vestimenta blanca, mascarillas y esposas se distribuyen en un mosaico de tomas capturadas en estancias sencillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó este martes a 43 imputados de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos, que operaba en Ciudad Dolores y Sensuntepeque del departamento de Cabañas, con penas de hasta 85 años de prisión, según informó Centros Judiciales El Salvador.

De acuerdo con la resolución judicial, Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias “Scrappy”, recibió la pena más alta por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia con fines de tráfico y agrupaciones ilícitas. Juan Carlos Pineda Cubías, alias “Vengador”, fue condenado a 75 años por delitos vinculados a la tenencia y portación ilegal o irresponsable de armas de fuego.

PUBLICIDAD

La información oficial indicó que José Eliseo Amaya Palacios fue sentenciado a 60 años por agrupaciones ilícitas, y Santos Erick Contreras Flores a 60 años por delitos relacionados con armas de fuego y agrupaciones ilícitas. En los casos de Scrappy, Vengador y Amaya Palacios, los tres imputados tenían rango de corredores de clica y encargados de base dentro de la estructura, y fueron capturados bajo el Régimen de Excepción.

Otras condenas dictadas por el tribunal

Además, el tribunal impuso 45 años de prisión a siete homeboys con funciones de liderazgo y coordinación, 40 años a dos chequeos y 25 años a 10 paros y 20 colaboradores.

PUBLICIDAD

Sentenciaron a 85 años de cárcel a “Scrappy”, de una clica de la MS-13 en El Salvador (Foto cortesía Centros Judiciales)
Sentenciaron a 85 años de cárcel a “Scrappy”, de una clica de la MS-13 en El Salvador (Foto cortesía Centros Judiciales)

El 12 de junio, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó penas de hasta 60 años de prisión a miembros de la pandilla 18 Revolucionarios, quienes operaban en el departamento de San Vicente, después de ser hallados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, según lo informado por Centros Judiciales.

Entre los principales condenados figuran Santos Elías Hernández, conocido como alias “Tamborín”, René Aníbal Villalta (alias “Viejo Gato”) y Edwin Salvador Torres Servellón (alias “Smaylin”). Centros Judiciales destacó que los tres ejercían el rango de palabrero dentro de la estructura, encargándose de dirigir y coordinar las actividades ilícitas.

Además, alias “Tamborín” tenía el cargo de primera voz o primera palabra de la pandilla, lo que lo colocaba como máximo responsable de la célula en San Vicente. De igual manera, se estableció que los delitos cometidos por los principales cabecillas incluyeron la planificación y ejecución de acciones que ponían en riesgo la seguridad y la paz de las comunidades. El tribunal determinó que la gravedad y continuidad de estos hechos justificaba la imposición de altas penas.

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador está habilitado para imponer la prisión perpetua por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. Este cambio supone la ruptura definitiva con el modelo de justicia juvenil tradicional. Esta cadena está vigente para los adolescentes de12 a 18 años.

El fallo alcanzó a “Vengador” y otros imputados capturados bajo el Régimen de Excepción por cargos ligados a armas de fuego y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía Centros Judiciales)
El fallo alcanzó a “Vengador” y otros imputados capturados bajo el Régimen de Excepción por cargos ligados a armas de fuego y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía Centros Judiciales)

La reforma constitucional busca frenar la criminalidad organizada y pandilleril. En el caso de los menores de edad, la reforma introduce la revisión obligatoria de la prisión perpetua para menores una vez cumplidos 25 años de encarcelamiento, un punto que diferencia la medida de la cadena perpetua absoluta que aplica a adultos, según se detalla la reforma legal.

Temas Relacionados

Mara SalvatruchaSan SalvadorCrimen OrganizadoSentenciasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidente de Honduras destaca nueva etapa de cooperación con EEUU durante celebración de los 250 años de independencia

El presidente Nasry Asfura participó en la conmemoración anticipada de los 250 años de independencia de Estados Unidos y reafirmó el compromiso de ambos países en temas de seguridad, Estado de derecho y lucha contra el crimen organizado.

Presidente de Honduras destaca nueva etapa de cooperación con EEUU durante celebración de los 250 años de independencia

Régimen de Nicaragua premia a boxeador “Chocolatito” González con casa expropiada a exaliado de Ortega

Una investigación de Divergentes documentó que propiedades quitadas a opositores, periodistas y exiliados se ofrecen en circuitos informales y en internet, o se asignan como retribución a personas públicas vinculadas al sandinismo

Régimen de Nicaragua premia a boxeador “Chocolatito” González con casa expropiada a exaliado de Ortega

Guatemala: Consejo Superior Universitario de USAC convoca a una sesión ordinaria

La convocatoria para el 1 de julio en la sede central omitió la investidura del funcionario reelecto, aunque fijó la reunión a las e incluyó designaciones directivas basadas en una terna presentada por la actual administración

Guatemala: Consejo Superior Universitario de USAC convoca a una sesión ordinaria

Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en 5.25% anual en junio de 2026

La autoridad monetaria dejó sin cambios también las facilidades de repos a un día en 5.75% y de depósitos remunerados (overnight) en 4.50%, en un contexto de recuperación gradual y menor presión del petróleo

Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en 5.25% anual en junio de 2026

Campesinos en Honduras protestan frente al Congreso y exigen derogar la Ley de Protección Agroindustrial

La entrada en vigor de la Ley de Protección Agroindustrial provocó este martes una protesta de organizaciones campesinas frente al Congreso Nacional, cuyos dirigentes advirtieron sobre nuevas movilizaciones si la normativa no es derogada.

Campesinos en Honduras protestan frente al Congreso y exigen derogar la Ley de Protección Agroindustrial

TECNO

Secuestrar archivos sin dejar rastro, la nueva estrategia que te deja expuesto en internet

Secuestrar archivos sin dejar rastro, la nueva estrategia que te deja expuesto en internet

Estrenos de HBO Max en julio más buscados en Google: de Wicked: Por siempre a Christy

Cómo solucionar el problema de Android Auto que no permite hacer llamadas con la voz

Google lanza Nano Banana 2 Lite, su generador de imágenes más rápido y barato

Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

ENTRETENIMIENTO

La segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ no iguala el éxito de su estreno en 2024

La segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ no iguala el éxito de su estreno en 2024

“Este personaje me llevó a un lugar en el que no había estado nunca”, afirmó Hugh Jackman sobre Robin Hood

“Si amas la película original, reconocerás perfectamente la historia”, afirmó Thomas Kail sobre la remake de Moana

Así es la Barbie de Miley Cyrus: el nuevo lanzamiento de Mattel para coleccionistas

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

MUNDO

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

Irán volvió a condicionar la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos

Qué es la curaduría y por qué no tiene nada que ver con la decoración

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante