Tras los días de calor extremo, llega un nuevo frente frío y se esperan fuertes tormentas en el AMBA

El fenómeno podría impactar en el Área Metropolitana de Buenos Aires y luego iría hacia el norte del país, donde hay alerta amarilla por lluvias

La Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA mantienen elevadas temperaturas y humedad, a pesar del descenso térmico tras la tormenta (Maximiliano Luna)

En medio de unas semanas donde el calor extremo marcó las jornadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este jueves se espera que lleguen las primeras lluvias contundentes y chances de tormentas fuertes después de varios días.

En ese sentido, el sitio especializado Meteored anticipó la llegada de un frente frío que traerá tormentas a Buenos Aires durante el jueves. Esto se debe a que durante la mañana del miércoles, una zona frontal debilitada y poco móvil, en combinación con perturbaciones en altura, generó una amplia área con lluvias y tormentas de intensidad variable que afectó principalmente el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y San Luis. Este sistema tenderá a avanzar lentamente hacia el este.

A medida que avance la jornada del jueves, la expectativa apunta a una mejora paulatina de las condiciones en el centro del país, aunque el cambio de masa de aire y el ingreso del sistema frontal podrían provocar chaparrones y tormentas de corto desarrollo en sectores de la provincia de Buenos Aires y el AMBA.

Según el pronóstico de Meteored
Según el pronóstico de Meteored y el SMN, las precipitaciones más intensas se esperan entre la tarde y la noche del jueves

La cobertura nubosa persistente evitará la aparición del sol y limitará el aumento de la temperatura, pero la humedad seguirá presente y la sensación térmica podría mantenerse elevada.

De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la noche del miércoles, así como la madrugada y mañana del jueves, la probabilidad de tormentas en toda la zona metropolitana con chances que van del 10% al 40%.

La situación podría empeorar a partir de las horas de la tarde, hasta el inicio de la noche, cuando las chances de precipitaciones ascienden hasta 70%. En cuanto a la temperatura, la máxima es de 31 °C y la mínima de 25 °C.

Desde el viernes, aunque no se esperan más lluvias, las máximas durante el fin de semana rondarán entre los 29 °C y 30 °C hasta el domingo. Las mínimas rondarán los 19 °C y 21 °C.

En lo que es el Gran Buenos Aires, de acuerdo con el sistema de alertas tempranas del SMN, el territorio se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Para el viernes, ya no se esperan precipitaciones en ninguna parte de la provincia.

Dónde se esperan lluvias en el resto del país

El sistema de alertas tempranas
El sistema de alertas tempranas del SMN mantiene bajo alerta amarilla a Buenos Aires y varias provincias por tormentas fuertes

El pronóstico para los próximos días trae novedades. Desde las primeras horas del jueves, se espera que un frente frío más definido irrumpa en el sur de Cuyo y la región pampeana. Este fenómeno desencadenará lluvias y tormentas localmente fuertes en el norte de La Pampa, San Luis, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe.

Mientras tanto, en el norte argentino, el ambiente se mantiene estable y despejado, con temperaturas máximas elevadas y sin precipitaciones relevantes. Según Meteored, durante el viernes y el sábado el frente frío continuará su avance, llevando la actividad de lluvias y tormentas hacia el norte del país.

Las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy serán las más afectadas por el desplazamiento del sistema, con posibilidad de lluvias abundantes que podrían superar los 100 milímetros en 48 horas en algunos sectores.

En el periodo nocturno del jueves, el foco de inestabilidad se trasladará al norte de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Desde la mañana del viernes, la reactivación de las tormentas podría intensificarse en Tucumán, Salta y Jujuy, donde los acumulados de precipitaciones se presentan como el dato más relevante de la semana para el noroeste argentino.

Es por eso que el SMN mantiene activas alertas amarillas por tormenta en el norte de La Pampa, sur de Santa Fe, San Luis, Mendoza, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

