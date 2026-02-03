Un hombre murió tras ser atacado por un ejambre de avispas en Santa Fe

La víctima mortal era alérgica a las picaduras y no pudo recuperarse tras el ataque a pesar de los intentos médicos

Una visita familiar en la zona rural de San Carlos Centro, en la provincia de Santa Fe, terminó de manera trágica cuando un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre y dejó a dos mujeres heridas.

El sábado, alrededor de las 18, Benito Fernández, un hombre de 62 años oriundo de Granadero Baigorria, se trasladaba en su automóvil por el paraje conocido como Olivares, acompañado por su esposa y su cuñada.

Según la información reunida por el medio local La Capital, el grupo tenía las ventanillas del vehículo bajas cuando, de manera inesperada, una densa nube de avispas irrumpió en el habitáculo. La reacción inmediata llevó a los ocupantes a detener el auto y salir rápidamente en un intento por escapar del ataque.

Las tres personas fueron blanco de numerosas picaduras apenas abandonaron el vehículo. Según relataron las sobrevivientes a La Capital, la desesperación se apoderó del momento: mientras corrían para huir de los insectos, Fernández colapsó a pocos metros del automóvil. Una de las mujeres logró comunicarse telefónicamente con familiares, quienes acudieron al lugar y trasladaron a las dos mujeres al hospital local. Los Bomberos Voluntarios de San Carlos Centro acudieron en respuesta al llamado de emergencia y, al llegar, encontraron a Fernández tendido en el suelo, aún rodeado de avispas, lo que dificultó las tareas de rescate.

La encargada de la Guardia del Hospital Pedro Suchón, Carolina Borgna, explicó que entre las 18.30 y 18.40 ingresó la comunicación de los Bomberos, quienes informaron sobre el traslado de personas afectadas por picaduras de avispas. Primero llegaron las dos mujeres, una de las cuales presentaba un cuadro más complicado, con dificultad respiratoria y dolores intensos. Ambas recibieron atención médica inmediata y lograron estabilizarlas. Poco después, una ambulancia trasladó a Fernández, quien arribó prácticamente sin signos vitales.

La médica detalló que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el hospital, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Según las declaraciones recogidas por ambos medios, la condición alérgica del hombre habría sido un factor determinante en el desenlace fatal. “Se le hicieron las maniobras de RCP, pero lamentablemente no pudo salir”, indicó Borgna.

Las avispas atacaron de manera impredecible el auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque dejó secuelas en las acompañantes. La esposa de Fernández sufrió vómitos y malestar, aunque fue dada de alta esa misma noche tras ser estabilizada. Por su parte, la cuñada, vecina de San Carlos Centro, presentó una situación más grave, con dificultad para respirar y dolores en el cuerpo, por lo que permaneció internada bajo tratamiento hasta la mañana del domingo, momento en que recibió el alta.

La intervención de los Bomberos Voluntarios resultó compleja debido a la persistencia del enjambre en el lugar del hecho. “Costó mucho acercarse y moverlo”, relataron los efectivos a Radio Sol, en referencia al momento en que hallaron a Fernández inconsciente en el suelo. Además, peritos policiales realizaron las constataciones correspondientes en la zona donde ocurrió todo.

De acuerdo con la responsable de la guardia del Hospital Pedro Suchón, este tipo de incidentes no es habitual en la localidad. “Es la primera vez que vemos un caso tan grave. Siempre recibimos pacientes por picaduras de avispas, pero de una o dos”, señaló Carolina Borgna.

El dramático episodio generó preocupación y motivó la difusión de recomendaciones por parte de especialistas. Ante la presencia de un enjambre o la detección de un avispero, se aconseja evitar movimientos bruscos, ruidos intensos o el uso de perfumes fuertes, factores que pueden alterar el comportamiento de estos insectos. En caso de ataque, la prioridad debe ser encontrar refugio en un espacio cerrado o, si existe la posibilidad, sumergirse en agua cubriendo las vías respiratorias.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia insisten en la importancia de actuar con rapidez y buscar atención médica ante cualquier síntoma tras una picadura, dado que la reacción puede variar según la sensibilidad de cada persona.