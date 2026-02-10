Metrodelegados realizarán este miércoles un paro en el subte en reclamo contra la reforma laboral

Metrodelegados anunciaron un paro parcial de para este miércoles 11 de febrero, en reclamo contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. (Jaime Olivos)

En el marco del paro convocado por la CTA y el cese de actividades dispuesto por la CATT (Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte) dispuesto para este miércoles, los metrodelegados anunciaron en las últimas horas que se sumarán a la medida de fuerza contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei.

Según comunicaron este martes desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la medida consta de un cese parcial del servicio, desde las 21 y hasta el cierre, que afectará a todas las líneas.

El comunicado difundido por la AGTSyP.

“La reforma laboral representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores, y no podemos permitir que avance”, señala el comunicado firmado por Néstor Segovia, secretario general del gremio, y Virginia Bouvet, secretario de organización.

Y en la misma línea, concluye: “Este miércoles, en unidad, nos movilizamos al Congresoapara decir NO a la reforma laboral”.

Qué otros sindicatos van a parar este miércoles

La CGT descartó un paro general para este miércoles y sólo se movilizará hacia la Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la reforma laboral, pero hay sindicatos, como el de los metrodelegados, que decidieron un cese parcial de actividades para que la gente concurra a la concentración y otros, de impronta combativa, resolvieron una huelga de 24 horas.

Un sector crucial como el transporte, por ejemplo, tendrá una postura dispar ante la concentración de la CGT, pero en general habrá un funcionamiento normal para ayudar a movilizar a los manifestantes hasta la zona del Congreso y luego para el regreso a sus casas.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió este lunes que no hará un paro de 12 horas, como llegó a analizarse, sino ceses de actividades parciales que aún no están definidos.

Los sindicatos del transporte de la CATT harán este miércoles paros parciales por sector, pero privilegiarán la movilización

Entonces, por la mañana y hasta las 14.30, hora prevista para la movilización de la central obrera, los medios de transporte funcionarán con susdiagramas habituales,aunque algunos sindicatospodrían hacer al final de la tarde una huelga parcial.Los metrodelegados, por ejemplo, evalúan parar 2 o 3 horas tras la concentración.

En esta posición, tal como se decidió, se ubican los sindicatos que integran la CATT: Camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

Por fuera de la CATT, decidieron no parar dos sindicatos clave que agrupan al personal de los trenes: La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia. Por eso no habrá problemas para quienes usan este medio de transporte ya que ni siquiera parará una seccional combativa como la de Oeste, liderada por Rubén “Pollo” Sobrero.

El paro es impulsado por la CTA.

Tampoco dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Por otra parte, hay sindicatos que decidieron movilizarse este miércoles hacia el Congreso Nacional y también concretar paros de actividades, como los que integran el nuevo frente gremial ultraopositor, impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, entre otros.

También anunciaron paros que se realizarán este miércoles organizaciones gremiales alineadas con la izquierda como el Sindicato Unico del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), entre otras.