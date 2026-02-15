Encontraron restos fósiles de una megafauna extinta que habitó Santa Fe hace más de 10 mil años

Los restos fueron hallados durante una expedición realizada en agosto del año pasado (Gentileza: Rosario3)

Como resultado de una expedición arqueológica realizada en las barrancas del río Paraná, se confirmó el hallazgo de varios restos fósiles pertenecientes a una megafauna extinta que habitó en la provincia de Santa Fe hace aproximadamente 10 mil años. Las piezas continúan bajo análisis, con el objetivo de determinar de qué especie se trataría.

El descubrimiento estuvo liderado por el antropólogo Andrés Gil, docente de la Universidad Nacional de Rosario y responsable del Área de Laboratorio y Colecciones del Museo del Río Paraná, quien estuvo a cargo de una excavación realizada el 3 de agosto de 2025 en la localidad de Capitán Bermúdez.

Durante la expedición, los especialistas informaron el hallazgo de un fémur de 53 centímetros de largo, articulado con una cadera y dos vértebras, pertenecientes a un animal de gran tamaño. En la tarea también participaron la estudiante avanzada de Antropología Lara Moschettoni y el paleontólogo santafesino Raúl Vezzosi, investigador del Conicet.

Según la información publicada por Rosario 3, en la actualidad, los fósiles atraviesan un proceso de estabilización y limpieza, pasos previos indispensables para avanzar en su identificación mediante análisis de anatomía comparada. Por el momento, la especie exacta a la que corresponden los restos sigue sin ser confirmada.

Aún resta determinar de qué especie podría tratarse (Gentileza: Rosario3)

De la misma manera, indicaron que los materiales fueron trasladados al laboratorio del Museo del Río Paraná, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de Puerto General San Martín. Está dispuesto que permanezcan allí hasta que Capitán Bermúdez cuente con un espacio adecuado para su almacenamiento y futura exposición.

Cabe recordar que en 2016, el antropólogo había trabajado en el mismo sitio y encontró fragmentos de cráneo de un perezoso gigante. En ese trabajo también contó con la colaboración del doctor Vezzosi.

Hallaron los restos de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo en La Rioja

En octubre de 2025, un equipo internacional de paleontólogos descubrió en la provincia de La Rioja uno de los dinosaurios más ancestrales que ya reunía dos características clave: el cuello largo y el cuerpo grande. El nuevo fósil, hallado en una región montañosa nunca antes explorada, revela que la combinación de estos rasgos apareció mucho antes de lo estimado y en más áreas del planeta, lo que desafía la visión tradicional sobre los orígenes de los grandes dinosaurios herbívoros.

Así creen que habría lucido el dinosaurio, cuyos restos fueron encontrados en La Rioja

De acuerdo con la investigación publicada en Nature y liderada por científicos del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Rioja y el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), se trata del esqueleto más completo recuperado para un dinosaurio del Triásico Superior fuera de las cuencas sudamericanas ya conocidas.

De hecho, indicaron que el esqueleto articulado y excepcionalmente bien preservado pertenece a una especie desconocida, por lo que fue bautizada como Huayracursor jaguensis. Asimismo, indicaron que el fósil fue hallado en la Formación Santo Domingo, dentro de la Quebrada de Santo Domingo, a más de 3.000 metros de altura, en una capa de areniscas que data de aproximadamente 220 millones de años.

“Es un entorno geológico distinto, ya que hacía más de 50 años que no se identificaban nuevas regiones fosilíferas o cuencas sedimentarias donde pudieran hallarse fósiles de tanta antigüedad”, explicó la doctora Julia Desojo, presidenta de la Asociación Paleontológica Argentina, al remarcar que el hallazgo amplía el mapa conocido de la presencia de dinosaurios en Sudamérica y abre posibilidades de hallar nuevos ejemplares en contextos similares.

Según describieron los especialistas, el esqueleto recuperado de Huayracursor jaguensis conservaba huesos del cráneo, cuello y cuerpo completamente articulados. El análisis detallado de las vértebras cervicales mostró elongaciones notables, lo que representa uno de los indicios más antiguos de la evolución del cuello largo entre los dinosaurios.

Equipo de investigación en la Quebrada de Santo Domingo (Provincia deLa Rioja) donde se hallaron los fósiles del dinosaurio Huayracursor jaguensis. Créditos: Gentileza del equipo de investigación.

El ejemplar fue estimado en 18 kilogramos de masa, más del doble que otros dinosaurios de su período, según el estudio dirigido por Martín Hechenleitner. Esto refuerza la hipótesis de que el aumento de tamaño corporal y la aparición del cuello largo se dieron de manera simultánea y mucho antes de lo que sugerían los fósiles hallados previamente.

En la investigación, el equipo también realizó un análisis filogenético procesando más de 400 rasgos de cerca de 90 especies distintas y concluyó que Huayracursor es un pariente cercano del Bagualosaurus de Brasil, aunque conserva rasgos propios que lo tornan único.

Durante las excavaciones también se hallaron huellas y fragmentos fósiles de animales como cinodontes y arcosaurios, lo que otorga una imagen más acabada del ecosistema que compartieron con los primeros dinosaurios gigantes.

El descubrimiento de Huayracursor jaguensis demuestra que ya en el Triásico Superior coexistían y se diversificaban varios linajes de sauropodomorfos, los tradicionalmente conocidos como “dinosaurios de cuello largo”. Antes de este descubrimiento, los vestigios de transición entre formas más pequeñas y los grandes sauropodomorfos se habían detectado solo de manera parcial, como en el caso del Bagualosaurus, pero nunca en especímenes tan antiguos ni articulados.

Por otro lado, confirmaron que el público general tendrá la oportunidad de acercarse al nuevo dinosaurio. Según relató el paleontólogo Hechenleitner a Infobae, en el CRILAR de La Rioja se realizaron dos réplicas: una a escala y otra en tamaño real del Huayracursor. Esta última fue esculpida digitalmente por Gabriel Díaz Yantén e impresa en 3D, luego ensamblada y pintada por el mismo equipo.

El Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) sumará también una réplica de la especie a su exhibición, permitiendo que más público conozca cómo fue uno de los primeros grandes dinosaurios que habitaron Sudamérica.