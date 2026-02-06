Sociedad

Paro de colectivos hoy: qué líneas no funcionan este viernes 6 de febrero

Los choferes reclaman por salarios impagos. Varias de las empresas afectadas circulan por Quilmes y Merlo

Una de las líneas afectadas
Una de las líneas afectadas por la medida de fuerza

Más de 20 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están en conflicto y permanecen sin circular este viernes, a raíz de un paro de choferes que reclaman el pago de salarios y viáticos.

La medida afecta a miles de usuarios en el sur, norte y parte de la Ciudad de Buenos Aires, impactando especialmente en las zonas cubiertas por las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 216 y San Juan Bautista.

El cese de actividades comenzó a las 0 horas, luego de que los empleados denunciaran la falta de acreditación de sus haberes. Según informaron los delegados de MOGSM, “no depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las 0 horas del día 6 se realizará abstención de tareas”.

El cuerpo de delegados anticipó que no prevé tomar otras medidas adicionales, pero advirtió sobre la vulneración del “derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma”.

Cuáles son las líneas de colectivo afectadas

Entre los servicios afectados, según relevó el sitio especializado Paro de Bondis, gestionado por el medio digital Ciudad de Bondis, alcanza a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que presta el servicio de las líneas 333, 407, 437 y 707.

La empresa Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA) mantiene detenidas las unidades 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

Por parte de El Nuevo Halcón, no circulan las líneas 148 y 22.

En cuanto a la Empresa 216, los choferes realizan un paro parcial, con un acatamiento dividido en las medidas de fuerza. Las líneas que están en conflicto son 236, 166 (Ramal Haedo), 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó.

En el caso de la compañía San Juan Bautista, permanecen interrumpidas las líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Las unidades recorren sectores clave del conurbano bonaerense, tanto en el norte como en el sur, además de parte de la capital.

Con un comunicado, el cuerpo de delegados de los trabajadores de la Empresa 216 advirtieron que podrían extender la paralización a todas sus líneas si antes de las 18 horas no se acredita la totalidad de los salarios. Actualmente, solo cuatro de las nueve líneas de la compañía mantienen la medida de fuerza.

El conflicto salarial en el sector del transporte público de pasajeros en el AMBA se arrastra desde hace semanas. A finales de enero, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte lograron un acuerdo paritario que contempla un incremento del 4% distribuido en tres tramos: un aumento del 1,4% en enero, otro del 1,3% en febrero y un último 1,3% en marzo. Con estos incrementos, el salario básico para los choferes alcanzará los $1.574.000 a partir de abril.

La interrupción del servicio ocurre frecuentemente al comienzo de mes en algunas de estas empresas, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios, quienes dependen de estos servicios para sus traslados diarios en el área metropolitana.

