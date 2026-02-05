Accidente fatal en Ruta 6: un joven de 23 años perdió la vida en un choque entre dos camiones

El joven conductor falleció en el acto, la investigación busca determinar la causa de la invasión de carril

Un accidente fatal interrumpió el tráfico esta mañana en Mojones Norte, sobre el kilómetro 75 de la ruta provincial 6 en el departamento Villaguay, provincia de Entre Ríos. Un joven transportista de 23 años perdió la vida en un choque frontal entre dos camiones, mientras varias personas resultaron heridas tras el impacto y el caos posterior en la calzada.

La colisión ocurrió cuando un camión Ford Cargo 916, cargado con pollos y productos avícolas, circulaba desde San José rumbo a La Paz. Al mismo tiempo, un camión cerealero Mercedes Benz 1633 se desplazaba en dirección opuesta hacia Villaguay. La fuerza del impacto fue tal que el conductor del Ford, Yair Nicolás Gil, de 23 años, oriundo de Villa Elisa, murió en el acto

El jefe a cargo del operativo policial sostuvo en diálogo con el medio local El Once que la colisión fue “casi frontal” y que la víctima “falleció en el lugar de forma instantánea”.

El choque, cuyas causas exactas continúan bajo investigación, derivó en que el camión de menor porte se corriera invadiendo el carril contrario. Mientras la pesquisa avanza, fuentes del caso indicaron que “la ruta estaba en perfecto estado en todo el trayecto y la visibilidad era buena, ya que estaba amaneciendo”, aunque no descartó que el cansancio haya tenido algún efecto.

El siniestro no se limitó a los dos vehículos pesados. Un automóvil Volkswagen Gol Country que circulaba de norte a sur impactó contra el acoplado del camion cerealero, que había quedado sobre la cinta asfáltica segundos después del primer choque. En el auto viajaban un hombre de 61 años, su esposa de 69 y su nieta de 14. Los ocupantes solo sufrieron lesiones leves, lo que permitió que la menor fuese trasladada al hospital local donde se constató su estado.

La violencia del impacto quedó reflejada en la escena: maíz y mercadería avícola cubrieron la calzada, interrumpiendo el tránsito y complicando la labor de los equipos de emergencia. Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y servicios de emergencias médicas acudieron para asistir a los heridos y realizar las tareas de rigor.

El conductor del camión cerealero, un hombre de 50 años domiciliado en Sauce de Luna, resultó con un golpe en el hombro izquierdo, aunque se encuentra fuera de peligro, según precisó la policía.

En el lugar del accidente, los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para despejar la ruta, restablecer el tránsito y asegurar la zona mientras avanzaban las pericias. La identidad de la víctima fatal, Yair Nicolás Gil, fue confirmada públicamente tras notificarse a su familia, en tanto las autoridades insisten en la necesidad de esclarecer cada detalle para evitar interpretaciones apresuradas.

Bahía Blanca: una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente contra un camión

Una casilla se soltó de su enganche e impactó de frente contra un camión. El conductor del rodado mayor debió ser trasladado de urgencia a Bahía Blanca

Un accidente vial en la Ruta Provincial 51, en la zona conocida como los Siete Puentes, demoró el tráfico durante varias horas, luego de que una casilla rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente contra un camión.

De acuerdo con información de Radio Reflejos, el incidente ocurrió cerca de las 17:20 del domingo a la altura del kilómetro 689, en dirección Frapal-Bahía Blanca. Una Toyota Hilux que remolcaba la casilla rodante cruzaba uno de los puentes cuando, tras un salto en la calzada, el enganche cedió y la estructura se soltó, cruzando de carril. En ese instante, el vehículo impactó contra un camión de carga que circulaba en sentido opuesto, hacia Pringles.

El conductor de la camioneta, N.F., de 33 años, viajaba acompañado y ambos salieron ilesos en el lugar tras el accidente.

La peor parte la sufrió el chofer del camión, identificado como N.P., de 40 años. El camionero resultó con heridas leves y fue trasladado al Hospital Penna de Bahía Blanca para recibir atención médica especializada.

La respuesta al siniestro movilizó a los Bomberos Voluntarios de Saldungaray y Cabildo, personal de Defensa Civil, ambulancias y agentes policiales de las localidades cercanas. Los equipos de emergencia trabajaron coordinados para asistir a los afectados y asegurar la zona, mientras se realizaban las pericias y la limpieza de la cinta asfáltica.

El tránsito sobre la Ruta 51 quedó restringido durante varias horas por la posición de los vehículos y la peligrosidad derivada de los restos esparcidos. Las autoridades dispusieron un esquema de paso alternado, permitiendo la circulación de aproximadamente quince vehículos por mano.