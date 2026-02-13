Sociedad

Alerta por tormentas y altas temperaturas: cómo sigue el clima en Buenos Aires y el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas para los próximos días en la Ciudad y el conurbano, en un contexto de temperaturas elevadas

Guardar
Rigen alertas amarillas por tormentas
Rigen alertas amarillas por tormentas en varias provincias del norte y el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para los próximos días fuertes tormentas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y localidades aledañas. En paralelo, las temperaturas se mantendrán elevadas, con registros cercanos a los 30 grados.

Para este viernes, el organismo prevé una mínima de 17°C y una máxima de 27°C. Bajo un cielo mayormente nublado, se espera una baja probabilidad de lluvias hacia la noche.

El sábado, los valores térmicos oscilarán entre los 19°C y los 26°C, en una jornada que irá de parcial a mayormente nublada. La probabilidad de precipitaciones se concentrará durante la madrugada y volverá hacia las últimas horas del día.

El domingo llegarán finalmente las tormentas. Con una mínima de 20°C y una máxima de 26°C, se prevén tormentas durante la mañana que luego disminuirán su intensidad, dando paso a chaparrones aislados en la segunda mitad del día.

De cara a la próxima semana, el lunes se presentará parcialmente nublado y sin lluvias, con temperaturas entre los 22°C y los 29°C. El martes se registrará un nuevo repunte térmico: tras una mínima de 23°C por la mañana, el termómetro alcanzará los 30°C.

El miércoles será, hasta el momento, el día más caluroso del período, con una máxima de 31°C. La jornada estará mayormente nublada y podrían registrarse lluvias a partir de la tarde. Por último, el jueves -último día del pronóstico extendido a siete días del SMN- se espera una jornada parcialmente nublada y seca, con marcas térmicas entre los 22°C y los 27°C.

(SMN)
(SMN)

En paralelo, este viernes rigen alertas de nivel amarillo en diez provincias del norte y este. Las zonas afectadas son Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca, que esperan fuertes tormentas.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, detalló el SMN al respecto.

Con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, según el área.

Algunas recomendaciones de seguridad provistas por el organismo son: evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua. Le siguen cerrar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, casas o vehículos cerrados.

A la vez, algunas localidades de Misiones enfrentan hoy una advertencia por temperaturas extremas. Se trata de Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano y Monte Carlo, en donde el calor puede tener un efecto de leve a moderado en la salud.

Los alrededores del municipio registraron la mayor caída de granizo (VideO: Pilar Diario)

Según el SMN, las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

El sábado las alertas por tormentas se extenderán a nuevas jurisdicciones, afectando también el interior de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y San Luis. Hacia el norte, se verán involucradas Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Durante la madrugada de este jueves, algunos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron tormentas, que se extendieron por períodos breves de tiempo, y estuvieron acompañadas de una fuerte actividad eléctrica y la caída de granizo.

Pese a que las lluvias no produjeron grandes daños, algunas regiones de la Ciudad de Buenos Aires, así como los partidos de Pilar, José C. Paz y La Matanza registraron caída de piedras que sorprendió a los vecinos mientras dormían.

Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales, en las que se puede observar granizo de diferente tamaño. La actividad más intensa se reportó en Pilar y sus alrededores.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLluviasTormentasCiudad de Buenos AiresCABAAlertaTiempoClimaPronóstico

Últimas Noticias

Se entregó uno de los sospechosos por el caso de la joven que quedó cuadripléjica en Córdoba: la súplica de su mamá

“Actuá como hombre, no te hagas matar”, pidió la mujer a su hijo “Negro Juan”, señalado como participe del hecho. Tras su detención, se viralizaron videos del sospechoso enviando mensajes mafiosos

Se entregó uno de los

Tres delincuentes portaban un arma de guerra por las calles de Merlo y cayeron por circular con una patente adulterada

Al percatarse de la presencia de los oficiales, el conductor intentó huir, pero la fuga fue frustrada por la Policía

Tres delincuentes portaban un arma

Detuvieron a tres hombres por amenazar a tiros una barbería de Florencio Varela

La Policía secuestró varias carabinas de diferente calibre y más de 40 balas

Detuvieron a tres hombres por

Le disparó varias veces a una mujer durante un robo y la mató delante de la pareja: fue capturado luego de tres años

El hecho, según precisaron fuentes del caso a Infobae, se produjo el 8 de marzo de 2023. En ese momento, el asesino tenía 21 años

Le disparó varias veces a

Un nene de seis años caminó 5 kilómetros solo por una ruta de Santiago del Estero para denunciar que mataron a su tío

El hombre fue encontrado por la Policía en la banquina izquierda de la traza provincial, con un tiro en el rostro

Un nene de seis años
DEPORTES
Se crió con una bicampeona

Se crió con una bicampeona de Wimbledon y es la gran sorpresa del Argentina Open: la historia de Vít Kopriva, el rival de Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo va por las semifinales en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos de todos los tenistas argentinos

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista y marcó el 6° mejor tiempo en la sesión matutina

Cómo superó 10 operaciones para jugar hasta los 42 años y su regreso a la NBA en otro rol: la nueva vida de Carlos Delfino

Arranca la Primera Nacional con televisación vía streaming: las figuras con pasado en la élite que prometen brillar

TELESHOW
El glorioso regreso de Bad

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

Federico Laboureau, el argentino que creó La casita de Bad Bunny del Super Bowl y conquistó Los Ángeles con sus empanadas

La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

Un hombre murió durante una función de la obra de Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Israel intensifica las acciones militares

Israel intensifica las acciones militares en Gaza y el sur del Líbano: el Ejército abatió a tres terroristas

Despegó la mision tripulada a la Estación Espacial Internacional para reemplazar a los astronautas evacuados por enfermedad

Japón afirmó que existen “diferencias” con Estados Unidos sobre un millonario acuerdo de inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión bilateral

Suecia enviará cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico