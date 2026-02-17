Crisis silenciosa en los barrios: el impacto de la falta de financiamiento en los clubes

María Migliore advirtió sobre el impacto negativo de la falta de financiamiento en los clubes de barrio de Argentina

Si bien existe un acuerdo en el valor social de los clubes de barrio, la falta de financiamiento y la informalidad ponen en riesgo su continuidad y el aporte que brindan a la comunidad. María Migliore, politóloga argentina, advirtió en Infobae en Vivo A las Nueve sobre la situación de estas instituciones.

“Hay un consenso absoluto de la importancia que tienen los clubes para reconstruir la comunidad, para generar lazos sociales, para atacar problemas de salud mental incluso”, afirmó Migliore durante la emisión de Infobae A las Nueve. No obstante, advirtió: “Los clubes hoy la están pasando mal y el acuerdo generalizado sobre su valor no va a ayudar a que puedan estar mejor si no se traducen en políticas concretas”.

Migliore señaló que en Argentina hay unos 12.000 clubes de barrio, la mayoría con hasta 2.000 miembros. Detalló que el 20% de estas organizaciones carece de personería jurídica. La experta subrayó que esa situación de informalidad les impide acceder a fondos internacionales o estatales.

El análisis fue realizado por la politóloga en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

El funcionamiento de los clubes depende en gran parte del voluntariado. Sin embargo, Migliore explicó: “Más de la mitad de la gente que colaboraba de manera voluntaria tuvo que dejar algunas de las actividades porque necesitaba salir a trabajar. Muchas actividades no se pudieron sostener”.

Frente a este panorama, Migliore enfatizó la necesidad de avanzar hacia una gestión profesional. “Muchas veces pensamos que una gestión más profesional atenta contra la idea de la comunidad y la cosa autogestiva, pero creo que eso hay que discutirlo”. Sostuvo que proveer herramientas para la gestión puede generar resultados positivos: “Si vos pudieras tenerlo más ordenado, más fácil de gestionar, más claros algunos procesos, capaz que tendrías más tiempo libre para otras cosas y el club así podría seguir creciendo”.

El descenso del voluntariado en los clubes de barrio limita la continuidad de actividades y debilita la contención social comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La politóloga reconoció la publicación de manuales de gestión y la tarea de organizaciones como Fundar, Ciudades y Medio y la Comisión Pro Bono que asisten en la formalización. “En Neuquén, hay experiencias entre el gobierno y empresas que están financiando cómo los clubes pueden formalizarse para poder crecer. Hay un montón de cosas pasando para mejorar esto”, detalló Migliore.

El financiamiento es uno de los principales desafíos. La politóloga puntualizó: “A los clubes más chicos se les complicó muchísimo poder conseguir el financiamiento para renovar todo el material que necesitaban”. Explicó que la mayor parte de los ingresos proviene de la cuota social, situada entre $10.000 y $20.000. Estos montos resultan insuficientes para sostener la infraestructura o adquirir nuevo equipamiento.

A nivel internacional, la especialista destacó incentivos como el desgravamiento impositivo que favorece la inversión privada en Brasil, y los modelos de alianza promovidos en el Reino Unido por el Comité Olímpico junto a entidades sociales. En Argentina, mencionó el trabajo de la Fundación River para vincular clubes locales con grandes marcas: “No es que hace el club caridad, sino que arma una red para que grandes marcas financien programas sociales en clubes del interior. El año pasado hicieron un concurso donde toda la red de clubes votó qué programas podían financiarse y se logró un acuerdo con dos o tres grandes empresas”.

Sobre la capacidad real para renovar materiales, Migliore presentó una limitación: “Hasta dos mil afiliados, el 70% dice que sólo pudo renovar parcialmente los materiales. Cuando no podés comprar pelotas o equipamiento, las actividades se resienten y los chicos pueden jugar menos”.

En lo social, Migliore remarcó el papel integrador de los clubes: “El club y el deporte es el que mezcla a todos adentro de la cancha: el pituquito y el que tiene las zapatillas más o menos se encuentran y se conocen”. Planteó que la política social debería apostar por lo aspiracional en lugar de enfocarse solo en la asistencia: “Nosotros deberíamos pensar cómo reconstruir el tejido social desde ahí, no desde la necesidad todo el tiempo, sino desde lo aspiracional”.

En cuanto a las políticas públicas, propuso rediseñar los esquemas tradicionales de financiamiento estatal: “Si hicieras un módulo para actividades deportivas y los chicos más pobres pudieran pagar en cada club la actividad que quisieran, sería una manera de incentivar la actividad”. Sugirió implementar un sistema digital para monitorear la participación real y facilitar la asignación de recursos.

Al cierre, Migliore amplió la mirada sobre el alcance nacional de los clubes de barrio. Sostuvo que estas instituciones, más allá de lo deportivo, aportan respuestas concretas ante problemáticas sociales complejas. El fortalecimiento de miles de clubes en todo el país aparece como una vía concreta para ampliar oportunidades e inclusión.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.