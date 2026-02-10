Más de 80 personas tuvieron que ser asistidas por golpes de calor en CABA: cómo seguirá el clima el resto de la semana

El SAME reportó 83 asistencias relacionadas con golpes de calor durante una jornada de altas temperaturas

En la Ciudad de Buenos Aires, una jornada marcada por el calor extremo dejó a más de 80 personas fueron asistidas por golpes de calor cuando la temperatura alcanzó los 34 °C en el centro porteño. El episodio, registrado este martes, expuso la vulnerabilidad de la población frente a la persistente ola de aire cálido que afecta al centro del país.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, un total de 83 personas recibieron atención médica por síntomas compatibles con golpes de calor durante la jornada. Entre los afectados, se identificaron 45 mujeres, 33 hombres y 5 personas cuyo género no fue especificado. El registro incluyó a dos menores de edad y 81 adultos, reflejando que los episodios se distribuyeron en diversos grupos etarios. Los equipos médicos debieron trasladar a 11 de los pacientes a distintos hospitales porteños, según detalló el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP), en un contexto donde la precaución se volvió indispensable.

La continuidad de la masa de aire cálido sobre el centro del país motivó la emisión de alertas rojas en varias áreas del conurbano, mientras especialistas y autoridades del Ministerio de Salud enfocaron sus mensajes en la prevención. Entre las recomendaciones principales, los expertos sugieren beber entre 2,5 y 3 litros de agua diarios, aun sin tener sed, y minimizar el consumo de bebidas con cafeína, azúcar o alcohol. Además, insisten en la importancia de elegir ropa de algodón, de colores claros y holgada, y de protegerse del sol con filtros UV, gorras o sombreros y anteojos adecuados.

El cuidado de los sectores más vulnerables apareció como otra prioridad. A los bebés y niños pequeños se les debe ofrecer agua o leche materna de forma frecuente y mantenerlos en espacios frescos y ventilados, una indicación que también se extiende a los adultos mayores, quienes requieren seguimiento para asegurar una hidratación adecuada.

El reporte oficial describe los síntomas de los golpes de calor como fiebre superior a 39 °C, piel roja, caliente y seca, ausencia de sudoración, pulso rápido y cefalea. Ante la persistencia de temperaturas elevadas y la continuidad de la alerta, las autoridades de Buenos Aires y los profesionales de la salud reiteran la necesidad de adoptar medidas preventivas y consultar ante la aparición de cualquier manifestación compatible con este cuadro.

Cómo seguirá el clima esta semana

Luego de un martes de calor intenso, las tormentas llegarán este miércoles por la tarde y de forma aislada. Con una mínima de 23 grados y una máxima de 31, se espera un día parcialmente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Hacia el jueves se espera una baja de las temperaturas, que alcanzarán una mínima de 21 grados y una máxima de 27. Los cielos se mantendrán con cierta nubosidad, al igual que en las jornadas anteriores.

En tanto, el viernes habrá un pequeño repunte de la máxima, que será de 29 grados. A lo largo del fin de semana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, con un cielo parcialmente nublado el sábado y mayormente nublado el domingo, cuando también habrá una baja probabilidad de lluvias.

El último día contemplado en el pronóstico del SMN a siete días es el lunes, cuando las temperaturas oscilarán entre los 23 y 31 grados. Será una jornada con abundante nubosidad y bajas chances de lluvias en las primeras horas del día.

En paralelo, rigen alertas por viento, Zonda y fuertes precipitaciones en gran parte de país. Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Salta y Jujuy se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Con ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, se prevén acumulaciones de entre 30 y 60 milímetros, según la provincia.