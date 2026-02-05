El intendente de Epuyén dijo que “no queda una montaña verde” por los incendios e informó que ya se quemaron más de 100 casas

La devastación ecológica en Epuyén dejó el pueblo sin su característico paisaje verde y mantiene a la Patagonia en emergencia forestal

Un panorama devastador atraviesa la localidad de Epuyén tras los incendios forestales que azotan la Patagonia desde el año pasado. El intendente José Contreras confirmó que ya se contabilizan más de 100 viviendas destruidas en su municipio entre ambos períodos, lo que refleja la magnitud del daño. La situación actual deja un saldo de “dos catástrofes seguidas”, según describió el jefe comunal, quien recalcó la gravedad del impacto sobre el entorno natural y las familias afectadas.

Contreras detalló que, solo en lo que va de este año, resultaron afectadas 37 viviendas. El número total, sumando los incendios del año anterior, supera el centenar de hogares perdidos en Epuyén. “Es tristísimo, pero estamos firmes para salir adelante”, expresó el funcionario en declaraciones a Jornada Radio de Trelew. El relato sobre el estado del ambiente es igualmente drástico: “Ya no queda una montaña con verde natural, solo queda el pueblo, el panorama es desolador”, precisó Contreras, ilustrando la dimensión del desastre ecológico en la zona.

El intendente remarcó que la devastación paisajística es inédita para la localidad y que la recuperación requerirá tiempo y recursos. “Fueron dos catástrofes en dos años seguidos”, rememoró. En medio de la emergencia, las lluvias recientes ofrecieron una tregua momentánea al trabajo de los brigadistas, quienes venían enfrentando la emergencia de manera ininterrumpida. Contreras sostuvo que “las lluvias recientes fueron un alivio, pero estuvimos casi un mes en vilo por este tema. Sirvió para que los brigadistas trabajen más cómodos”.

Los incendios forestales en Epuyén ya destruyeron más de 100 viviendas entre el año pasado y el actual, según informó el intendente José Contreras. REUTERS/Gonzalo Keogan

Frente a la magnitud de la emergencia, el gobierno municipal y el provincial coordinan acciones para asistir a los damnificados. El jefe comunal aseguró que “las 37 viviendas de este año van a ser reconstruidas” y estimó que el plazo para la finalización de las obras será de aproximadamente tres meses, según lo informado por las empresas constructoras. Además, precisó que las casas nuevas se edificarán en los mismos terrenos en que se encontraban las anteriores. Contreras enfatizó que esta experiencia debe servir para reforzar políticas de prevención y reducir el riesgo de catástrofes similares en el futuro, en declaraciones que reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

En el plano social, la comunidad de Epuyén atraviesa momentos de incertidumbre y dolor, pero el intendente hizo hincapié en la necesidad de sostener el apoyo mutuo y la solidaridad local. Solicitó el acompañamiento de todos los habitantes de Chubut y alentó a quienes puedan a visitar la región durante el próximo fin de semana largo, con la expectativa de dinamizar la economía local. “Necesitamos ponernos de pie y el acompañamiento de todos los chubutenses. Nos serviría mucho que nos vengan a visitar, que no nos dejen solos”, manifestó.

El impacto de los incendios no se limita a Epuyén. El fuego afectó también a otras localidades de la Comarca Andina como El Hoyo, El Maitén y Cholila. Contreras recordó que la investigación sobre el origen de los focos ígneos sigue en curso. Si bien aún no se determinó la causa, el fiscal a cargo del caso informó avances en la pesquisa sobre posibles acelerantes, y se espera identificar a los responsables.

El fenómeno trasciende las fronteras provinciales. Las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa también sufren consecuencias por los incendios forestales. En tanto, se declaró la emergencia ígnea a nivel nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), según el decreto 80/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida responde a las “condiciones hidrometeorológicas adversas” que enfrenta la región, caracterizadas por sequía persistente, actividad eléctrica y temperaturas superiores al promedio histórico.

Ante la crisis habitacional, el gobierno provincial de Chubut implementó un programa de reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas en la comarca. El gobernador Ignacio Torres anunció el inicio de la construcción de 70 viviendas nuevas para los habitantes de Epuyén y El Hoyo. “Nuestra prioridad es clara: reconstruir la Comarca Andina. Por eso, desde el Estado Provincial impulsamos una estrategia integral que combina mecanismos de apoyo, herramientas financieras, plazos claros y transparentes en cada obra y políticas de reactivación económica para poner nuevamente en marcha el entramado productivo y turístico de la región”, expresó Torres a través de sus redes sociales.