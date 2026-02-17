Sociedad

Rescataron a una turista que sufrió un accidente mientras practicaba un deporte náutico en Córdoba

La mujer oriunda de Mar del Plata sufrió un golpe con su tabla en el Dique Los Molinos

Equipos de emergencia asisten a
Equipos de emergencia asisten a una mujer rescatada del agua en el Dique Los Molinos, Córdoba, tras un incidente relacionado con el surf. (El Doce.tv)

Una mujer debió ser rescatada en el Dique Los Molinos, provincia de Córdoba tras sufrir una lesión mientras practicaba uno de los deportes náuticos que se ofrecen en la zona.

Se trata de una mujer de 39 años, oriunda de Mar del Plata, que intentó ejecutar una maniobra con una tabla de surf. Sin embargo, la situación no resultó como esperaba y cayó violentament al agua, a escasos metros de la embarcación en la que se encontraba junto a familiares.

Los testigos relataron que, tras el impacto, la turista fue trasladada hasta el interior de la lancha y permaneció allí inmovilizada, aguardando la llegada de los rescatistas. La escena generó preocupación entre quienes presenciaron el episodio y motivó un despliegue coordinado entre varias dependencias locales.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Policía de Córdoba, recibió el aviso y acudió al sector de Puerto del Águila. La respuesta incluyó la colaboración de profesionales del dispensario de Potrero de Garay, quienes evaluaron a la paciente a bordo de la embarcación. La prioridad de ambos equipos se centró en evitar cualquier movimiento que pudiera agravar las lesiones de la mujer, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de accidentes acuáticos.

Los rescatistas realizaron maniobras de inmovilización antes de proceder al traslado. Una vez que pudieron llevarla a la orilla, fue atendida en una ambulancia de camino al Hospital Arturo Illia, ubicado en la ciudad de Alta Gracia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre el grado de las lesiones que presenta la turista.

El operativo de rescate involucró a más de una decena de agentes y personal sanitario. La coordinación entre la Policía de Córdoba, los servicios médicos de Potrero de Garay y el hospital de Alta Gracia fue destacada por los familiares de la víctima, quienes agradecieron la celeridad y el profesionalismo de los equipos involucrados.

El Departamento de Unidades de Alto
El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Policía de Córdoba, recibió el aviso y acudió al sector de Puerto del Águila (Prensa Policía Departamental de Santa María, Córdoba)

Rescate de una mujer en Córdoba

Hacia fines del mes de enero, también en la provincia de Córdoba, una mujer resultó herida y debió ser auxiliada por equipos de emergencia tras sufrir un esguince de tobillo durante una caminata en un sector agreste de la Ruta E-34, en Mina Clavero. Según información oficial de la Policía de Córdoba, el incidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, donde la senderista, identificada como oriunda de Alta Gracia, se encontraba realizando una travesía en una zona de acceso complicado.

El operativo de rescate se activó después de que los servicios de emergencia recibieron un pedido de ayuda para una persona con lesiones en un área de difícil acceso, durante la tarde del martes pasado. De acuerdo con el reporte oficial, personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se desplazó hacia el lugar para asistir a la mujer.

Los rescatistas confirmaron que la afectada presentaba un esguince en el tobillo izquierdo que la imposibilitaba continuar el recorrido.

En coordinación con Bomberos Voluntarios del sector, el equipo de DUAR inició la evacuación de la senderista. El procedimiento requirió trasladarla aproximadamente un kilómetro hasta el parador conocido como “El Origen”, ubicado sobre la misma Ruta E-34.

Durante el traslado, los especialistas utilizaron una tabla raqui para inmovilizar a la paciente, garantizando su estabilidad durante el recorrido hasta el acceso donde aguardaba la ambulancia, según detalló el comisario Daniel Heredia, director de Bomberos, en declaraciones consignadas por la fuerza policial.

Finalmente, de acuerdo con la información aportada por la Policía de Córdoba, la mujer fue trasladada al Hospital de Mina Clavero para una evaluación médica más exhaustiva y recibir la atención correspondiente.

