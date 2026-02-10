Sociedad

Violento ataque en un hospital de Monte Grande: una mujer golpeó a varios médicos porque demoraron en atenderla

Ocurrió el domingo pasado. Tras esperar más de de una hora, la atacante ingresó a un sector restringido y golpeó a varios profesionales. Luego, subió el video a las redes sociales

Así fue el ataque en el hospital Santamarina de Monte Grande

El Hospital Municipal Santamarina, en la localidad bonaerense de Monte Grande, fue escenario el domingo pasado de un violento ataque, en el que una mujer golpeó a varios médicos de guardia porque -según dijo- demoraron en atenderla. La agresión fue filmada y luego publicada en las redes sociales.

La agresora, que presentaba un corte en la cabeza y estaba acompañada por otras personas, irrumpió en el sector restringido a médicos durante el cambio de guardia de cirugía.

Agustina Funes, médica de guardia y una de las profesionales atacadas, explicó en diálogo con el canal de noticias La Nación+ que la demora respondía al protocolo habitual, pero la situación se tornó violenta cuando los acompañantes comenzaron a insultar y luego a golpear al personal.

De acuerdo con la médica, uno de los motivos que facilitó el ataque de la mujer fue que había una puerta rota que permitió el ingreso al área restringida para el público en general. Según la profesional, “hay una puerta que está rota, no la arreglan y por ahí pasa cualquiera y no tenemos control de quién entra y de quién sale”.

Las autoridades del hospital habrían solicitado su reparación en repetidas ocasiones, aunque la médica advirtió que algunos usuarios dañan las instalaciones de forma deliberada.

En medio del ataque, el jefe de guardia recibió un fuerte golpe de puño en el rostro. El personal logró refugiarse en un box y solicitó ayuda al 911. Los agresores se alejaron del lugar al escuchar la llegada de los patrulleros.

El episodio trascendió el ámbito hospitalario, ya que los los propios acompañantes de la mujer difundieron los videos de la agresión en redes sociales, acompañados de mensajes intimidatorios dirigidos a la profesional. “Ahora esta rubia tarada va a aprender a no faltar el respeto”, escribieron en referencia a la médica que intentaba explicar el motivo de la demora.

De acuerdo con Funes, estos hechos no son aislados. La semana anterior, otra médica de cirugía también resultó agredida. “Uno no estudia tantos años para que te traten así”, expresó la profesional, visiblemente afectada por la situación.

El personal del hospital coincide en que la presencia de seguridad es insuficiente y que los episodios de violencia pueden ocurrir incluso después de brindar la atención médica.

Las imágenes de la agresión

Violencia en una clínica de Mar del Plata

Escenas de extrema violencia se vivieron en las últimas horas en una clínica de la ciudad de Mar del Plata, donde familiares de un paciente atacaron a un empleado de seguridad. Hubo sillazos, piñas y hasta golpes con un casco de moto.

El brutal episodio ocurrió el pasado lunes 2 de febrero por la tarde en la clínica Luro, ubicada en avenida Pedro Luro al 4600. Minutos después de las 16, según indicaron medios locales, dos hombres ingresaron al establecimiento completamente fuera de sí.

Las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia. Primero, uno de los agresores arrojó el casco de su moto contra el guardia de seguridad, que apenas alcanzó a cubrirse la cabeza. Luego, el segundo atacante hizo lo mismo.

De inmediato, ambos comenzaron a golpearlo a las piñas, llegando incluso a atacarlo con sillas. Varias personas que se encontraban dentro del sanatorio intentaron interceder para frenar la agresión, aunque la violencia se prolongó durante casi un minuto.

De acuerdo con las primeras informaciones, los agresores serían familiares de un paciente a quienes el guardia de seguridad les había negado el ingreso momentos antes, ya que en el lugar se estaban realizando tareas de limpieza.

