Vuelco y corte parcial en la avenida General Paz: un conductor resultó herido y debió ser trasladado por el SAME aéreo

Un automóvil volcó sobre la traza central, lo que provocó la intervención de bomberos y el despliegue de ambulancias y un helicóptero sanitario. El conductor, de 35 años, sufrió politraumatismos

Choque y vuelco en General Paz 11-1-2026

Un accidente en la traza central de la Avenida General Paz, a la altura de la colectora General Paz y Albarellos, provocó el vuelco de un vehículo y el corte parcial de la circulación en sentido hacia el Río de la Plata, en Villa Pueyrredón. El incidente, registrado durante la mañana, movilizó a bomberos, policía y al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que desplegaron un operativo de asistencia en la zona.

Según informaron fuentes del SAME a Infobae, el conductor del vehículo siniestrado, un hombre de 35 años, logró salir del automóvil por sus propios medios tras el impacto. La zona permaneció bloqueada debido a la pérdida de combustible, situación que requirió la intervención de bomberos para evitar riesgos adicionales, de acuerdo con los reportes oficiales.

SAME desplegó tres ambulancias en el lugar y un helicóptero sanitario para la evacuación del herido. El conductor fue trasladado de urgencia al hospital Santojanni con politraumatismos y ya fue asistido en el shock room por equipo médico de trauma, confirmaron voceros del organismo a este medio. La acción coordinada entre los equipos de emergencia permitió agilizar el traslado y la atención médica inmediata.

A las 7.30, las fuerzas policiales habilitaron la mitad de la calzada y llegó la grúa para llevarse el vehículo. En tanto, las autoridades recomendaron evitar la zona afectada hasta la finalización de las tareas de remoción del vehículo y limpieza de la calzada. La policía trabaja en la investigación de las causas del siniestro para determinar cómo ocurrió el vuelco en este tramo de la avenida.

Ayer, el SAME participó de un total de 46 incidentes de tránsito en la ciudad, lo que equivale a uno cada 31 minutos. Y asistió a más de 86 personas.

Otros hechos sobre la General Paz

Los animales no sufrieron heridas

A mediados de diciembre, siete caballos transportados en un acoplado resultaron involucrados en uno de los accidentes registrados en diferentes sectores de la Ciudad. El hecho de mayor gravedad tuvo lugar sobre la avenida General Paz, a la altura de Balbín y en dirección al Riachuelo. En ese punto, un choque múltiple provocó varios heridos, daños materiales considerables y el traslado preventivo de los animales, que no presentaron lesiones.

El incidente ocurrió cerca de las 4.40 y afectó a varios vehículos, entre ellos una camioneta Ford 4x4 con un remolque destinado al traslado de animales. Tras el impacto, la camioneta quedó detenida al costado de la vía. Los caballos que viajaban en el acoplado fueron evacuados, aunque no sufrieron heridas, según las primeras informaciones.

En el mismo siniestro también se vio involucrado un utilitario rojo, que quedó atravesado sobre la avenida y presentó daños importantes tras colisionar contra una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Las imágenes difundidas por el SAME muestran el capot levantado, las ruedas delanteras fuera de eje y el parabrisas destruido.

Fuentes del SAME informaron a Infobae que el accidente dejó varios heridos. El conductor del utilitario rojo fue trasladado al hospital Santojanni con politraumatismos, mientras que el resto de los involucrados recibió asistencia en el lugar.

Más adelante se registró otro
Más adelante se registró otro accidente en el que los ocupantes de una moto debieron ser trasladados a un hospital

Tres días después, otros dos incidentes ocurrieron sobre la avenida General Paz, a la altura de De los Corrales, en sentido al Riachuelo. Policía de la Ciudad y personal del SAME intervinieron para asistir a los heridos. El segundo choque se produjo cuando un Chevrolet Corsa embistió a una moto mientras su conductor observaba las consecuencias del primer incidente.

El primer hecho tuvo lugar cerca de las 3.30, cuando un camión colisionó con un automóvil, provocando lesiones en el conductor de este último, un hombre de 45 años, quien fue derivado al hospital Santojanni.

Poco después, un Chevrolet y una moto chocaron en las inmediaciones, producto de la distracción del automovilista. Los ocupantes de la moto, un hombre de 27 años y una mujer de 26, fueron trasladados al mismo hospital; uno de ellos sufrió la amputación de una mano, según reportó TN.

La salida de avenida De los Corrales permaneció cerrada debido a las tareas de emergencia. Las imágenes documentaron los daños en el auto del primer accidente, que presentó una profunda rasgadura en la puerta del conductor que alcanzaba el paragolpes delantero.

Este domingo vuelve el calor

Apuñalaron a un hombre dentro

Detuvieron a dos hombres por

"Algo me decía que era

Incendios en Chubut: habilitaron el
