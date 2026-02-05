Sociedad

Gabriela Sabatini sorprendió al visitar la pastelería de la hermana de Lionel Scaloni en Pujato: su veredicto en las redes

La campeona del US Open compartió una tarde distinta con Corina Scaloni, en un cálido encuentro con la comunidad santafesina

Corina Scaloni y Sabatini, en la pastelería
Corina Scaloni y Sabatini, en la pastelería

Gabriela Sabatini, extenista y campeona del US Open, visitó la pastelería de Corina Scaloni en Pujato, localidad de la provincia de Santa Fe ubicada a 40 kilómetros de Rosario, sobre la Ruta Nacional 33. Allí, la exdeportista compartió una tarde en el local y elogió tanto la calidad de los productos como la atención recibida.

El comercio, conocido como Scala Bakery, es un punto de encuentro en la comunidad y pertenece a la hermana menor de Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección argentina de fútbol. Sabatini y Corina compartieron una mesa con especialidades típicas, protagonizando un momento sencillo que tuvo repercusión entre los habitantes del pueblo.

En redes sociales, Sabatini publicó una fotografía junto a Corina Scaloni dentro del local. Junto a la imagen, expresó: “Qué lindo conocer Scala Bakery. Te felicito, Cori, todo exquisito”.

Por su parte, Corina Scaloni transmitió su emoción también a través de redes sociales: “Un orgullo recibir en Pujato a semejante campeona y, sobre todo, una gran persona. Gracias Gaby, siempre”. La llegada de la extenista fue percibida como una celebración comunitaria y una experiencia cercana para la gente del lugar.

Corina, en su local. Su
Corina, en su local. Su hermano supo ayudar en la difusión del emprendimiento

Corina Scaloni, contadora pública y emprendedora, inauguró Scala Bakery en diciembre de 2023 como un proyecto familiar iniciado en el quincho de sus padres. Con el paso del tiempo, la pastelería se consolidó como un referente local, aportando sabores y un fuerte sentido de pertenencia a Pujato. El Gringo Scaloni, su hermano, supo hacerle publicidad en sus incursiones públicas y ayudó a su crecimiento.

¿Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más? ¿Quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, bromeó el técnico campeón del mundo y de América en 2023 durante una entrevista en el stream oficial de la AFA, después de que le pidieran que promocione la panadería de su hermana.

A partir de allí, los “soldados de Scaloni” hicieron lo suyo y en menos de cuatro días la cuenta de Instagram pasó de tener 2678 seguidores a 168 mil, gracias a los fanáticos que, ni bien escucharon la conversación, buscaron el perfil en la red social y le dieron follow. “Acá firme siguiendo las órdenes del técnico!! Se ve todo muy rico”, “Le hice más caso a Scaloni que a mi mamá”, y “Soldado de Scaloni reportándose. acá, siguiendo las órdenes del comandante”, fueron algunos de los más de dos mil comentarios que acompañaron aquella movida.

La visita de Sabatini tuvo lugar durante un extenso recorrido turístico por distintas provincias argentinas. En el verano de 2024, la campeona recorrió San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, compartiendo imágenes de paisajes y experiencias vividas.

Una postal de las vacaciones
Una postal de las vacaciones de Sabatini, de 55 años (@sabatinigaby)

Durante el viaje, Sabatini manifestó en redes: “¡Argentina, qué linda sos! Recorrido inolvidable por San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Gente cálida y hermosa. Vuelvo con el corazón lleno de amor. Gracias a los guías y guardaparques por su pasión y dedicación”. Este mensaje acompañó fotografías de su paso por sitios emblemáticos del país.

La jornada en Pujato sumó una experiencia única para Sabatini en la tierra del entrenador que le dio la tercera estrella a la selección argentina. En la pastelería, según el paladar de la legendaria tenista, la familia Scaloni también da la vuelta olímpica.

