Es influencer de autos de lujo y revela historias increíbles detrás de los modelos más exóticos: “Uno estuvo 5 años en la Aduana”

Lucas Gerber, influencer de autos exóticos y de lujo

En el universo de los autos exóticos en Argentina, hay un nombre que se volvió imposible de ignorar: Lucas Gerber. Conocido como el influencer más reconocido del país en el mundo de los deportivos y las máquinas de lujo, es mucho más que alguien que publica fotos en redes sociales.

Lucas es el que tiene llegada directa a los dueños, el que accede a garages privados, el que conoce las historias mínimas y sorprendentes que se esconden detrás de cada “joya” sobre ruedas. Porque para él, un Ferrari o un Porsche no son solo símbolos de exclusividad: son relatos de obsesión, esfuerzo y pasión que merecen ser contados.

Con más de 164 mil seguidores en su cuenta de Instagram @lucas.gerber, el joven oriundo de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, creó una comunidad de fanáticos que se enloquece con cada video. Hoy, Lucas no solo muestra autos, sino que cuenta experiencias y aventuras increíbles. Esa es su marca personal.

“Nunca publico patentes, ni nombres de los dueños, ni detalles privados”, repite una y otra vez. Por eso, los coleccionistas lo invitan a conocer “el chiche” cuando hacen una nueva adquisición. Lucas es, probablemente, el único en Argentina con ese nivel de cercanía con los dueños de los autos más exclusivos.

Su Instagram se convirtió en una vidriera donde circulan virtualmente marcas como Aston Martin, Maserati, Lotus, Shelby o Mercedes-AMG. Pero también en un archivo vivo de rarezas nacionales: desde un Toyota Supra MK4 —del que existen apenas cinco en el país— hasta ediciones limitadas que solo se entregan a clientes selectos. Lucas sabe quién los tiene, cómo ingresar al país y qué los hace únicos.

Y esa pasión, que empezó con la publicación de la foto de un Ford Mustang celeste que apareció en una estación de servicio de su ciudad natal, volverá a materializarse este año en el evento más esperado por su comunidad: Exóticos en Argentina 2026. Porque Lucas no se conforma con mostrarlos en una pantalla. Su objetivo es que sus seguidores puedan verlos frente a frente, caminar a su alrededor, asomarse a sus interiores, descubrir sus secretos y escuchar el crujir real de sus motores.

El sábado 28 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, más de 180 autos deportivos y exóticos se reunirán en una exhibición única. Una oportunidad para que ese mundo que Lucas construyó desde la curiosidad de un chico del interior deje de ser solo un video en redes y se convierta en una experiencia tangible, vibrante e inolvidable.

“A diferencia de 2025, este año pasamos de 145 autos a 200. Además, tendremos un espacio temático inspirado en el film ’Rápido y Furioso’”, precisó Lucas, quien detalló que el valor total de todos los autos que se exhibirán es de USD 50 millones.

Otra de las novedades es que también participarán autos de Uruguay, Paraguay y Chile. “Fueron los mismos dueños de los autos quienes nos enviaron mensajes para participar. Eso significa que el evento no solo está bien posicionado en Argentina sino que también en la región”, se enorgulleció.

Pero Exóticos no es solo una colección estática. Por eso, un grupo de autos seleccionados realizará un desfile antes de retirarse del predio: un momento pensado para que el público pueda disfrutar del sonido y la presencia de estas máquinas de manera cómoda y ordenada.

Además, habrá patio de comidas, Beer Garden para mayores de 18 años, sector para niños, stands, entretenimiento y varias sorpresas.

Lo más fascinante, sin embargo, está en las historias que se esconden detrás de algunos de los vehículos que se exhibirán. Porque estos autos no son solo objetos de lujo: son el resultado de años de espera, trabajo artesanal y sueños cumplidos.

Las cinco historias más asombrosas detrás de estos autos

Audi S1

Una familia entera se dedicó a reconstruirlo con precisión quirúrgica, respetando cada botón, cada calcomanía, cada pieza del motor

Uno de los casos más emblemáticos es el Audi S1, una réplica exacta del mítico monstruo del rally que arrasó en el Grupo B. No se trata de un simple homenaje: una familia entera se dedicó a reconstruirlo con precisión quirúrgica, respetando cada botón, cada calcomanía, cada pieza del motor. Un trabajo de amor absoluto que le valió el premio al mejor auto del evento en la edición 2025.

General Lee, de “Los Dukes de Hazzard”

Este auto ingresó pasó cinco años detenido en la Aduana. Tras un enorme esfuerzo de papeles y restauración, finalmente volvió a la vida

En el evento también estará el General Lee, el legendario auto de la serie “Los Dukes de Hazzard”, cuya historia en Argentina parece un guión aparte: ingresó al país y pasó cinco años detenido en la Aduana de La Plata, acumulando polvo sin siquiera arrancar. Tras un enorme esfuerzo de papeles y restauración, finalmente volvió a la vida. Su dueño incluso sospecha que podría haber sido uno de los autos originales usados en la serie, ya que cumple con detalles únicos: la bandera confederada y el número 01 pintados, no en calcomanías, el mismo tapizado, motor y caja.

Réplica del Mitsubishi Eclipse de “Rápido y Furioso”

Lucas Gerber consiguió las firmas de los actores de "Rápido y Furioso", que hoy están plasmadas en el alerón

Otra joya que despierta nostalgia generacional es el Mitsubishi Eclipse de Rápido y Furioso, construido como réplica del auto de Brian O’Conner. Para su dueño fue un sueño de infancia: no solo lo armó al detalle, sino que utilizó las mismas marcas de piezas que se conseguían en los 2000. Algunas estuvieron guardadas durante años en sus cajas originales, esperando este momento. El nivel de fidelidad es tan alto que el auto se volvió viral en todo el mundo. Y como dato extra, Lucas consiguió las firmas de actores de la saga, que hoy están plasmadas en el alerón.

Porsche 911 Sport Classic

El Porsche 911 Sport Classic es una edición limitadísima de sólo 1.250 unidades

En el plano de la exclusividad moderna, aparecerá el Porsche 911 Sport Classic, una edición limitadísima de sólo 1.250 unidades. Un deportivo pensado para quienes buscan un escalón más arriba: motor Boxer 3.7 biturbo de 550 CV, tracción integral y algo casi extinto en estos tiempos: caja manual de siete velocidades. Elegancia y deportividad se mezclan en un interior de cuero y tela cuadrillé. Un auto que Porsche entrega solo a clientes selectos, y que Argentina tiene la suerte de contar entre sus rarezas. Ganó además el premio al mejor auto alemán moderno en 2025.

Camioneta 6x6 inspirada en un Jeep Gladiator

Este modelo fue elegido como la mejor camioneta de Exóticos en Argentina 2025

Y para romper con todos los moldes, estará la 6x6, una camioneta armada en un taller de La Pampa (@kelo_garage) a pedido de un dueño amante de los vehículos “guerreros”. Tomaron un Jeep Gladiator y lo transformaron en una bestia de seis ruedas, con tracción en los tres ejes y una estética preparada para la guerra. Fue elegida como la mejor camioneta del evento pasado.

Hoy, los eventos que organiza Lucas no son solo una vidriera de lujo y cultura, son también un archivo vivo de rarezas nacionales que busca compartir con quienes tienen la misma pasión por los autos de lujo.