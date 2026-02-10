Sociedad

Más de 80 personas tuvieron que ser asistidas por golpes de calor en CABA: cómo seguirá el clima el resto de la semana

Con temperaturas que alcanzaron los 34 grados en el centro porteño, centros de salud atendieron a 83 personas por las altas temperaturas. 11 requirieron traslado hospitalario y se emitieron recomendaciones para toda la población

Guardar
El SAME reportó 83 asistencias
El SAME reportó 83 asistencias relacionadas con golpes de calor durante una jornada de altas temperaturas

En la Ciudad de Buenos Aires, una jornada marcada por el calor extremo dejó a más de 80 personas fueron asistidas por golpes de calor cuando la temperatura alcanzó los 34 °C en el centro porteño. El episodio, registrado este martes, expuso la vulnerabilidad de la población frente a la persistente ola de aire cálido que afecta al centro del país.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, un total de 83 personas recibieron atención médica por síntomas compatibles con golpes de calor durante la jornada. Entre los afectados, se identificaron 45 mujeres, 33 hombres y 5 personas cuyo género no fue especificado. El registro incluyó a dos menores de edad y 81 adultos, reflejando que los episodios se distribuyeron en diversos grupos etarios. Los equipos médicos debieron trasladar a 11 de los pacientes a distintos hospitales porteños, según detalló el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP), en un contexto donde la precaución se volvió indispensable.

La continuidad de la masa de aire cálido sobre el centro del país motivó la emisión de alertas rojas en varias áreas del conurbano, mientras especialistas y autoridades del Ministerio de Salud enfocaron sus mensajes en la prevención. Entre las recomendaciones principales, los expertos sugieren beber entre 2,5 y 3 litros de agua diarios, aun sin tener sed, y minimizar el consumo de bebidas con cafeína, azúcar o alcohol. Además, insisten en la importancia de elegir ropa de algodón, de colores claros y holgada, y de protegerse del sol con filtros UV, gorras o sombreros y anteojos adecuados.

El cuidado de los sectores más vulnerables apareció como otra prioridad. A los bebés y niños pequeños se les debe ofrecer agua o leche materna de forma frecuente y mantenerlos en espacios frescos y ventilados, una indicación que también se extiende a los adultos mayores, quienes requieren seguimiento para asegurar una hidratación adecuada.

El reporte oficial describe los síntomas de los golpes de calor como fiebre superior a 39 °C, piel roja, caliente y seca, ausencia de sudoración, pulso rápido y cefalea. Ante la persistencia de temperaturas elevadas y la continuidad de la alerta, las autoridades de Buenos Aires y los profesionales de la salud reiteran la necesidad de adoptar medidas preventivas y consultar ante la aparición de cualquier manifestación compatible con este cuadro.

Cómo seguirá el clima esta semana

El clima para el resto
El clima para el resto de la semana

Luego de un martes de calor intenso, las tormentas llegarán este miércoles por la tarde y de forma aislada. Con una mínima de 23 grados y una máxima de 31, se espera un día parcialmente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Hacia el jueves se espera una baja de las temperaturas, que alcanzarán una mínima de 21 grados y una máxima de 27. Los cielos se mantendrán con cierta nubosidad, al igual que en las jornadas anteriores.

En tanto, el viernes habrá un pequeño repunte de la máxima, que será de 29 grados. A lo largo del fin de semana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, con un cielo parcialmente nublado el sábado y mayormente nublado el domingo, cuando también habrá una baja probabilidad de lluvias.

El último día contemplado en el pronóstico del SMN a siete días es el lunes, cuando las temperaturas oscilarán entre los 23 y 31 grados. Será una jornada con abundante nubosidad y bajas chances de lluvias en las primeras horas del día.

En paralelo, rigen alertas por viento, Zonda y fuertes precipitaciones en gran parte de país. Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Salta y Jujuy se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Con ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, se prevén acumulaciones de entre 30 y 60 milímetros, según la provincia.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresSAMEGolpes de calorÚltimas noticias

Últimas Noticias

Argentina se casa cada vez menos: el matrimonio tradicional pierde terreno y solo uno de cada tres bebés nace de padres casados

Durante Infobae al Regreso, especialistas debatieron las cifras del censo: la tasa de nupcialidad cayó de 7,3 a 2,9 por mil desde 1980 y los nacimientos fuera del matrimonio ya alcanzan el 70%. El streaming de Infobae en vivo analizó causas económicas, sociales y culturales

Argentina se casa cada vez

Bastian fue operado por octava vez y su familia pide dadores de sangre: los detalles

El nene de 8 años fue intervenido quirúrgicamente después de llegar al hospital de San Justo, en una cirugía programada. Su mamá difundió cómo y quiénes pueden donar sangre

Bastian fue operado por octava

Un detenido por la balacera en La Salada en la que dos remiseros se enfrentaron a los tiros: hubo cuatro heridos

Los involucrados se pelearon por el control de una parada de pasajeros en julio de 2024 y ahora cayó uno de los principales sospechosos del ataque

Un detenido por la balacera

Un colectivo se prendió fuego en Mendoza y 60 pasajeros tuvieron que ser evacuados de emergencia

El coche se incendió en el Acceso Este. Bomberos Voluntarios de Guaymallén intervinieron rápidamente y restablecieron el tránsito en la zona

Un colectivo se prendió fuego

Se juntaron a comer un asado, tiraron alcohol al fuego para encenderlo y dos hombres terminaron con el cuerpo en llamas

Los heridos reconocieron a las autoridades que actuaron sin pensar. Ambos están internados y uno está grave

Se juntaron a comer un
DEPORTES
El reclamo de una leyenda

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

Jon Jones y un posible retiro tras revelar la gravedad de su lesión: “Quizás mi mejor versión ya no pelea más”

La contundente sentencia sobre la ventaja de los motores Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El video que el Inter le dedicó a Lautaro Martínez y causó indignación entre los hinchas por sus errores: “Insulso y estúpido”

La AFA informó que televisará los partidos de la Primera Nacional y la Primera B por su plataforma de streaming

TELESHOW
Graciela Alfano encendió las redes

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

Daniela Celis aclaró una falsa imputación penal que la vincula a una causa de apuestas ilegales

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y lo acusó de deberle dinero: “Vivió tres años en mi casa”

Pachu Peña recordó en Infobae en Vivo el sketch junto a Leo Messi que se hizo viral y la reacción del astro: “¿Se habrá enojado?”

La acusación de Wanda Nara contra la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa y la de mis hijas”

INFOBAE AMÉRICA

Los asaltos paramilitares a furgones

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Emiten dictamen favorable para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña

Caribe bajo agua y Pacífico bajo fuego: el contraste climático en Panamá

Simple SV: la plataforma que transforma los trámites públicos en El Salvador

Siria se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico y asumió el control de los campos y detenidos vinculados al grupo extremista