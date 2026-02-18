Calendario 2026: cuándo hay fin de semana largo en marzo y qué días caen los feriados

El calendario de feriados 2026 en Argentina contempla varios fines de semana largos distribuidos durante el año para fomentar el turismo interno (Diego Izquierdo/Télam/CF)

El calendario de feriados 2026 en Argentina presenta varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, con un impacto directo en la organización familiar, laboral y turística. De este modo, el mes de marzo ofrecerá un fin de semana extendido, gracias a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional, lo que genera expectativas en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte. El Gobierno nacional formalizó estos cambios mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de incentivar el turismo interno y dinamizar la economía.

Cuándo hay fin de semana largo en marzo 2026

El tercer mes del año contará con un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24. El lunes 23 fue designado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible en todo el país. Estas jornadas fueron establecidas para permitir que trabajadores y estudiantes puedan disfrutar de un descanso prolongado, facilitando la organización de actividades personales y familiares.

El Gobierno nacional busca, mediante estos períodos, “impulsar la economía en sectores clave y facilitar la organización de actividades familiares y comerciales a lo largo de todo el país”. La medida se apoya en la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales y faculta la incorporación de feriados con fines turísticos.

El Gobierno nacional oficializó los feriados turísticos de 2026 mediante la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial para estimular la economía (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El único fin de semana largo de marzo será el del lunes 23, considerado no laborable, y el martes 24, feriado nacional. Muchas empresas y organismos públicos suelen otorgar el descanso en los días no laborables con fines turísticos, aunque la obligatoriedad de la jornada depende de la decisión del empleador.

Al tratarse de una fecha estratégica, el descanso extendido permite sumar jornadas de recreación, movimiento turístico y reuniones familiares, lo que genera expectativas en el sector privado y en quienes planifican viajes o escapadas cortas.

Por qué no se trabaja el 23 de marzo

El lunes 23 fue declarado día no laborable con fines turísticos. Esta decisión se fundamenta en la política de distribuir descansos a lo largo del año para estimular el turismo y la economía. Al ubicarse en la antesala de un feriado nacional, permite ampliar el fin de semana, lo que favorece la movilidad y el consumo en diversas regiones del país.

Los días no laborables con fines turísticos no otorgan remuneración adicional si se trabaja, a diferencia de los feriados nacionales que exigen pago doble (REUTERS/Agustin Marcarian)

La normativa establece que los días no laborables con fines turísticos no otorgan derecho a una remuneración adicional si se trabaja durante esa jornada, a diferencia de los feriados nacionales, en los que corresponde el pago doble de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. “El día no laborable solo se implementa si el empleador así lo decide”, precisa la normativa. En la práctica, muchas empresas del sector privado y organismos estatales adhieren a la disposición, aunque no existe obligación legal para todos los casos.

La inclusión responde a la estrategia oficial de promover el turismo y dinamizar la economía en fechas clave. Esta medida se repite también en otros meses del año, con el objetivo de distribuir los descansos y facilitar la planificación de actividades recreativas y familiares. La tendencia a sumar feriados o días no laborables en torno a fechas conmemorativas busca generar mayores oportunidades para el sector turístico y comercial.

A lo largo del año, la mayoría de los meses contarán con un fin de semana largo, salvo enero y septiembre. Solamente mayo y diciembre tendrán dos fines de semana largos, sumando un total de 12 períodos extendidos.