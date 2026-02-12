Sociedad

Lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan y cómo estará el tiempo esta semana

Mientras persisten las altas temperaturas en el AMBA, el servicio meteorológico anticipa tormentas aisladas en los próximos días. Cuál es el pronóstico del fin de semana

Habrá tormentas el fin de
Habrá tormentas el fin de semana (Maximiliano Luna)

Este jueves por la madrugada, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró fuertes tormentas, acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo. Mientras las temperaturas siguen cerca de los 30 grados en la zona, se prevén nuevos episodios de inestabilidad en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los valores térmicos oscilarán entre los 21 y los 28 grados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante esta jornada, que continuará con cierta nubosidad.

Mañana se registrará un pequeño alivio térmico, ya que la mínima bajará a 19 y la máxima a 27. Con un cielo entre algo y parcialmente nublado, no se anticipan precipitaciones para este viernes.

El primer día del fin de semana se presentará seco y con cielo parcialmente nublado. Se espera una mínima de 19° y una máxima de 26°, con un ambiente más templado durante la tarde en comparación con la jornada anterior.

El domingo comenzará con tormentas aisladas durante la mañana, aunque hacia la tarde la probabilidad de precipitaciones descenderá a entre 0 y 10 por ciento. Las temperaturas se ubicarán entre los 20 y 27 grados, lo que representará un leve ascenso respecto de la jornada previa.

Entre el lunes y el miércoles -último día contemplado en el pronóstico extendido a siete días del SMN- las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados. Solo se prevén precipitaciones para el martes, que sería la jornada más calurosa del período y con bajas probabilidades de lluvia.

El mapa de alertas meteorológicas
El mapa de alertas meteorológicas (SMN)

El pronóstico al interior del país

En paralelo, este jueves se registran alertas meteorológicas por tormentas en ocho provincias del interior. Las jurisdicciones afectadas son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

En las zonas en alerta amarilla, se anticipan tormentas aisladas de diferente intensidad. El fenómeno estará acompañado de caída de granizo, actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunas zonas.

Según la provincia, se prevén acumulaciones de entre 20 y 70 milímetros: “Por su parte, en el área de alerta en la provincia de Tucumán se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros”, detalló el organismo.

Entre otras sugerencias, el SMN recomienda: evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y buscar refugio en edificios, casas o vehículos cerrados.

Para la jornada de mañana, el mapa de alertas meteorológicas emitido por el organismo oficial se presentará con nivel amarillo para las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones.

El fenómeno estará acompañado por precipitaciones intensas concentradas en lapsos breves, con importante actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento fuertes, que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los acumulados de lluvia, se estiman registros que oscilarán entre 30 y 70 milímetros, aunque en sectores localizados estos valores podrían superarse de manera puntual.

Los alrededores del municipio registraron la mayor caída de granizo (VideO: Pilar Diario)

Durante la madrugada de este jueves, algunos puntos del AMBA registraron tormentas, que se extendieron por períodos breves de tiempo, y estuvieron acompañadas de una fuerte actividad eléctrica y la caída de granizo.

Pese a que las lluvias no produjeron grandes daños, algunas regiones de la Ciudad de Buenos Aires, así como los partidos de Pilar, José C. Paz y La Matanza registraron caída de granizo, que sorprendió a los vecinos mientras dormían.

Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales, en las que se puede observar piedras de diferente tamaño. La actividad más intensa se reportó en Pilar y sus alrededores.

Las tormentas se desarrollaron durante la madrugada de este jueves

