Costa Rica

Condenan a 48 años de prisión a hombre por abusar sexualmente de tres niñas en Costa Rica

El Tribunal Penal de Heredia declaró culpable a un hombre por delitos de abuso sexual, violación y producción y difusión de material de abuso sexual infantil. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 en Belén, Heredia

Guardar
Google icon
Tres niñas sentadas de espaldas en una cama. Un hombre de espaldas está en el umbral de una puerta abierta.
La Fiscalía de San Joaquín de Flores demostró que el condenado aprovechó la relación de confianza con las víctimas para cometer abusos sexuales, violaciones y otros delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de apellidos Hernández Le Maitre fue condenado a 48 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer múltiples delitos sexuales en perjuicio de tres niñas, quienes tenían apenas uno, tres y siete años de edad cuando comenzaron las agresiones.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores lograra demostrar la responsabilidad del imputado en los delitos de abuso sexual, violación, fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil y difusión de ese material.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 en la comunidad de La Ribera de Belén, en la provincia de Heredia.

PUBLICIDAD

Durante ese período, Hernández mantenía una relación sentimental con la tía de las menores y residía junto a ella en la vivienda donde con frecuencia permanecían las víctimas.

Según logró acreditar la Fiscalía durante el juicio, el condenado aprovechó la cercanía familiar y la confianza que las niñas depositaban en él para cometer de manera reiterada los delitos sexuales.

Las investigaciones determinaron que las agresiones iniciaron cuando las víctimas eran de muy corta edad. Al momento de los primeros hechos, una de las menores tenía apenas un año, otra tres años y la tercera siete años, lo que fue considerado un elemento de especial gravedad dentro del proceso penal.

PUBLICIDAD

Un hombre esposado, visto de espaldas, es flanqueado por dos policías penitenciarios que lo guían hacia una celda con rejas, litera e inodoro.
Mientras la sentencia queda en firme, el condenado de apellidos Hernández Le Maitre permanecerá en prisión preventiva por orden del Tribunal Penal de Heredia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público sostuvo que los abusos ocurrieron mientras las niñas permanecían en la casa de su tía, lugar donde también vivía el ahora sentenciado.

La investigación avanzó luego de que, el 16 de abril de 2016, la madre de una de las menores detectara señales que despertaron sospechas sobre una posible agresión sexual.

Ante esa situación, la mujer decidió acudir a las autoridades judiciales e interpuso la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación que años después culminó con la condena.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron reconstruir los hechos y demostrar la responsabilidad penal de Hernández Le Maitre en los distintos delitos atribuidos.

Además de las agresiones sexuales, el Tribunal tuvo por acreditado que el imputado también incurrió en la fabricación y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil, uno de los delitos considerados de mayor gravedad dentro de la legislación costarricense por el daño permanente que ocasiona a las víctimas.

Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental presentada por el Ministerio Público, los jueces resolvieron imponer una pena total de 48 años de prisión.

Primer plano de la mano de un juez con un anillo dorado, sosteniendo un mazo de madera sobre un bloque de sonido en un escritorio de madera.
El Tribunal Penal de Heredia condenó a 48 años de prisión a un hombre tras hallarlo culpable de cometer delitos sexuales en perjuicio de tres niñas entre 2012 y 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Hernández Le Maitre deberá permanecer en prisión preventiva, según dispuso el Tribunal Penal de Heredia.

Las autoridades judiciales recuerdan que este tipo de delitos suele ocurrir en entornos cercanos a las víctimas, donde los agresores aprovechan vínculos de confianza o familiares para facilitar las agresiones y evitar que sean descubiertas durante largos períodos.

El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra personas menores de edad y destacó la importancia de la denuncia oportuna para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

La condena impuesta por el Tribunal Penal de Heredia representa una de las penas más altas dictadas recientemente por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y refleja la gravedad de las conductas acreditadas durante el juicio, así como el compromiso de las autoridades judiciales de sancionar este tipo de hechos conforme a la legislación vigente.

Temas Relacionados

Costa Ricaabuso sexualprisiónTribunal Penal de HerediaViolación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron a 43 pandilleros con penas de hasta 85 años en El Salvador

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado sentenció a integrantes de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos, que operaba en Ciudad Dolores y Sensuntepeque

Condenaron a 43 pandilleros con penas de hasta 85 años en El Salvador

Presidente de Honduras destaca nueva etapa de cooperación con EEUU durante celebración de los 250 años de independencia

El presidente Nasry Asfura participó en la conmemoración anticipada de los 250 años de independencia de Estados Unidos y reafirmó el compromiso de ambos países en temas de seguridad, Estado de derecho y lucha contra el crimen organizado.

Presidente de Honduras destaca nueva etapa de cooperación con EEUU durante celebración de los 250 años de independencia

Régimen de Nicaragua premia a boxeador “Chocolatito” González con casa expropiada a exaliado de Ortega

Una investigación de Divergentes documentó que propiedades quitadas a opositores, periodistas y exiliados se ofrecen en circuitos informales y en internet, o se asignan como retribución a personas públicas vinculadas al sandinismo

Régimen de Nicaragua premia a boxeador “Chocolatito” González con casa expropiada a exaliado de Ortega

Guatemala: Consejo Superior Universitario de USAC convoca a una sesión ordinaria

La convocatoria para el 1 de julio en la sede central omitió la investidura del funcionario reelecto, aunque fijó la reunión a las e incluyó designaciones directivas basadas en una terna presentada por la actual administración

Guatemala: Consejo Superior Universitario de USAC convoca a una sesión ordinaria

Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en 5.25% anual en junio de 2026

La autoridad monetaria dejó sin cambios también las facilidades de repos a un día en 5.75% y de depósitos remunerados (overnight) en 4.50%, en un contexto de recuperación gradual y menor presión del petróleo

Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en 5.25% anual en junio de 2026

TECNO

Secuestrar archivos sin dejar rastro, la nueva estrategia que te deja expuesto en internet

Secuestrar archivos sin dejar rastro, la nueva estrategia que te deja expuesto en internet

Estrenos de HBO Max en julio más buscados en Google: de Wicked: Por siempre a Christy

Cómo solucionar el problema de Android Auto que no permite hacer llamadas con la voz

Google lanza Nano Banana 2 Lite, su generador de imágenes más rápido y barato

Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

ENTRETENIMIENTO

La segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ no iguala el éxito de su estreno en 2024

La segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ no iguala el éxito de su estreno en 2024

“Este personaje me llevó a un lugar en el que no había estado nunca”, afirmó Hugh Jackman sobre Robin Hood

“Si amas la película original, reconocerás perfectamente la historia”, afirmó Thomas Kail sobre la remake de Moana

Así es la Barbie de Miley Cyrus: el nuevo lanzamiento de Mattel para coleccionistas

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

MUNDO

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

Irán volvió a condicionar la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos

Qué es la curaduría y por qué no tiene nada que ver con la decoración

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante