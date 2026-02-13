El gobierno porteño desalojó una casa familiar que estuvo tomada durante 33 años: “No me dejaron entrar nunca más”

Es un PH que presentaba riesgo estructural y los vecinos se quejaban por ruidos molestos e inseguridad

Una vivienda ubicada en Ravignani 1700, en el barrio de Palermo, volvió a manos de su propietaria tras permanecer ocupada durante 33 años. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que la casa familiar de Analía Peluso fue recuperada luego de más de tres décadas de ocupación, en un operativo que involucró a la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

El inmueble, que había sido identificado como un foco de riesgo estructural, generaba reiteradas quejas de los vecinos por ruidos molestos y fue apuntado como un punto de inseguridad para la zona.

La historia se remonta a cuando Peluso y su madre salieron de su hogar un día y, al regresar, encontraron la propiedad ocupada. “Se metieron en mi casa hace 33 años y no me dejaron entrar nunca más”, relató.

La vivienda pertenecía originalmente a los abuelos y al padre de la propietaria, quien la habitó desde su nacimiento hasta los 20 años. En sus palabras: “Viví acá desde que nací hasta los 20 años y de un momento a otro nos quedamos en la calle, con todas nuestras cosas y recuerdos adentro. Solo me pude quedar con una foto de mi papá”.

La reciente recuperación se enmarca en las políticas implementadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, orientadas a garantizar el respeto a la propiedad privada y fortalecer el orden urbano. El objetivo, según remarcaron desde la administración local en un comunicado oficial, es mejorar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, en especial en barrios donde se han detectado viviendas ocupadas que afectan la convivencia.

Macri subrayó la importancia de estas acciones al expresar: “No voy a permitir que la Ciudad se transforme en lo peor del conurbano. No es el estilo de vida en el que nos gusta vivir a los porteños”. El funcionario también indicó que la meta de su gestión es “recuperar una Ciudad normal, en donde se respete la ley y en donde no haya okupas”.

“El precio de mirar para otro lado. Se terminó. Ley, orden y propiedad privada”, agregó el alcalde porteño en sus redes sociales.

La intervención formó parte de un despliegue coordinado con distintos organismos gubernamentales. La propietaria recuperó así el acceso a la vivienda familiar, una de las 593 propiedades restituidas en lo que va de la gestión, según datos oficiales.

La política de recuperación de inmuebles se ha extendido a otros puntos de Palermo. En la zona, la Ciudad también logró la restitución de la conocida “casa violeta” en Guatemala al 5400 y un edificio de tres pisos en Honduras al 5600, frente al canal de televisión América, situados a unos 400 metros del PH de la familia Peluso. Ambas propiedades permanecieron ocupadas durante más de una década y fueron identificadas como focos de inseguridad barrial.

El Gobierno porteño comunicó que, durante la actual administración, se devolvieron a sus legítimos dueños inmuebles por un valor conjunto superior a los 300 millones de dólares.

El listado de propiedades recuperadas durante los últimos dos años incluye edificios emblemáticos como la Casa Blaquier —que estuvo ocupada durante más de cuarenta años en el Casco Histórico—, el “Elefante Blanco” de la calle Olazábal al 3400 en Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

Además, se llevaron adelante desalojos en barrios como Constitución, San Telmo y Flores, donde ex hoteles habían sido convertidos en espacios ilegales para la venta de drogas o el ejercicio de la prostitución. El Gobierno de la Ciudad destacó que estas acciones buscan restablecer la legalidad y la seguridad en distintos puntos del territorio porteño.

Para Peluso, la recuperación de su casa marca el final de una larga espera. “Que el Gobierno de la Ciudad haya empezado a recuperar propiedades es una bendición. Fue una lucha de un montón de tiempo, decían que era una mafia y que se necesitaba mucho dinero para sacarlos. Pero yo nunca perdí las esperanzas”, resumió.