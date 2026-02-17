Delfina Arambillet: “El futuro del trabajo depende de cómo regulemos los efectos de la inteligencia artificial”

Delfina Arambillet, especialista argentina en inteligencia artificial, alerta sobre la falta de regulación y transparencia en las big tech y su impacto en la democracia

En una entrevista transmitida por Infobae en vivo, la especialista en datos e inteligencia artificial Delfina Arambillet—única argentina seleccionada entre más de tres mil postulantes para disertar en el Foro Económico Mundial de Davos—advirtió sobre el horizonte incierto que abre la tecnología: “Estamos al borde de tener uno de los poderes más grandes como humanidad, pero no estamos preparados ni políticamente ni socialmente para recibir este tipo de cambios”.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Arambillet remarcó: “Hace poco estuve en Davos y mi primera sensación fue: esto no es una competencia tecnológica, es geopolítica pura y dura”. Explicó que la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial enfrenta a Estados Unidos, China y Europa, con modelos y valores profundamente distintos.

La opacidad de los algoritmos y el poder de las big tech

Arambillet puso el foco en la falta de transparencia de las empresas tecnológicas: “Nosotros no tenemos idea de cómo funcionan sus algoritmos. No hay una transparencia. Podemos exigirle información al Estado, pero no a las big tech. Son cajas negras”. Esta opacidad, señaló, impide a la sociedad comprender qué intereses y sesgos moldean la conversación pública.

Consultada sobre la posibilidad de exigir validaciones biométricas o de identidad para acceder a redes sociales, fue tajante: “Me parece un atentado a la libertad de expresión. Hay otros mecanismos. Además, la lógica agresiva de las redes está marcada por los algoritmos, no sólo por el anonimato”, diferenciando la raíz del problema de la violencia digital.

El panel abordó también la falta de regulación global. Arambillet fue enfática: “No estoy diciendo que hay que regular la IA, pero sí que hay que entender cómo funciona y regular los efectos que tiene en la sociedad”. Consideró que la velocidad a la que evoluciona la tecnología supera la capacidad de reacción de los parlamentos: “La producción de tecnología va mucho más rápido que cualquier Congreso”.

Geopolítica y carrera por los datos: el nuevo tablero mundial

La experiencia en Davos le permitió a Arambillet identificar la dimensión geopolítica que atraviesa el desarrollo de la inteligencia artificial. “China tiene una ventaja enorme porque tiene acceso a todos los datos de sus ciudadanos. Para entrenar un sistema de IA se necesitan datos, y cuanto más precisos, mejor. China tiene esa ventaja por no ser una democracia”, explicó.

La geopolítica domina la carrera global por la inteligencia artificial, con Estados Unidos, China y Europa disputando el liderazgo tecnológico y de valores (Infobae en Vivo)

El caso de la venta de chips de NVIDIA a China surgió como ejemplo de la rivalidad: “Es como vender armas nucleares”. Y remarcó: “En Davos quedó claro que Estados Unidos y China están en una carrera por la supremacía. Europa, en cambio, mantiene su bandera de los valores de la democracia liberal y el estado de bienestar”.

Sobre los intentos regulatorios, destacó las políticas de Europa y Australia, como la restricción de acceso a redes sociales para menores, pero advirtió: “Todavía no conocemos la eficiencia de esas medidas, pero sí los efectos del acceso ilimitado: altos niveles de ansiedad, ciberbullying, aislamiento y hasta suicidio infantil”.

Inteligencia artificial, trabajo y límites humanos

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la vida cotidiana ocupó buena parte de la charla. Arambillet citó datos recientes: “De acá al 2030 se van a generar un 14 % de nuevos puestos de trabajo respecto a los que hay hoy, pero se van a reemplazar entre un siete y ocho por ciento. Es más lo que se genera que lo que se pierde”. Sostuvo que los roles ligados a tareas de cuidado están menos expuestos al reemplazo: “La IA nunca va a poder reemplazar la capacidad humana de la empatía, del entendimiento del otro, del cuidado”.

El staff consultó por el avance de la IA en la administración pública y oficios manuales. Arambillet respondió: “Hoy podemos desarrollar agentes que tomen decisiones según lo que queramos, pero el límite lo vamos a poner nosotros como sociedad”. Sin embargo, advirtió sobre la llegada de la inteligencia artificial general, capaz de procesar más información que cualquier humano: “El debate sobre si pueden pensar por sí solas está abierto”.

El cierre fue una reflexión sobre la confianza y la convivencia futura: “La confianza humana está dada por el lenguaje, por la certeza de que otro humano nos habla. Con la IA generativa, nunca sabremos si lo que recibimos es real o no. El gran desafío será cómo reconfigurarnos para convivir y decidir el rol que le damos a las máquinas y cuál queremos que siga teniendo el humano”.

