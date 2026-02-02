Sociedad

Bahía Blanca: una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente contra un camión

El conductor del vehículo resultó herido y fue derivado a un hospital de la zona. El tránsito estuvo restringido durante varias horas por la magnitud del siniestro

Una casilla se soltó de su enganche e impactó de frente contra un camión. El conductor del rodado mayor debió ser trasladado de urgencia a Bahía Blanca

Un accidente vial en la Ruta Provincial 51, en la zona conocida como los Siete Puentes, demoró el tráfico durante varias horas, luego de que una casilla rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente contra un camión.

De acuerdo con información de Radio Reflejos, el incidente ocurrió cerca de las 17:20 del domingo a la altura del kilómetro 689, en dirección Frapal-Bahía Blanca. Una Toyota Hilux que remolcaba la casilla rodante cruzaba uno de los puentes cuando, tras un salto en la calzada, el enganche cedió y la estructura se soltó, cruzando de carril. En ese instante, el vehículo impactó contra un camión de carga que circulaba en sentido opuesto, hacia Pringles.

El conductor de la camioneta, N.F., de 33 años, viajaba acompañado y ambos salieron ilesos en el lugar tras el accidente.

La peor parte la sufrió el chofer del camión, identificado como N.P., de 40 años. El camionero resultó con heridas leves y fue trasladado al Hospital Penna de Bahía Blanca para recibir atención médica especializada.

El tránsito sobre la Ruta
El tránsito sobre la Ruta 51 permaneció restringido durante varias horas (Foto: Diario El Orden)

La respuesta al siniestro movilizó a los Bomberos Voluntarios de Saldungaray y Cabildo, personal de Defensa Civil, ambulancias y agentes policiales de las localidades cercanas. Los equipos de emergencia trabajaron coordinados para asistir a los afectados y asegurar la zona, mientras se realizaban las pericias y la limpieza de la cinta asfáltica.

El tránsito sobre la Ruta 51 quedó restringido durante varias horas por la posición de los vehículos y la peligrosidad derivada de los restos esparcidos. Las autoridades dispusieron un esquema de paso alternado, permitiendo la circulación de aproximadamente quince vehículos por mano.

La secuencia de hechos, el despliegue de los servicios de emergencia y la coordinación entre las distintas jurisdicciones destacaron el trabajo realizado para restablecer la normalidad en la ruta y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Choque múltiple en la avenida Cantilo: tres camiones y un auto, con heridos y tránsito reducido

Choque múltiple sobre Avenida Cantilo

En el mediodía de este lunes se registró un choque múltiple que involucró a tres camiones y un automóvil en la avenida Intendente Cantilo, a la altura del kilómetro 9,9, entre la colectora de la avenida Cantilo y La Cachila, en el barrio porteño de Núñez. El incidente motivó un importante despliegue de servicios de emergencia y la intervención de autoridades policiales y sanitarias.

El parte preliminar indicó que tres personas resultaron afectadas por el siniestro. Entre los pacientes, se identificó a un hombre adulto, mientras que los otros dos no contaban con datos de sexo precisados al momento del informe. Los equipos médicos atendieron a dos de los heridos en el lugar y uno fue trasladado al Hospital Pirovano para recibir asistencia especializada.

La magnitud del choque requirió la movilización de cinco ambulancias y la presencia de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que derivó el caso a la Comisaría 13B para las actuaciones correspondientes. Fuentes oficiales confirmaron que uno de los camiones transportaba tambores con propanol, una sustancia considerada peligrosa por su carácter inflamable, lo que llevó a solicitar la intervención de los bomberos en la zona.

El tránsito en la zona está afectada y solo hay habilitados dos carriles de la avenida Cantilo, debido a los trabajos de los equipos de emergencia y la necesidad de asegurar los tambores cargados con alcohol. De acuerdo con los datos aportados por los servicios de emergencia, no se reportaron menores entre los heridos y todos los pacientes asistidos son adultos.

Hasta el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación y las autoridades trabajan en el relevamiento de pruebas para determinar la mecánica del choque. El operativo continúa en el lugar para garantizar la seguridad y el retiro de los vehículos involucrados.

