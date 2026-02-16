Sociedad

Entre mitos y realidades: por qué adoptar es un desafío en Argentina

La periodista Tatiana Schapiro analizó en Infobae en Vivo las demoras, la falta de estadísticas y los prejuicios que atraviesan el sistema de adopción en Argentina, y explicó por qué miles de chicos siguen esperando una familia

Guardar
La falta de estadísticas oficiales dificulta dimensionar la situación de la adopción en Argentina y afecta la toma de decisiones

La adopción en Argentina está rodeada por una serie de prejuicios en torno a la complejidad del proceso y la burocracia del sistema. En Infobae en Vivo A las Nueve, la periodista Tatiana Schapiro derrumbó una serie de mitos y brindó claridad en torno al acto de adoptar.

“Faltan familias incluso para chicos de dos años”, dijo Schapiro. Señaló además una grave carencia de estadísticas oficiales, lo que impide dimensionar la magnitud del problema. La periodista precisó que existen aproximadamente 15.000 niños separados de sus familias por decisión judicial. Sin embargo, solo 2.200 cuentan con una sentencia de adoptabilidad firme.

“Es una diferencia muy importante, porque cuando hablamos de los tiempos de adopción, en general no estamos hablando de lo que tarda en ser adoptado un niño cuando ya sale la sentencia de adoptabilidad, sino de cuánto tarda en definirse la adoptabilidad”, afirmó en Infobae en Vivo.

Agregó que esta brecha varía según la provincia, el juzgado y el hogar donde se encuentra cada niño. “El universo es enorme. Hay hogares que trabajan espectacular y hogares que son una aberración donde han muerto chicos”, denunció Schapiro.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Solo un bajo porcentaje de
Solo un bajo porcentaje de familias adoptantes está disponible y activa en Argentina, lo que limita las oportunidades para niños esperando adopción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de datos confiables persiste como uno de los principales focos de preocupación. “Uno de los grandes problemas que tenemos hoy tiene que ver con la falta de estadísticas. Es muy poco clara la información y es muy difícil que se centralice y se unifique”, explicó la periodista. Al mismo tiempo mencionó la tarea de la Red Argentina por la Adopción en la elaboración de informes para paliar esta falencia estructural.

Sobre los mitos más frecuentes en torno a la adopción, Schapiro desmintió la idea de que el proceso implique esperas interminables. “El tiempo de espera no es eterno”, indicó. También refutó la creencia de que existen más familias adoptantes que niños esperando ser adoptados. “Hay muchos más chicos que familias, porque de 2.133 legajos de familias adoptantes, solo 974 están activos y disponibles hoy para una convocatoria”, señaló.

La brecha es aún mayor respecto a los perfiles considerados menos adoptables. “Solo 87 familias están dispuestas a adoptar a un niño de nueve años”, detalló Schapiro, remarcando que ese número representa apenas el 10% del total.

Respecto a los requisitos y condiciones para postularse a la adopción, aclaró que las exigencias materiales suelen ser malinterpretadas: “No tenés que ser propietario para adoptar, ni vivir en determinados barrios, ni tener una prepaga cara. Tenés que garantizar escolaridad, seguridad y alimentación básica”.

Persisten mitos en torno al
Persisten mitos en torno al proceso de adopción en Argentina, como la creencia de que las esperas son eternas y la preferencia por niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano legal, Schapiro recalcó que la Ley de Adopción argentina prioriza el derecho del niño a la identidad y a conservar su historia personal. De acuerdo con Schapiro, los temores sobre la familia de origen suelen carecer de fundamento: “Si vos tenés la adopción plena, no te lo van a reclamar. El problema no es que la familia de origen lo reclame, sino que el niño quiera mantener un vínculo”.

La problemática de las devoluciones de adopción, denominadas “procesos excluyentes”, también fue abordada con dureza por la periodista. “Es un porcentaje altísimo en nuestro país. Todos los chicos que entrevisté, o les pasó a ellos o a algún amigo, que se fueron en una vinculación y fueron devueltos. Es mucho más doloroso eso para ellos que la desvinculación de su familia de origen”, advirtió.

Por otra parte señaló que la mayoría de las veces es la familia quien decide interrumpir la adopción: “La familia los devuelve con una bolsa de consorcio, en general. El niño, si aceptó esa familia, hace todo para que funcione”.

Schapiro subrayó la importancia de las familias de acogimiento. “Son quienes alojan a los bebés o niños que están a la espera de una definición judicial. Muchas veces los niños se quedan hasta dos años, cuando no debería ser más de seis meses. Un chico de dos años que se queda dos años con una familia de acogimiento, la entiende como su familia”, afirmó.

Para la periodista, las transiciones entre estas familias y las definitivas requieren máxima atención: “Hay que buscar una transición para que los niños no sufran rupturas abruptas de vínculos sanos”.

