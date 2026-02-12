Sociedad

Entre Ríos: un conductor perdió el control de un auto de alta gama y terminó en la banquina

El hombre que manejaba sufrió algunos golpes leves, por lo que no tuvo que ser hospitalizado. El vehículo se atascó y fue retirado por una grúa

El conductor del BMW resultó con golpes leves y no requirió hospitalización tras el accidente en la Autovía Artigas

Un incidente de tránsito se produjo este jueves en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 286, en jurisdicción de Comisaría Colonia Ayuí, del departamento de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.

El reloj marcaba cerca de las 12:20 cuando un automóvil BMW, que circulaba en dirección sur–norte, salió de control y terminó sobre la banquina. El conductor, un hombre mayor de edad, se vio sorprendido por las condiciones climáticas reinantes y no logró mantener la estabilidad del vehículo, según informaron medios locales como El Once y Concordia 24.

El siniestro, calificado como un accidente tipo despiste, tuvo como protagonista a un rodado de alta gama que transitaba por la traza nacional.

El tránsito en la Autovía Artigas no sufrió interrupciones tras el incidente, aunque se recomendó extrema precaución en días de lluvia

Las primeras actuaciones de las autoridades apuntan a que la lluvia y la humedad sobre el pavimento habrían sido determinantes en la pérdida de dominio del automóvil. El informe oficial precisa que el conductor perdió el control a raíz del asfalto resbaladizo y, tras abandonar la calzada, el BMW quedó inmovilizado en la banquina.

Las patrullas de Comisaría Colonia Ayuí y Comisaría La Criolla acudieron rápidamente al lugar del hecho. El despliegue de los efectivos incluyó la colaboración para liberar la banquina y normalizar la circulación vehicular. Una grúa particular se encargó de retirar el automóvil siniestrado, lo que permitió recomponer el flujo de tránsito sin mayores contratiempos.

A pesar del impacto, el conductor solo presentó algunos golpes leves y no requirió ser trasladado a un centro de salud. No hubo terceros involucrados ni otros vehículos afectados. La policía local, tras completar las tareas de asistencia, recomendó a quienes transitan por la zona extremar las precauciones durante jornadas lluviosas.

Entre las sugerencias, destacaron la importancia de reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, encender las luces bajas y evitar maniobras bruscas, ya que el agua sobre el asfalto puede reducir la adherencia hasta en un 50%, según indicó el medio local Ahora. Además, recordaron la utilidad de emplear el aire acondicionado para desempañar los cristales rápidamente y evitar el hidroplaneo al esquivar charcos.

El tránsito en la Autovía Artigas no se vio interrumpido, aunque se solicitó a los conductores circular con precaución en el tramo afectado.

En Neuquén volcó una Ferrari de 380 mil dólares en la Ruta de los Siete Lagos

Un grave accidente durante el Ferrari Cavalcade Aventura 2025, evento automovilístico internacional, ocurrió en la Ruta de los 7 Lagos, uno de los trayectos más emblemáticos del corredor entre Bariloche (Río Negro) y San Martín de los Andes (Neuquén).

El accidente, que ocurrió en noviembre pasado, involucró a una Ferrari Purosangue que, desplazándose a alta velocidad por la Ruta 40, perdió el control y volcó fuera de la carretera. Quienes presenciaron el hecho contaron que el lujoso automóvil circulaba con maniobras peligrosas y adelantamientos arriesgados.

El accidente en la Ruta 40 dejó dos personas hospitalizadas, una con traumatismo de cráneo y la otra con descompensación cardiovascular

La caravana, compuesta por alrededor de 60 vehículos de lujo, había atraído desde temprano a aficionados y curiosos en el centro de Bariloche, donde los autos estuvieron en exhibición. Más tarde, los participantes partieron hacia Villa La Angostura, donde vecinos y turistas aprovecharon para tomarse fotos junto a los automóviles.

La atmósfera festiva se vio interrumpida abruptamente en la tarde, cuando uno de los autos superó los límites de velocidad y se apartó del grupo principal.

El incidente tuvo lugar poco después de que parte del contingente se separara de la caravana y circulara a unos 200 km/h, según señaló Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén.

La funcionaria explicó que el vuelco requirió la intervención inmediata de ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que trasladaron a dos personas al Sanatorio de Bariloche. Ambas se encuentran fuera de peligro vital, aunque una de ellas sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y la otra una descompensación cardiovascular.

