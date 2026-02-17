Alerta por tormentas y calor: cómo estará el tiempo el último día del fin de semana largo

El SMN anticipó condiciones climáticas no muy favorables

Luego de haber transcurrido un lunes a pleno sol y con temperaturas altas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el segundo y último día de Carnaval no será igual ya que se espera que el cielo esté mayormente nublado. A su vez, varias provincias del norte del país se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, este martes se caracterizará por una temperatura mínima de 22° C mientras que la máxima ascenderá hasta los 30° C. Si bien no hay anticipo de lluvia, las posibilidades no se descartan. El miércoles continuará con características similares, aunque la temperatura aumentará dos puntos, es decir 32° C.

Recién el jueves el termómetro descenderá levemente, con marcas entre 19° C y 29° C, mientras que el viernes se prevé una máxima por debajo de los valores del jueves. Por un lado la máxima alcanzará los 27° C, en tanto la mínima girará en torno a los 19° C, con algo más de sol hacia el cierre de la semana.

El miércoles la máxima será de 32° C (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En cuanto a las posibilidades de tormentas, no hay advertencias vigentes para el AMBA específicamente, a diferencia de lo que ocurre en distintas zonas del país. El SMN emitió alertas para sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba, norte de La Pampa, sur de Santa Fe, Entre Ríos y algunos municipios de Corrientes. Estas áreas pueden verse afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. El mismo nivel de advertencia rige para Cataarca, Salta y una parte de Tucumán.

Además, se mantienen los avisos por calor extremo en Formosa, con una máxima de 39 grados; Chaco alcanzará los 40°; Corrientes estará en 37 de máxima; Santa Fe tendrá tiempo inestable toda la semana, con 32 de máxima para hoy; Santiago del Estero, una de las provincias más calurosas, registrará una máxima de 36; Misiones, 37°C y tormentas. Por último, Jujuy donde la máxima estará en 40°C .

De acuerdo con el mapa de alertas publicado para mañana, la situación mejoraría a nivel nacional, puesto que solo las alertas por tormentas se mantendrán activas en toda la provincia de San Luis, el sur de Córdoba, gran parte de La Rioja y Catamarca, el extremo oeste de Salta y Tucumán, así como el sur de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El mapa de alertas vigentes para este martes

Según lo informado por Meteored, el comportamiento climático previsto para la tercera semana de febrero se debe a una mayor presencia de lluvias, con sucesivos frentes y repetidos episodios de inestabilidad en el centro del país, aunque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estos eventos se manifiestan de manera menos intensa. El reporte señala que la recurrencia de estos sistemas podría provocar acumulados semanales superiores a los valores habituales del mes en áreas productivas importantes, pero sin impacto directo en la capital.

El jueves baja la temperatura (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Para la última semana de febrero, se proyecta una disminución en los volúmenes de precipitación, con la tercera semana concentrando el mayor caudal de lluvias del período. En la Ciudad, el panorama continúa estable, con escasa incidencia de fenómenos climáticos intensos y sin alertas meteorológicas activas.

Este lunes, la ciudad Capital registró un cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilaron entre los 22°C y los 30°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvias se mantuvo baja a lo largo del día, con chances entre el 0 y el 10%. Durante la mañana, la presencia de niebla redujo la visibilidad en algunos sectores, acompañando la cobertura nubosa del resto de la jornada.