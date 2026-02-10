Día de Internet Segura: Infobae y UNICEF se unen por los derechos de niñas, niños y adolescentes en el mundo digital

El Día Internacional de Internet Segura se conmemora cada segundo martes de febrero y busca concientizar sobre un uso responsable, crítico y respetuoso de la tecnología (Foto/Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comentario ofensivo que se multiplica en un grupo de WhatsApp, un video generado con inteligencia artificial que circula sin control o un mensaje intimidante que llega a través de una red social. Para miles de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, la violencia también ocurre en el espacio digital y no queda limitada a la pantalla: se traduce en ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento social.

En los últimos 12 meses, el 20,4% de jóvenes de entre 11 y 17 años de Argentina, Panamá y San Vicente y las Granadinas declaró haber sufrido ciberacoso. Además, entre el 21% y el 61% de chicas y chicos de 9 a 17 años afirmó haber experimentado al menos una vez comportamientos ofensivos en Internet, como insultos, burlas o humillaciones.

Las cifras se desprenden de un informe reciente de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que analiza distintas formas de violencia que atraviesan a infancias y adolescencias en Latinoamérica y el Caribe.

En ese contexto, Infobae y UNICEF anuncian una alianza estratégica para impulsar una agenda de contenidos con foco en la protección de derechos y los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. La iniciativa se presenta en el marco del Día Internacional de Internet Segura, que se conmemora cada segundo martes de febrero y busca concientizar sobre un uso responsable, crítico y respetuoso de la tecnología.

El acuerdo prevé la producción de una serie de contenidos multimedia cocreados entre especialistas de UNICEF en América Latina y el Caribe y la redacción de Infobae. El objetivo es aportar información, datos y recomendaciones prácticas para acompañar debates que ya están presentes en hogares y escuelas: desde el uso de pantallas en edades tempranas hasta el impacto de las redes sociales, la inteligencia artificial y sus efectos en la salud mental.

Según la Encuesta Kids Online Argentina 2025 elaborada por UNICEF y UNESCO, más de la mitad de las chicas y los chicos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, principalmente para tareas escolares. Ese escenario acelera discusiones sobre cómo acompañar el vínculo con la tecnología sin desconocer los riesgos, pero también sin perder de vista su potencial como herramienta de aprendizaje y expresión.

“La tecnología atraviesa la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, por lo que es fundamental generar espacios de diálogo informados sobre cómo acompañarlos en ese vínculo”, señala María José Ravalli, jefa regional de Abogacía y Comunicación de UNICEF. “Esto requiere el compromiso de todos los sectores para fortalecer sus habilidades digitales y proteger sus derechos”, agrega.

En esa línea, como parte del proyecto, se publicará una Guía para una vida digital segura, destinada a madres, padres y educadores, que estará disponible en el sitio de UNICEF. La propuesta también busca interpelar a grandes compañías, legisladores y emprendimientos de la región que estén desarrollando tecnologías y políticas relacionadas con la infancia y la adolescencia, con el objetivo de poner los derechos de niñas, niños y jóvenes como prioridad.

El foco no es menor. El crecimiento de la inteligencia artificial introdujo nuevas formas de violencia digital, como la creación de imágenes falsas con apariencia real —deepfakes— que pueden ser utilizadas para extorsionar o sexualizar a niñas y adolescentes. Un estudio internacional realizado por UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países reveló que al menos 1,2 millones de niñas y niños se vieron afectados en el último año por la manipulación de sus imágenes con contenido sexual, una situación que en algunos países alcanza a uno de cada 25 chicos. Estas prácticas, según advirtieron desde UNICEF, constituyen una forma de abuso sexual infantil, aun cuando las imágenes no hayan existido, y generan un daño real en las víctimas.

Frente a este escenario, los organismos internacionales advierten que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe aún carece de leyes integrales capaces de dar respuesta a fenómenos emergentes como el deepfake, el grooming en línea o la circulación de contenidos abusivos generados con inteligencia artificial. Algunos países, sin embargo, comenzaron a dar los primeros pasos.

México, por ejemplo, aprobó una ley sobre violencia digital contra mujeres y niñas, conocida como Ley Olimpia. Argentina y Panamá adoptaron versiones adaptadas de esta legislación, mientras que Uruguay y Colombia analizan iniciativas similares.

Así las cosas, el Día Internacional de Internet Segura vuelve a poner en agenda una discusión que ya no puede postergarse: cómo garantizar que el espacio digital sea un ámbito de cuidado, aprendizaje y desarrollo, y no un territorio donde se reproduzcan o amplifiquen las violencias contra niñas, niños y adolescentes.