San Luis: una persona therian fue a una veterinaria a atenderse porque tenía “moquillo”

El relato de la presidente del Colegio de Veterinarios de San Luis

El fenómeno de los therian, personas que aseguran sentirse animales y adoptan sus comportamientos en la vida cotidiana, avanza en el país. En esta oportunidad, el escenario fue la provincia de San Luis, donde una persona que se autopercibe como perro quiso atenderse en una veterinaria por un cuadro de “moquillo”. La profesional, tras explicarle que no podía tratar a seres humanos, se negó atenderla.

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, contó el caso en diálogo con la radio LU5. Según dijo, el therian llegó acompañado de otra persona que tenía el rol de “amo”. Ambos tenían entre 30 y 40 años. El argumento del therian es que padecía de “moquillo”, una enfermedad común en perros. Según notó la veterinaria, el paciente padecía en realidad de un cuadro gripal.

“Tuvimos un caso acá esta semana en el que cayeron una persona therian con una persona humana, digamos. (...) Obviamente, nosotros como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo lo cual nosotros bregamos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área”, dijo.

“La colega nuestra particularmente insistió que no puede tratar una enfermedad en un ser humano, que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia”, señaló.

“El abordaje que tuvo la colega fue bastante serio y ubicado La colega nuestra particularmente insistió que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano. Le dijo que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra acá en la provincia”, agregó Veglia.

De acuerdo con la profesional, el therian padecía un resfriado. “Las personas aludían que tenía moquillo, que es una enfermedad muy común en los perros, particularmente en cachorros. Entró ya con un diagnóstico”, relató.

El episodio, que fue grabado y documentado por los visitantes, generó preocupación adicional. “Eso ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir tengo que medir porque me van a escorchar en las redes sociales”, manifestó la veterinaria, quien calificó el hecho como “complejo”.

“Obviamente nosotros ya nos estamos haciendo asesorar por el cuerpo de abogados que tenemos y justamente con el Colegio de Psicólogos local”, afirmó Veglia. La profesional indicó que están trabajando interdisciplinariamente con el Círculo Médico para abordar estas situaciones que consideran requieren atención desde la salud mental.

La veterinaria se negó a atender a la persona therian

Una menor mordida por un therian

Esta semana se dio a conocer el caso de una mujer que denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian, en la ciudad cordobesa de Jesús María. Según dijo, la víctima -una adolescente de 14 años- fue abordada por un grupo de entre tres y cuatro personas en plena calle, quienes comenzaron a olfatearla, para luego atacarla.

Según el relato de la madre, en diálogo con la radio Somos el Norte, todo ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la calle Córdoba.

“Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Usaban máscaras. Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo, pero eran una bandita de tres o cuatro más o menos”, dijo la mujer.

En la entrevista, la mamá de la chica reveló que los agresores tenían máscaras de lobos y perros. El hecho, al parecer, no fue reciente. La menor le contó a la madre luego de observar la difusión de la nueva tendencia therian de las últimas semanas.

“No pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian”, añadió.

“Ella andaba asustada, después me decía: “Mamá, ¿me podés llevar al colegio?” Y yo no sabía por qué. Y ahora caigo, ¿por qué no me lo dijo antes?“, cuestionó.

“Ella me dijo que hacían como que se hacían pasar como perros o lobos. Se hacían como que la olían, que la perseguían hasta que llegó la mordida. Pensaba que eran chicos que estaban disfrazados y estaban bromeando. En ningún momento se imaginó esta nueva moda de los therians”, remarcó la madre.

Fuentes policiales de la provincia de Córdoba indicaron a Infobae que no hay ninguna denuncia radicada.