Video: la arriesgada maniobra que hizo un grupo de rescatistas para asisistir a un guía en el Aconcagua

Un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia en el cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza, tras sufrir una descompensación durante el descenso por la zona conocida como Cuesta Brava, en las cercanías del campamento Plaza de Mulas.

El incidente, que se produjo el lunes al mediodía, obligó a la activación de un operativo de emergencia que involucró a la Patrulla de Rescate, Guardaparques y personal médico del parque provincial.

Según detallaron fuentes consultadas por el medio local Radio Nihuil, la situación crítica se desencadenó cuando el guía sufrió dos convulsiones con apenas 15 minutos de diferencia mientras descendía con un grupo. La emergencia fue comunicada por radio alrededor de las 12.30, momento en el que se advirtió que el hombre había perdido el conocimiento.

Ante la gravedad del cuadro, los rescatistas iniciaron rápidamente el protocolo de emergencia, priorizando la estabilización del paciente y solicitando apoyo aéreo para la evacuación debido a la altura y las dificultades del terreno.

El operativo requirió una maniobra extrema por parte de un piloto de helicóptero, quien logró efectuar el rescate a 4.200 metros de altitud, en una de las zonas más exigentes del circuito del Aconcagua. El trabajo coordinado entre las distintas áreas del parque permitió que el guía fuera asistido y trasladado en el menor tiempo posible, dadas las condiciones de la montaña y los riesgos asociados a la altitud. Las imágenes luego se difundieron por redes sociales.

Rescataron a otro turista en el Aconcagua

A fines de enero, un andinista estadounidense también fue rescatado en estado grave en el Aconcagua tras una compleja operación coordinada por la Patrulla de Rescate y personal médico especializado. El operativo se activó luego de que un guía alertara a las autoridades sobre la situación del ciudadano norteamericano que permanecía en una carpa del campamento Berlín, a 6.000 metros de altitud, incapaz de movilizarse por sus propios medios. El incidente se produjo en la zona conocida como Cólera, uno de los sectores más exigentes del macizo.

El montañista fue asistido con bebidas y alimentos antes del descenso

La llamada de auxilio se registró cerca de las 14.10, lo que motivó la rápida movilización de un equipo de rescate desde el refugio Nido de Cóndores. Al llegar al lugar, los rescatistas ofrecieron bebidas y alimentos al montañista, mientras se realizaba una primera evaluación médica. El diagnóstico confirmó un cuadro de mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón, lo que obligó a administrar medicación específica y organizar el descenso prioritario del afectado. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la intervención inmediata fue clave para estabilizar al andinista y permitir su traslado seguro en condiciones climáticas adversas.

El descenso de K. N. hasta el Servicio Médico de Nido de Cóndores se concretó alrededor de las 17.45, donde recibió atención directa por parte del equipo sanitario. Más tarde, a las 19.30, un helicóptero completó la evacuación hacia un centro de salud para el tratamiento especializado. Las autoridades destacaron la coordinación entre la Patrulla de Rescate y el personal médico, que resultó fundamental para el éxito del operativo en un entorno de alta montaña, donde la altitud y el clima pueden agravar rápidamente los cuadros clínicos y dificultar la logística de evacuación.

El Parque Provincial Aconcagua experimenta durante el verano una intensa actividad, con la llegada de andinistas internacionales y un incremento de los desafíos vinculados a la altura extrema. Desde el inicio de la temporada de ascensos, el 1 de noviembre, se han reportado dos fallecimientos y varios operativos de rescate en zonas de alta dificultad. Las autoridades del parque reiteraron las recomendaciones para quienes inician la travesía y subrayaron la importancia de reportar cualquier síntoma durante la expedición, para permitir una intervención temprana y reducir los riesgos asociados a la alta montaña.