Rescataron a una mujer que sufrió un esguince cuando practicaba senderismo en Córdoba

Sufrió un accidente mientras practicaba senderismo

Una mujer resultó herida y debió ser auxiliada por equipos de emergencia tras sufrir un esguince de tobillo durante una caminata en un sector agreste de la Ruta E-34, en Mina Clavero, localidad de la provincia de Córdoba. Según información oficial de la Policía de Córdoba, el incidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, donde la senderista, identificada como oriunda de Alta Gracia, se encontraba realizando una travesía en una zona de acceso complicado.

El operativo de rescate se activó después de que los servicios de emergencia recibieron un pedido de ayuda para una persona con lesiones en un área de difícil acceso, durante la tarde del martes pasado. De acuerdo con el reporte oficial, personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se desplazó hacia el lugar para asistir a la mujer.

Los rescatistas confirmaron que la afectada presentaba un esguince en el tobillo izquierdo que la imposibilitaba continuar el recorrido.

En coordinación con Bomberos Voluntarios del sector, el equipo de DUAR inició la evacuación de la senderista. El procedimiento requirió trasladarla aproximadamente un kilómetro hasta el parador conocido como “El Origen”, ubicado sobre la misma Ruta E-34.

Durante el traslado, los especialistas utilizaron una tabla raqui para inmovilizar a la paciente, garantizando su estabilidad durante el recorrido hasta el acceso donde aguardaba la ambulancia, según detalló el comisario Daniel Heredia, director de Bomberos, en declaraciones consignadas por la fuerza policial.

La mujer herida fue estabilizada en el parador 'El Origen' y trasladada luego al Hospital de Mina Clavero para su atención médica

La atención primaria y la estabilización de la lesión se realizaron en el parador, permitiendo preparar a la mujer para su posterior derivación al corredor sanitario. Allí, tanto personal sanitario como bomberos continuaron con los cuidados necesarios antes de concretar el traslado.

Finalmente, de acuerdo con la información aportada por la Policía de Córdoba, la mujer fue trasladada al Hospital de Mina Clavero para una evaluación médica más exhaustiva y recibir la atención correspondiente.

Días atrás, otras dos jóvenes también tuvieron que ser rescatadas en Córdoba. Las mujeres de 22 años vivieron una situación inesperada en Tanti, en el valle de Punilla. Lo que comenzó como una jornada tranquila a orillas del río se transformó abruptamente cuando el caudal se incrementó y les impidió cruzar.

La emergencia activó la respuesta de distintos equipos de rescate. Integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y los Bomberos Voluntarios de Tanti coordinaron un operativo en conjunto. Durante la intervención, lograron contactar a las jóvenes, procedentes de Lomas de Zamora, quienes estaban en buen estado y recibieron ayuda en el sitio.

El procedimiento contempló extraer a las afectadas por un sendero hasta un corredor sanitario, donde continuaron bajo supervisión médica inicial. Luego, por precaución, las trasladaron al dispensario municipal de Tanti para realizarles controles más completos. Ambas permanecían fuera de peligro.

El operativo se puso en marcha cuando se conoció que las jóvenes habían quedado incomunicadas por el repentino incremento del río. La labor coordinada del DUAR y los bomberos fue determinante para resguardar la integridad de ambas.

Otro rescate en Mendoza

En Mendoza, la Policía Rural rescató a una mujer descompensada en el cerro Las Cabras tras una intensa búsqueda nocturna

La Policía Rural rescató a una mujer que quedó varada en las alturas del cerro Las Cabras, en Potrerillos, también durante la tarde del martes pasado. Según informó Mdz, la emergencia se desató en el sector conocido como la zona de la cruz, cuando dos excursionistas de 51 y 65 años ascendían por sus propios medios.

Al llegar a la cumbre, la más joven de las dos experimentó una descompensación física, lo que motivó a su acompañante a descender en solitario para buscar señal y alertar a las autoridades.

De acuerdo con el reporte de Mdz, la situación se tornó compleja por la falta de comunicación en la zona y la dificultad del terreno. La intervención de la Policía Rural se activó tras recibir el aviso, y los efectivos iniciaron el operativo de búsqueda montados a caballo. Durante la travesía, los uniformados enfrentaron el desafío adicional de que la mujer afectada continuaba subiendo por la montaña, lo que generó demoras en el encuentro.

El rescate se concretó cerca de las 23, cuando los agentes lograron ubicar a la excursionista y se desplazaron a pie hasta el punto donde permanecía. Una vez alcanzada, la asistieron para descender de la montaña y luego ambas fueron trasladadas al Centro de Salud Regional para recibir atención médica.

La movilización policial y la respuesta ante la emergencia en el cerro Las Cabras quedaron registradas como parte del operativo, que involucró a personal especializado y recursos logísticos en un terreno de difícil acceso. Mdz mencionó que la secuencia del rescate se extendió durante varias horas y requirió la coordinación de distintas áreas de la fuerza.