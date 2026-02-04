Otro hombre fue atacado por un enjambre de abejas en Santa Fe y se encuentra en estado delicado

El ataque ocurrió en una esquina de Rosario, cerca de donde se encontraba el panal - crédito iStock

Un operario tuvo que ser trasladado a un hospital este martes por la tarde tras ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba tareas de mantenimiento en el alumbrado público, en una esquina de la zona oeste de Rosario.

Todo ocurrió en el momento en que el trabajador se encontraba sobre una grúa en altura. Cuando el enjambre lo rodeó, la víctima intentó escapar pero la máquina sufrió una falla que le impidió descender, por lo que quedó atrapado entre los insectos durante varios minutos, según relató Rosario 3.

Al detectar lo que estaba pasando en la intersección de Olmos y Génova del barrio Fisherton y tras escuchar gritos, los vecinos se acercaron a ayudarlo. Intentaron ahuyentar a los insectos con el humo de una rueda en llamas, pero no resultó suficiente. En el mientras tanto, el trabajador seguía expuesto a los insectos.

“Los bomberos y ambulancias no llegaban, y estuvo unos 20 minutos así, hasta que lo vino a asistir el compañero. Estábamos como locos porque no sabíamos cómo ayudarlo”, relataron a Telenoche Rosario los que presenciaron el momento. Uno de los compañeros del operario fue alertado en el lugar y acudió rápidamente para asistirlo.

La esquina en donde los insectos rodearon al operario (Google Maps)

El rescatista, identificado como Miguel, utilizó una segunda grúa y un extinguidor para acercarse hasta el trabajador para salvarl. El hombre ya se encontraba en estado de semiinconsciencia y presentaba el rostro visiblemente hinchado por la cantidad de picaduras recibidas.

Sobre el episodio, relató al mismo portal: “Estaba trabajando en la zona y me avisaron que un compañero se quedó varado en la grúa. Lo primero que vi es que estaba desvanecido con el panal de abejas alrededor. Me tapé y subí con la otra grúa, le pedí que se tire hacia mi caja para rescatarlo. Después, se lo llevaron al centro médico”, precisó. Poco después se supo que permanecía internado en el hospital Alberdi y que su estado era estable aunque delicado debido a la gravedad de las heridas.

En paralelo los residentes de la zona alertaron a Defensa Civil sobre la presencia del panal en la columna de alumbrado, ubicado a pocos metros de viviendas familiares. Señalaron que se encontraba allí desde hace un tiempo y, ante la situación, pidieron que lo sacaran.

La víctima fue asistida en el Hospital Alberdi

Durante el fin de semana, un hombre de 62 años murió tras ser atacado por un enjambre de avispas mientras viajaba en automóvil junto a su esposa y su cuñada por el paraje Olivares, en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe. La víctima, identificada como Benito Fernández y oriunda de Granadero Baigorria, era alérgica a las picaduras y no logró recuperarse a pesar de los intentos médicos.

El episodio ocurrió el sábado por la tarde, cuando el grupo circulaba con las ventanillas del vehículo bajas. De forma repentina, una nube de avispas ingresó al habitáculo, lo que obligó a los ocupantes a detener la marcha y salir del auto para intentar escapar del ataque.

Las tres personas recibieron numerosas picaduras apenas descendieron del vehículo. Según relataron las sobrevivientes, la situación generó un cuadro de desesperación y Fernández colapsó a pocos metros del auto. Una de las mujeres logró comunicarse telefónicamente con familiares para pedir ayuda. Los Bomberos Voluntarios de San Carlos Centro acudieron al lugar y, al llegar, encontraron a Fernández tendido en el suelo, todavía rodeado por las avispas, lo que complicó las tareas de rescate y traslado.

Las avispas atacaron de manera impredecible el auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esposa y la cuñada del hombre fueron llevadas rápidamente al hospital local. Carolina Borgna, encargada de la guardia del Hospital Pedro Suchón, explicó que ambas presentaban síntomas derivados de las picaduras, aunque la cuñada tenía un cuadro más complejo, con dificultades respiratorias y dolores corporales. Las dos mujeres recibieron atención médica inmediata y se logró estabilizarlas. La esposa recibió el alta esa misma noche, mientras que la otra mujer permaneció internada hasta la mañana del domingo.

Fernández fue trasladado en ambulancia al hospital, pero ingresó prácticamente sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron revertir el cuadro. Según la médica de guardia, la condición alérgica del hombre influyó en el desenlace fatal. Peritos policiales realizaron las constataciones correspondientes en la zona del hecho.