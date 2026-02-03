Sociedad

Un hombre murió tras ser atacado por un ejambre de avispas en Santa Fe

Benito Fernández, de 62 años, murió tras ser atacado mientras viajaba en auto con ventanillas bajas por el paraje Olivares, en San Carlos Centro. Su esposa y su cuñada recibieron atención médica y lograron recuperarse

Guardar
La víctima mortal era alérgica
La víctima mortal era alérgica a las picaduras y no pudo recuperarse tras el ataque a pesar de los intentos médicos

Una visita familiar en la zona rural de San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe, terminó de manera trágica cuando un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre y dejó a dos mujeres heridas.

El sábado, alrededor de las 18, Benito Fernández, un hombre de 62 años oriundo de Granadero Baigorria, se trasladaba en su automóvil por el paraje conocido como Olivares, acompañado por su esposa y su cuñada.

Según la información reunida por el medio local La Capital, el grupo tenía las ventanillas del vehículo bajas cuando, de manera inesperada, una densa nube de avispas irrumpió en el habitáculo. La reacción inmediata llevó a los ocupantes a detener el auto y salir rápidamente en un intento por escapar del ataque.

Las tres personas fueron blanco de numerosas picaduras apenas abandonaron el vehículo. Según relataron las sobrevivientes a La Capital, la desesperación se apoderó del momento: mientras corrían para huir de los insectos, Fernández colapsó a pocos metros del automóvil. Una de las mujeres logró comunicarse telefónicamente con familiares, quienes acudieron al lugar y trasladaron a las dos mujeres al hospital local. Los Bomberos Voluntarios de San Carlos Centro acudieron en respuesta al llamado de emergencia y, al llegar, encontraron a Fernández tendido en el suelo, aún rodeado de avispas, lo que dificultó las tareas de rescate.

La encargada de la Guardia del Hospital Pedro Suchón, Carolina Borgna, explicó que entre las 18.30 y 18.40 ingresó la comunicación de los Bomberos, quienes informaron sobre el traslado de personas afectadas por picaduras de avispas. Primero llegaron las dos mujeres, una de las cuales presentaba un cuadro más complicado, con dificultad respiratoria y dolores intensos. Ambas recibieron atención médica inmediata y lograron estabilizarlas. Poco después, una ambulancia trasladó a Fernández, quien arribó prácticamente sin signos vitales.

La médica detalló que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el hospital, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Según las declaraciones recogidas por ambos medios, la condición alérgica del hombre habría sido un factor determinante en el desenlace fatal. “Se le hicieron las maniobras de RCP, pero lamentablemente no pudo salir”, indicó Borgna.

Las avispas atacaron de manera
Las avispas atacaron de manera impredecible el auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque dejó secuelas en las acompañantes. La esposa de Fernández sufrió vómitos y malestar, aunque fue dada de alta esa misma noche tras ser estabilizada. Por su parte, la cuñada, vecina de San Carlos Centro, presentó una situación más grave, con dificultad para respirar y dolores en el cuerpo, por lo que permaneció internada bajo tratamiento hasta la mañana del domingo, momento en que recibió el alta.

La intervención de los Bomberos Voluntarios resultó compleja debido a la persistencia del enjambre en el lugar del hecho. “Costó mucho acercarse y moverlo”, relataron los efectivos a Radio Sol, en referencia al momento en que hallaron a Fernández inconsciente en el suelo. Además, peritos policiales realizaron las constataciones correspondientes en la zona donde ocurrió todo.

De acuerdo con la responsable de la guardia del Hospital Pedro Suchón, este tipo de incidentes no es habitual en la localidad. “Es la primera vez que vemos un caso tan grave. Siempre recibimos pacientes por picaduras de avispas, pero de una o dos”, señaló Carolina Borgna.

El dramático episodio generó preocupación y motivó la difusión de recomendaciones por parte de especialistas. Ante la presencia de un enjambre o la detección de un avispero, se aconseja evitar movimientos bruscos, ruidos intensos o el uso de perfumes fuertes, factores que pueden alterar el comportamiento de estos insectos. En caso de ataque, la prioridad debe ser encontrar refugio en un espacio cerrado o, si existe la posibilidad, sumergirse en agua cubriendo las vías respiratorias.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia insisten en la importancia de actuar con rapidez y buscar atención médica ante cualquier síntoma tras una picadura, dado que la reacción puede variar según la sensibilidad de cada persona.

Temas Relacionados

Santa FeSan Carlos CentroAbejasÚltimas noticias

Últimas Noticias

En pleno viaje, se incendiaron dos vagones del Tren de las Sierras de Córdoba

Más de 100 pasajeros debieron ser evacuados cuando las llamas se apoderaron de la formación, que viajaba entre Cosquín y La Calera

En pleno viaje, se incendiaron

Un gremialista amenazó de muerte al director de un hospital de Chaco por exigirle “cumplir sus horarios”

Jaime César Etchelouz, titular del centro de salud, aportó audios como prueba ante la Comisaría Cuarta y solicitó la prohibición de acercamiento del dirigente sindical

Un gremialista amenazó de muerte

Atraparon a dos menores que planificaban atacar colegios en Jujuy y Buenos Aires: intercambiaban mensajes antisemitas

La investigación se inició a partir de un aviso del FBI. Las autoridades policiales realizaron allanamientos en donde encontraron armas blancas, municiones y material con simbología nazi

Atraparon a dos menores que

Matías Bottoni a nueve meses del accidente: la silla de ruedas que le rompieron en Ezeiza y la esperanza puesta en Barcelona

El nadador rosarino recuperó parte de la movilidad en los brazos y el torso. Ahora, se prepara para una nueva etapa de rehabilitación en el exterior. “Me motiva muchísimo”, dice. Aquí, su rutina diaria y la historia de la silla de ruedas donada que aún no puede usar

Matías Bottoni a nueve meses

El misterioso final de Lily Süllos: las dudas sobre el pacto suicida, la carta de despedida y el día que anticipó su muerte

La reconocida astróloga fue asesinada por su hermano, quien luego se suicidó. Detalles del fallo judicial que cerró el caso. Las experiencias relatadas por la mujer de vidas pasadas y su creencia en la reencarnación.

El misterioso final de Lily
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

Rusia advirtió que fuerzas militares

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel

Comienza la temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario más completo de Buenos Aires

La nominada al Oscar “Arco” rompe con todos los moldes de la animación

La historia del brutal asesinato de la Dalia Negra, el enigma policial que persiste desde 1947, ¿y hoy se resuelve?