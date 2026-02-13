Alerta por tormentas y altas temperaturas: cómo sigue el clima en Buenos Aires y el AMBA

Rigen alertas amarillas por tormentas en varias provincias del norte y el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para los próximos días fuertes tormentas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y localidades aledañas. En paralelo, las temperaturas se mantendrán elevadas, con registros cercanos a los 30 grados.

Para este viernes, el organismo prevé una mínima de 17°C y una máxima de 27°C. Bajo un cielo mayormente nublado, se espera una baja probabilidad de lluvias hacia la noche.

El sábado, los valores térmicos oscilarán entre los 19°C y los 26°C, en una jornada que irá de parcial a mayormente nublada. La probabilidad de precipitaciones se concentrará durante la madrugada y volverá hacia las últimas horas del día.

El domingo llegarán finalmente las tormentas. Con una mínima de 20°C y una máxima de 26°C, se prevén tormentas durante la mañana que luego disminuirán su intensidad, dando paso a chaparrones aislados en la segunda mitad del día.

De cara a la próxima semana, el lunes se presentará parcialmente nublado y sin lluvias, con temperaturas entre los 22°C y los 29°C. El martes se registrará un nuevo repunte térmico: tras una mínima de 23°C por la mañana, el termómetro alcanzará los 30°C.

El miércoles será, hasta el momento, el día más caluroso del período, con una máxima de 31°C. La jornada estará mayormente nublada y podrían registrarse lluvias a partir de la tarde. Por último, el jueves -último día del pronóstico extendido a siete días del SMN- se espera una jornada parcialmente nublada y seca, con marcas térmicas entre los 22°C y los 27°C.

En paralelo, este viernes rigen alertas de nivel amarillo en diez provincias del norte y este. Las zonas afectadas son Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, que esperan fuertes tormentas.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, detalló el SMN al respecto.

Con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, según el área.

Algunas recomendaciones de seguridad provistas por el organismo son: evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua. Le siguen cerrar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, casas o vehículos cerrados.

A la vez, algunas localidades de Misiones enfrentan hoy una advertencia por temperaturas extremas. Se trata de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano y Monte Carlo, en donde el calor puede tener un efecto de leve a moderado en la salud.

Según el SMN, las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

El sábado las alertas por tormentas se extenderán a nuevas jurisdicciones, afectando también el interior de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y San Luis. Hacia el norte, se verán involucradas Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Durante la madrugada de este jueves, algunos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron tormentas, que se extendieron por períodos breves de tiempo, y estuvieron acompañadas de una fuerte actividad eléctrica y la caída de granizo.

Pese a que las lluvias no produjeron grandes daños, algunas regiones de la Ciudad de Buenos Aires, así como los partidos de Pilar, José C. Paz y La Matanza registraron caída de piedras que sorprendió a los vecinos mientras dormían.

Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales, en las que se puede observar granizo de diferente tamaño. La actividad más intensa se reportó en Pilar y sus alrededores.