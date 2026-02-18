Cerrarán por 24 horas el paso internacional de Mendoza a Chile para desinfectar por dengue

La detección de un mosquito Aedes aegypti en el complejo Los Libertadores motivó el cierre total del corredor vial entre Mendoza y Chile

El paso internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado desde las 10 de la mañana del jueves, luego de que el Ministerio de Salud de Chile detectara un ejemplar adulto de mosquito Aedes aegypti en el complejo Los Libertadores.

La medida, que involucra una aplicación química, fue definida por las autoridades chilenas y cuenta con acuerdo de la coordinación argentina. El cierre afectará ambas direcciones y se aplicará en los puntos de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile).

El túnel internacional, clave para el tránsito binacional, quedará inhabilitado a partir de las 10 del mediodía del jueves y reabrirá el viernes 20 de febrero a las 12. El corte total del paso durará 24 horas y abarca todo tipo de vehículos.

El hallazgo, que motivó la intervención sanitaria, corresponde a un mosquito macho presuntamente portador del vector responsable de transmitir dengue, fiebre amarilla, chikungunya y Zika.

El cierre fronterizo afecta a todo tipo de vehículos e incluye puntos clave como Uspallata en Argentina y Guardia Vieja en Chile

“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, por decisión de la coordinación chilena, previo acuerdo con la coordinación argentina, se procederá al cierre temporal de este paso fronterizo debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis, por parte del Ministerio de Salud”, reflejaba el comunicado oficial emitido por la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del país vecino.

“Cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente a través de este medio. Los invitamos a monitorear las cuentas de X @UPFronterizos o @CFLosLibertador, para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje”, cerraba el mensaje compartido a través de las redes sociales.

La coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor informó la suspensión del tránsito mediante un comunicado, donde especificó que la desinfección busca prevenir brotes de enfermedades vectoriales en la región de Valparaíso, informó Los Andes.

Durante el mes de febrero del 2025, se implementó una medida similar tras la identificación de otro mosquito Aedes aegypti en la misma zona. El operativo actual replica el procedimiento de cierre y desinfección dispuesto en aquella oportunidad.

Cuáles son los síntomas del dengue

El operativo replica una medida similar realizada en febrero pasado luego de la identificación de otro ejemplar de Aedes aegypti en la frontera (Europa Press)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección viral que se transmite a través de la picadura de hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Este virus se presenta en cuatro serotipos diferentes: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La enfermedad es común en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas.

Entre los síntomas más comunes destacan la fiebre alta, que puede llegar a los 40 °C, acompañada de al menos dos de los siguientes signos: dolor de cabeza intenso, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, inflamación de los ganglios linfáticos o erupciones en la piel.

El virus suele manifestarse después de un periodo de incubación de 4 a 10 días tras la picadura del mosquito, y los síntomas permanecen entre 2 y 7 días.

Las personas infectadas, tanto si presentan síntomas como si no, representan la principal fuente de propagación del virus. Los mosquitos adquieren el virus al picar a estos portadores. Una vez aparecen los primeros síntomas, las personas pueden contagiar a los mosquitos Aedes durante un periodo máximo de 12 días.

El Aedes aegypti es un mosquito que prefiere los ambientes urbanos y suele poner sus huevos en recipientes creados por el ser humano. A diferencia de otros mosquitos, su actividad de alimentación se concentra durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer, antes de que caiga la noche.

En cada ocasión en la que busca alimentarse, la hembra puede picar a varias personas. Los huevos de Aedes son capaces de sobrevivir secos en sus lugares de cría por más de un año y eclosionan cuando entran en contacto con el agua.