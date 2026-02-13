Corsos de Carnaval: cómo es la agenda del fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires

El mapa de los corsos porteños

Este fin de semana largo se esperan cuatro días de celebraciones en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el conurbano bonaerense y el interior de la Provincia, como parte del Carnaval 2026. Habrá corsos en barrios emblemáticos porteños, así como propuestas en la Costa Atlántica y en localidades del interior, con una amplia agenda de actividades.

Días atrás se realizaron las dos primeras jornadas de las diez previstas en la Capital Federal, que este año adelantó una hora los horarios de los sábados y domingos, tanto en el inicio como en la finalización de las actividades. Hasta el domingo 1° de marzo, el Carnaval Porteño contará con más de 100 murgas que recorrerán 20 corsos distribuidos en distintos barrios.

El título Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires fue otorgado a las murgas en 1997, lo que reconoce su aporte a la identidad porteña. Este movimiento artístico, con raíces en el disfraz y la sátira, nació en 1869, año en el que se realizó el primer corso de la ciudad, dando inicio a una tradición que perdura en la capital.

El cronograma de CABA, barrio por barrio

Agronomía

Plaza Martín Rodríguez, Habana y Argerich

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Boedo

Avenida Boedo entre las avenidas Independencia y San Juan

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Playón San Lorenzo, Avenida La Plata al 1700

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Sábado 28, de 18 a 1 h

Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Colegiales

Polideportivo Colegiales, Freire 120

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Caballito

Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Álvarez

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Sábado 28, de 18 a 1 h

Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

La Boca

Palos, entre Espinosa y Villafañe

Sábado 14, de 18 a 1 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

La Paternal

Avenida Elcano y Ávalos

Sábado 28, de 18 a 1 h

Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Liniers

Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Plazoleta Sargento Cabral, Martínez de Hoz y Manuel Arce

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Mataderos

Avenida Alberdi, entre Araujo y Guardia Nacional

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Nueva Pompeya

Avenida La Plata al 2400

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Sábado 28, de 18 a 1 h

Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Palermo

Plaza Unidad Latinoamericana, El Salvador 4037

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Sábado 28, de 18 a 1 h

Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Parque Chacabuco

Anfiteatro del Parque Chacabuco, Avenida Eva Perón y Curapaligüe

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Saavedra

Parque Saavedra, Vilela entre Conde y Roque Pérez

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Parque Sarmiento, Av. Dr. Ricardo Balbín 4750

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

San Telmo

Anfiteatro del Parque Lezama

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Villa del Parque

Plaza Aristóbulo del Valle, Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Villa Devoto

Parque Ricchieri, Avenida Beiró al 4800, entre Quevedo y Desaguadero

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Sábado 28, de 18 a 1 h

Villa Lugano

Club Torino, Zuviría 4659

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Villa Pueyrredón

Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y entre Zamudio y Condarco

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Villa Real

Plaza Las Toscaneras, Moliere y José Pedro Varela

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Villa Riachuelo

Autódromo Oscar y Juan Gálvez — Av. Coronel Roca 6902

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Villa Urquiza

Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal

Sábado 14, de 18 a 1 h

Domingo 15, de 18 a 24 h

Lunes 16, de 18 a 1 h

Martes 17, de 18 a 1 h

Sábado 21, de 18 a 1 h

Domingo 22, de 18 a 24 h

Sábado 28, de 18 a 1 h

Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Las restricciones al tránsito iniciarán unas horas previas a los corsos, entre las 16:00 y 18:00, debido a la instalación de escenarios y vallados en la vía pública. Desde la organización, se recomienda planificar los desplazamientos y considerar posibles desvíos en los recorridos habituales.

Sin embargo, las celebraciones no están libres de polémica. Agrupaciones vecinales de la ciudad, como Buenos Vecinos BA, denunciaron en los últimos días la presencia de ruidos molestos y la utilización del espacio público en zonas residenciales para los ensayos de las murgas.

“Cada verano, miles de vecinos de la Ciudad sufren ruidos excesivos por ensayos y desfiles de murgas en plena vía pública. No es una discusión ideológica: es un problema concreto de convivencia”, apuntaron en una reciente publicación en redes sociales.

Y agregaron: “La cultura es valiosa, pero no puede imponerse pasando por encima de quienes viven y pagan impuestos en la Ciudad”.

El carnaval en la Provincia

En el interior de la provincia de Buenos Aires también se prevén celebraciones en partidos como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y Tigre, así como en la Costa Atlántica y en localidades bonaerenses como Lobos, Chascomús y Trenque Lauquen.

En Almirante Brown, la programación contempla una variedad de actividades en diferentes localidades. El 14 de febrero, Burzaco será sede de un encuentro en la plaza San Cayetano a partir de las 19; en San José, la cita está prevista para el domingo 15 de febrero, también desde las 19, en la intersección de Salta y 30 de septiembre.

Don Orione se suma el lunes 16 a partir de las 19 en el Parque Argentino, ubicado sobre la avenida Eva Perón y Marechal. Para quienes estén en Glew, el martes 17 de febrero habrá evento desde las 19 en Vicente López, entre Planes y Almafuerte. Además, en San Valentín se realizará el Carnaval del Amor en la estación de Claypole de 16 a 21.

En el interior de la provincia de Buenos Aires también se prevén celebraciones

En Lomas de Zamora, el Festival Carnaval en Comunidad reunirá a La Delio Valdez, Agarrate Catalina y la comparsa Guariló el lunes 16 de febrero, desde las 18, en la Plaza Grigera.

En Moreno, las celebraciones del sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero se extenderán desde las 18 hasta la medianoche sobre la avenida Bartolomé Mitre, entre Corvalán y Arribeños. Merlo, en tanto, presentará corsos del 14 al 17 de febrero en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de avenida Calla Real y Padre Espinal.

En San Fernando, el Gran Corso Familiar se realizará el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero desde las 19 en la avenida Avellaneda, entre Juncal y Arnoldi, en Virreyes.

El municipio de Tigre también tendrá actividades en distintos barrios: en Benavídez, el sábado 14 de febrero sobre General Pacheco, entre avenida Alvear y avenida Benavídez; en Troncos del Talar, el domingo 15 en Independencia, entre French y Suipacha; en Rincón de Milberg, el lunes 16 en avenida Santa María, entre Castiglioni y Garibaldi; y en Don Torcuato, el martes 17 en Riobamba, entre Mariano Moreno y Carlos Calvo.

Al noroeste de la Provincia, Lincoln recibirá el Carnaval Artesanal 2026 en la esquina de avenida 25 de Mayo y avenida Massey, con actividades programadas desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de febrero, siempre a las 21. En tanto, Guaminí será sede del Carnaval del Arte y la Alegría, que tendrá lugar el fin de semana, ambos días desde las 20 en el corsódromo de la avenida Gregorio García Pereyra.

Dolores celebrará el Carnaval del Sol entre el jueves 12 y el lunes 16, durante las tardes en el Corsódromo Antú Kawin. En Chascomús, el Carnaval Infantil animará el corsódromo de la avenida Presidente Alfonsín, entre Ricchieri y Mendiola, desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero a las 20.

Necochea presentará su tradicional Desfile de Máscaras el domingo 15, de 19 a 22, con salida en la esquina de avenida 2 y 87 y acceso gratuito. Brandsen organizará sus festejos carnavalescos entre el sábado 14 y el lunes 16, desde las 21 en la avenida Mitre, entre Larrea y Azcuénaga.

En Villa Gesell, las celebraciones se desarrollarán el domingo 15 y el lunes 16 desde las 20 en el Anfiteatro del Pinar. Trenque Lauquen convocará al Baile de Carnaval el lunes 16 a partir de las 20 en la Plaza San Martín. En Lobos, las actividades carnavalescas tendrán lugar ese mismo lunes desde las 20 en las calles de Salvador María.