Sociedad

Delfina Arambillet: “El futuro del trabajo depende de cómo regulemos los efectos de la inteligencia artificial”

La especialista argentina en datos e inteligencia artificial, única disertante nacional en el Foro de Davos, advirtió en Infobae a la Tarde que la falta de transparencia y regulación de las big tech pone en jaque la democracia, la economía y los empleos del futuro

Guardar
Delfina Arambillet, especialista argentina en inteligencia artificial, alerta sobre la falta de regulación y transparencia en las big tech y su impacto en la democracia

En una entrevista transmitida por Infobae en vivo, la especialista en datos e inteligencia artificial Delfina Arambillet—única argentina seleccionada entre más de tres mil postulantes para disertar en el Foro Económico Mundial de Davos—advirtió sobre el horizonte incierto que abre la tecnología: “Estamos al borde de tener uno de los poderes más grandes como humanidad, pero no estamos preparados ni políticamente ni socialmente para recibir este tipo de cambios”.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Arambillet remarcó: “Hace poco estuve en Davos y mi primera sensación fue: esto no es una competencia tecnológica, es geopolítica pura y dura”. Explicó que la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial enfrenta a Estados Unidos, China y Europa, con modelos y valores profundamente distintos.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La opacidad de los algoritmos y el poder de las big tech

Arambillet puso el foco en la falta de transparencia de las empresas tecnológicas: “Nosotros no tenemos idea de cómo funcionan sus algoritmos. No hay una transparencia. Podemos exigirle información al Estado, pero no a las big tech. Son cajas negras”. Esta opacidad, señaló, impide a la sociedad comprender qué intereses y sesgos moldean la conversación pública.

Consultada sobre la posibilidad de exigir validaciones biométricas o de identidad para acceder a redes sociales, fue tajante: “Me parece un atentado a la libertad de expresión. Hay otros mecanismos. Además, la lógica agresiva de las redes está marcada por los algoritmos, no sólo por el anonimato”, diferenciando la raíz del problema de la violencia digital.

El panel abordó también la falta de regulación global. Arambillet fue enfática: “No estoy diciendo que hay que regular la IA, pero sí que hay que entender cómo funciona y regular los efectos que tiene en la sociedad”. Consideró que la velocidad a la que evoluciona la tecnología supera la capacidad de reacción de los parlamentos: “La producción de tecnología va mucho más rápido que cualquier Congreso”.

Geopolítica y carrera por los datos: el nuevo tablero mundial

La experiencia en Davos le permitió a Arambillet identificar la dimensión geopolítica que atraviesa el desarrollo de la inteligencia artificial. “China tiene una ventaja enorme porque tiene acceso a todos los datos de sus ciudadanos. Para entrenar un sistema de IA se necesitan datos, y cuanto más precisos, mejor. China tiene esa ventaja por no ser una democracia”, explicó.

La geopolítica domina la carrera
La geopolítica domina la carrera global por la inteligencia artificial, con Estados Unidos, China y Europa disputando el liderazgo tecnológico y de valores (Infobae en Vivo)

El caso de la venta de chips de NVIDIA a China surgió como ejemplo de la rivalidad: “Es como vender armas nucleares”. Y remarcó: “En Davos quedó claro que Estados Unidos y China están en una carrera por la supremacía. Europa, en cambio, mantiene su bandera de los valores de la democracia liberal y el estado de bienestar”.

Sobre los intentos regulatorios, destacó las políticas de Europa y Australia, como la restricción de acceso a redes sociales para menores, pero advirtió: “Todavía no conocemos la eficiencia de esas medidas, pero sí los efectos del acceso ilimitado: altos niveles de ansiedad, ciberbullying, aislamiento y hasta suicidio infantil”.

Inteligencia artificial, trabajo y límites humanos

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la vida cotidiana ocupó buena parte de la charla. Arambillet citó datos recientes: “De acá al 2030 se van a generar un 14 % de nuevos puestos de trabajo respecto a los que hay hoy, pero se van a reemplazar entre un siete y ocho por ciento. Es más lo que se genera que lo que se pierde”. Sostuvo que los roles ligados a tareas de cuidado están menos expuestos al reemplazo: “La IA nunca va a poder reemplazar la capacidad humana de la empatía, del entendimiento del otro, del cuidado”.

El staff consultó por el avance de la IA en la administración pública y oficios manuales. Arambillet respondió: “Hoy podemos desarrollar agentes que tomen decisiones según lo que queramos, pero el límite lo vamos a poner nosotros como sociedad”. Sin embargo, advirtió sobre la llegada de la inteligencia artificial general, capaz de procesar más información que cualquier humano: “El debate sobre si pueden pensar por sí solas está abierto”.

El cierre fue una reflexión sobre la confianza y la convivencia futura: “La confianza humana está dada por el lenguaje, por la certeza de que otro humano nos habla. Con la IA generativa, nunca sabremos si lo que recibimos es real o no. El gran desafío será cómo reconfigurarnos para convivir y decidir el rol que le damos a las máquinas y cuál queremos que siga teniendo el humano”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Delfina ArambilletForo de DavosInteligencia artificialBig TechInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Así le robaban el auto a un vecino de Lanús: un tiro al aire, un culatazo y la impotencia de la víctima

El ataque quedó filmado en una cámara de seguridad. Dónde encontraron el vehículo

Así le robaban el auto

Traslados, el documental argentino sobre los Vuelos de la Muerte, se estrenará en Prime Video

El film dirigido por Nicolás Gil Lavedra llega a la plataforma de streaming en marzo. La cinta producida por Zoe Hochbaum y Milagros Hadad se estrenó en cines durante el 2024 y pasó por varios festivales en todo el mundo

Traslados, el documental argentino sobre

“Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos”: la versión del novio de la turista buscada en Puerto Madryn

Estaba junto a Sofía Devries cuando la joven desapareció. “Estoy alterado y triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca!”, escribió en sus redes sociales

“Tuvimos un accidente bajo el

Robos en carnaval: detuvieron a dos mujeres peruanas que distraían a sus víctimas con niños tirando espuma

Ambas fueron apresadas en los corsos del barrio porteño de Boedo por la Policía de la Ciudad por sustraer celulares con la misma táctica

Robos en carnaval: detuvieron a

Chubut: declararon “contenido” el incendio en el Parque Nacional Los Alerces tras más de un mes de lucha contra el fuego

Las condiciones climáticas recientes, con lluvias, bajas temperaturas y nevadas esporádicas, permitieron frenar el avance de las llamas. Sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia activa ya que el foco no se extinguió todavía

Chubut: declararon “contenido” el incendio
DEPORTES
“Di todo el amor que

“Di todo el amor que tenía”: Simeone contó una emotiva historia con su mamá al referirse a los 20 años de su retiro como futbolista

En un partido cargado de tensión, Real Madrid venció 1-0 al Benfica por los playoffs de la Champions: todos los goles

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Tras su gol en Real Madrid-Benfica, Vinícius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista: la secuencia de la polémica

La insólita revelación de un ex jugador del Barcelona sobre un campeón del mundo con Argentina: “Se probó y era muy malo”

TELESHOW
La foto hot de Maxi

La foto hot de Maxi López y Daniela Christiansson en el agua, a pura sunga, bikini y amor: “Pronto”

Valeria Mazza celebró sus 54 años en Italia, donde acompaña a su hijo Tiziano en los JJOO de Invierno

Martín Migueles se mostró entrenando a Valentino López, otra señal de su regreso con Wanda

Úrsula Corberó compartió la primera salida junto a su hijo Dante: “Hola, soy mami”

Pagani volvió a derrapar: el comentario sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció las primeras

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón

Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia

Ucrania alcanza el retorno de 2.000 niños deportados desde el inicio de la guerra

Entrenador panameño de fútbol anuncia su “nuevo equipo” antes del Mundial