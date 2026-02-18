Sociedad

Calendario 2026: cuándo hay fin de semana largo en marzo y qué días caen los feriados

El tercer mes del año ofrecerá un periodo de descanso de cuatro días con fines turísticos

Guardar
El calendario de feriados 2026
El calendario de feriados 2026 en Argentina contempla varios fines de semana largos distribuidos durante el año para fomentar el turismo interno (Diego Izquierdo/Télam/CF)

El calendario de feriados 2026 en Argentina presenta varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, con un impacto directo en la organización familiar, laboral y turística. De este modo, el mes de marzo ofrecerá un fin de semana extendido, gracias a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional, lo que genera expectativas en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte. El Gobierno nacional formalizó estos cambios mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de incentivar el turismo interno y dinamizar la economía.

Cuándo hay fin de semana largo en marzo 2026

El tercer mes del año contará con un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24. El lunes 23 fue designado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible en todo el país. Estas jornadas fueron establecidas para permitir que trabajadores y estudiantes puedan disfrutar de un descanso prolongado, facilitando la organización de actividades personales y familiares.

El Gobierno nacional busca, mediante estos períodos, “impulsar la economía en sectores clave y facilitar la organización de actividades familiares y comerciales a lo largo de todo el país”. La medida se apoya en la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales y faculta la incorporación de feriados con fines turísticos.

El Gobierno nacional oficializó los
El Gobierno nacional oficializó los feriados turísticos de 2026 mediante la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial para estimular la economía (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El único fin de semana largo de marzo será el del lunes 23, considerado no laborable, y el martes 24, feriado nacional. Muchas empresas y organismos públicos suelen otorgar el descanso en los días no laborables con fines turísticos, aunque la obligatoriedad de la jornada depende de la decisión del empleador.

Al tratarse de una fecha estratégica, el descanso extendido permite sumar jornadas de recreación, movimiento turístico y reuniones familiares, lo que genera expectativas en el sector privado y en quienes planifican viajes o escapadas cortas.

Por qué no se trabaja el 23 de marzo

El lunes 23 fue declarado día no laborable con fines turísticos. Esta decisión se fundamenta en la política de distribuir descansos a lo largo del año para estimular el turismo y la economía. Al ubicarse en la antesala de un feriado nacional, permite ampliar el fin de semana, lo que favorece la movilidad y el consumo en diversas regiones del país.

Los días no laborables con
Los días no laborables con fines turísticos no otorgan remuneración adicional si se trabaja, a diferencia de los feriados nacionales que exigen pago doble (REUTERS/Agustin Marcarian)

La normativa establece que los días no laborables con fines turísticos no otorgan derecho a una remuneración adicional si se trabaja durante esa jornada, a diferencia de los feriados nacionales, en los que corresponde el pago doble de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. “El día no laborable solo se implementa si el empleador así lo decide”, precisa la normativa. En la práctica, muchas empresas del sector privado y organismos estatales adhieren a la disposición, aunque no existe obligación legal para todos los casos.

La inclusión responde a la estrategia oficial de promover el turismo y dinamizar la economía en fechas clave. Esta medida se repite también en otros meses del año, con el objetivo de distribuir los descansos y facilitar la planificación de actividades recreativas y familiares. La tendencia a sumar feriados o días no laborables en torno a fechas conmemorativas busca generar mayores oportunidades para el sector turístico y comercial.

A lo largo del año, la mayoría de los meses contarán con un fin de semana largo, salvo enero y septiembre. Solamente mayo y diciembre tendrán dos fines de semana largos, sumando un total de 12 períodos extendidos.

Temas Relacionados

Calendario 2026FeriadoDía de la Memoria por la Verdad y Justicia24 de marzoFin de semana largoÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Frontera caliente: detuvieron en Misiones a un brasileño que intentaba cruzar con 225 mil cápsulas para armas de fuego

El conductor transportaba 50 bolsas de plástico con 4.500 cápsulas fulminantes cada una. En un operativo paralelo en Formosa, detuvieron a dos argentinos que llevaban 70 mil dólares sin declarar

Frontera caliente: detuvieron en Misiones

Mañana se conocerá el veredicto por el femicidio de María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinada en Kosovo

El hecho ocurrió en 2023. La víctima tenía 27 años. Su pareja, Endrit Nika, está sospechado de haberla arrojado al vacío

Mañana se conocerá el veredicto

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijas

El sospechoso, identificado como E.G.O., de 25 años, fue aprehendido y se espera que declare en las próximas horas. La víctima continúa internada, pero se encuentra estable

Brutal intento de femicidio en

Un ladrón murió tras intentar robarle el auto a un policía retirado que se defendió a los tiros en La Matanza

El hecho ocurrió en las últimas horas. El delincuente había actuado con otros dos cómplices que siguen prófugos

Un ladrón murió tras intentar

Una pareja trans se casó por la iglesia en Corrientes y generó un conflicto con el arzobispado: “Biológicamente somos un varón y una mujer”

Solange Ayala e Isaías Díaz, ambas personas transgénero que transicionaron al género opuesto, dieron el sí el pasado 28 de enero en una parroquia de la capital. Tras la repercusión, el arzobispo provincial decidió anular el matrimonio. Los detalles de la historia

Una pareja trans se casó
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

TELESHOW
Benito Fernández fue abuelo por

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

INFOBAE AMÉRICA

Panamá vuelve a los mercados

Panamá vuelve a los mercados y reduce deuda en $204 millones

Polonia prohibió el ingreso de vehículos chinos a instalaciones militares por riesgo de espionaje y fuga de datos

Imágenes satelitales revelan nuevas fortificaciones en sitios nucleares y bases de misiles del régimen iraní

Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición a los cuestionamientos

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia