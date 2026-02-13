Sociedad

El gobierno porteño desalojó una casa familiar que estuvo tomada durante 33 años: “No me dejaron entrar nunca más”

Se trata de un PH ubicado en Palermo. Es una de las 593 propiedades restituidas durante la gestión de Jorge Macri

Guardar
Es un PH que presentaba riesgo estructural y los vecinos se quejaban por ruidos molestos e inseguridad

Una vivienda ubicada en Ravignani 1700, en el barrio de Palermo, volvió a manos de su propietaria tras permanecer ocupada durante 33 años. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que la casa familiar de Analía Peluso fue recuperada luego de más de tres décadas de ocupación, en un operativo que involucró a la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

El inmueble, que había sido identificado como un foco de riesgo estructural, generaba reiteradas quejas de los vecinos por ruidos molestos y fue apuntado como un punto de inseguridad para la zona.

La historia se remonta a cuando Peluso y su madre salieron de su hogar un día y, al regresar, encontraron la propiedad ocupada. “Se metieron en mi casa hace 33 años y no me dejaron entrar nunca más”, relató.

El operativo incluyó la intervención
El operativo incluyó la intervención de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y la Red de Atención local

La vivienda pertenecía originalmente a los abuelos y al padre de la propietaria, quien la habitó desde su nacimiento hasta los 20 años. En sus palabras: “Viví acá desde que nací hasta los 20 años y de un momento a otro nos quedamos en la calle, con todas nuestras cosas y recuerdos adentro. Solo me pude quedar con una foto de mi papá”.

La reciente recuperación se enmarca en las políticas implementadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, orientadas a garantizar el respeto a la propiedad privada y fortalecer el orden urbano. El objetivo, según remarcaron desde la administración local en un comunicado oficial, es mejorar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, en especial en barrios donde se han detectado viviendas ocupadas que afectan la convivencia.

Macri subrayó la importancia de estas acciones al expresar: “No voy a permitir que la Ciudad se transforme en lo peor del conurbano. No es el estilo de vida en el que nos gusta vivir a los porteños”. El funcionario también indicó que la meta de su gestión es “recuperar una Ciudad normal, en donde se respete la ley y en donde no haya okupas”.

“El precio de mirar para otro lado. Se terminó. Ley, orden y propiedad privada”, agregó el alcalde porteño en sus redes sociales.

Con la restitución de este
Con la restitución de este inmueble, la gestión de Macri alcanzó las 593 propiedades devueltas a sus dueños desde el comienzo de su mandato

La intervención formó parte de un despliegue coordinado con distintos organismos gubernamentales. La propietaria recuperó así el acceso a la vivienda familiar, una de las 593 propiedades restituidas en lo que va de la gestión, según datos oficiales.

La política de recuperación de inmuebles se ha extendido a otros puntos de Palermo. En la zona, la Ciudad también logró la restitución de la conocida “casa violeta” en Guatemala al 5400 y un edificio de tres pisos en Honduras al 5600, frente al canal de televisión América, situados a unos 400 metros del PH de la familia Peluso. Ambas propiedades permanecieron ocupadas durante más de una década y fueron identificadas como focos de inseguridad barrial.

El Gobierno porteño comunicó que, durante la actual administración, se devolvieron a sus legítimos dueños inmuebles por un valor conjunto superior a los 300 millones de dólares.

El Gobierno porteño desalojó una
El Gobierno porteño desalojó una casa familiar en Palermo tras 33 años de ocupación y restituyó la propiedad a su dueña legítima

El listado de propiedades recuperadas durante los últimos dos años incluye edificios emblemáticos como la Casa Blaquier —que estuvo ocupada durante más de cuarenta años en el Casco Histórico—, el “Elefante Blanco” de la calle Olazábal al 3400 en Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

Además, se llevaron adelante desalojos en barrios como Constitución, San Telmo y Flores, donde ex hoteles habían sido convertidos en espacios ilegales para la venta de drogas o el ejercicio de la prostitución. El Gobierno de la Ciudad destacó que estas acciones buscan restablecer la legalidad y la seguridad en distintos puntos del territorio porteño.

Para Peluso, la recuperación de su casa marca el final de una larga espera. “Que el Gobierno de la Ciudad haya empezado a recuperar propiedades es una bendición. Fue una lucha de un montón de tiempo, decían que era una mafia y que se necesitaba mucho dinero para sacarlos. Pero yo nunca perdí las esperanzas”, resumió.

Temas Relacionados

DesalojosUsurpacionesJorge MacriPalermoGobierno de la CiudadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a uno de los acusados de provocar destrozos durante la marcha en el Congreso por la reforma laboral

El sospechoso fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio de Palermo. Cómo lo identificaron

Detuvieron a uno de los

Córdoba incorporó 244 oficiales de las Fuerzas Armadas a su fuerza de elite antinarcóticos

Los nuevos agentes integrarán la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) luego de completar una formación específica enfocada en la lucha contra este delito en la Universidad Provincial de Córdoba

Córdoba incorporó 244 oficiales de

Cayó “Iceman”: lo buscaban por robo agravado y lo encontraron escondido adentro de un freezer

El sospechoso estaba prófugo y lo descubrieron en un refrigerador de su domicilio en La Matanza. Tenía signos de hipotermia. Quedó detenido junto a su cómplice

Cayó “Iceman”: lo buscaban por

Dramático rescate aéreo de Prefectura a un tripulante embarcado que sufrió una hemorragia digestiva en Mar del Plata

El hombre se encontraba a más de 200 kilómetros de la costa. Se requirió un helicóptero y un avión, mientras que en tierra al hombre lo esperaba una ambulancia

Dramático rescate aéreo de Prefectura

Rechazaron el último intento del neurocirujano Leopoldo Luque para frenar el juicio por la muerte de Maradona

La Justicia denegó el pedido de suspensión que había presentado la defensa y confirmó que el debate oral comenzará el próximo 17 de marzo en San Isidro

Rechazaron el último intento del
DEPORTES
Asombro en los Juegos Olímpicos

Asombro en los Juegos Olímpicos de Invierno porque se agotaron 10 mil preservativos en 72 horas

Tras su dramática caída en los Juegos Olímpicos, la legendaria Lindsey Vonn será operada por cuarta vez: la aterradora advertencia de un médico

La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

TELESHOW
Guillermo Coppola: “La peor preocupación

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

INFOBAE AMÉRICA

Fórmulas milagrosas, promesas imposibles y

Fórmulas milagrosas, promesas imposibles y “testículos de cabra”: la insólita historia de John R. Brinkley, el hombre que se convirtió en un fraude sanitario

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín

Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos

Panamá avanza en la identificación de víctimas de la invasión estadounidense tras nuevas exhumaciones