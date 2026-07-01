Condenaron a 43 pandilleros con penas de hasta 85 años en El Salvador

Grupos de hombres jóvenes con cabezas rapadas, vestimenta blanca, mascarillas y esposas se distribuyen en un mosaico de tomas capturadas en estancias sencillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó este martes a 43 imputados de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos, que operaba en Ciudad Dolores y Sensuntepeque del departamento de Cabañas, con penas de hasta 85 años de prisión, según informó Centros Judiciales El Salvador.

De acuerdo con la resolución judicial, Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias “Scrappy”, recibió la pena más alta por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia con fines de tráfico y agrupaciones ilícitas. Juan Carlos Pineda Cubías, alias “Vengador”, fue condenado a 75 años por delitos vinculados a la tenencia y portación ilegal o irresponsable de armas de fuego.

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La información oficial indicó que José Eliseo Amaya Palacios fue sentenciado a 60 años por agrupaciones ilícitas, y Santos Erick Contreras Flores a 60 años por delitos relacionados con armas de fuego y agrupaciones ilícitas. En los casos de Scrappy, Vengador y Amaya Palacios, los tres imputados tenían rango de corredores de clica y encargados de base dentro de la estructura, y fueron capturados bajo el Régimen de Excepción.

Otras condenas dictadas por el tribunal

Además, el tribunal impuso 45 años de prisión a siete homeboys con funciones de liderazgo y coordinación, 40 años a dos chequeos y 25 años a 10 paros y 20 colaboradores.

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Sentenciaron a 85 años de cárcel a “Scrappy”, de una clica de la MS-13 en El Salvador (Foto cortesía Centros Judiciales)

El 12 de junio, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó penas de hasta 60 años de prisión a miembros de la pandilla 18 Revolucionarios, quienes operaban en el departamento de San Vicente, después de ser hallados culpables por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, según lo informado por Centros Judiciales.

Entre los principales condenados figuran Santos Elías Hernández, conocido como alias “Tamborín”, René Aníbal Villalta (alias “Viejo Gato”) y Edwin Salvador Torres Servellón (alias “Smaylin”). Centros Judiciales destacó que los tres ejercían el rango de palabrero dentro de la estructura, encargándose de dirigir y coordinar las actividades ilícitas.

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Además, alias “Tamborín” tenía el cargo de primera voz o primera palabra de la pandilla, lo que lo colocaba como máximo responsable de la célula en San Vicente. De igual manera, se estableció que los delitos cometidos por los principales cabecillas incluyeron la planificación y ejecución de acciones que ponían en riesgo la seguridad y la paz de las comunidades. El tribunal determinó que la gravedad y continuidad de estos hechos justificaba la imposición de altas penas.

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador está habilitado para imponer la prisión perpetua por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. Este cambio supone la ruptura definitiva con el modelo de justicia juvenil tradicional. Esta cadena está vigente para los adolescentes de12 a 18 años.

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El fallo alcanzó a “Vengador” y otros imputados capturados bajo el Régimen de Excepción por cargos ligados a armas de fuego y agrupaciones ilícitas (Foto cortesía Centros Judiciales)

La reforma constitucional busca frenar la criminalidad organizada y pandilleril. En el caso de los menores de edad, la reforma introduce la revisión obligatoria de la prisión perpetua para menores una vez cumplidos 25 años de encarcelamiento, un punto que diferencia la medida de la cadena perpetua absoluta que aplica a adultos, según se detalla la reforma legal.