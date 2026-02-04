Cómo evoluciona la salud de los árbitros de La Pampa que chocaron en Santa Cruz: qué dice el nuevo parte médico

Los árbitros regresaban de dirigir la final patagónica del Torneo Regional Federal Amateur

Dos de los tres árbitros sobrevivientes del trágico choque en la Ruta 3 continúan internados bajo vigilancia permanente en la sala de terapia intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia, mientras familiares y colegas aguardan novedades médicas.

El accidente que terminó con la vida de Emanuel Leguizamón, ocurrió el lunes por la mañana, cuando la camioneta Ford Ranger en la que viajaban Cristian Rubiano, Diego Pereyra, Yasu Muñoz y el propio Leguizamón volcó en el tramo conocido como Cañadón Minerales, aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la localidad de Caleta Olivia. El grupo regresaba a La Pampa tras haber dirigido la final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

De acuerdo con el último parte médico difundido por las autoridades del hospital, dos de los pacientes permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva bajo monitoreo permanente y seguimiento clínico estrecho, con evolución acorde a la complejidad de las lesiones sufridas.

El tercero, según el mismo documento, muestra “una evolución favorable” y se encuentra en condiciones de pasar a sala general, a la espera de disponibilidad de cama. Por respeto a la confidencialidad, el hospital evita difundir nombres, aunque la identidad de los involucrados fue confirmada por fuentes periodísticas y allegados a los heridos.

Todos fueron rescatados del lugar conscientes, según testimonios brindados por automovilistas que se detuvieron a auxiliar en la escena. Uno de los testigos, Diego Díaz, relató que la camioneta “recorrió unos 200 metros y quedó completamente destruida”. La magnitud del impacto se reflejó en el estado del vehículo y en la urgencia de la atención médica que recibieron los sobrevivientes.

La investigación policial determinó que Rubiano era quien manejaba la camioneta en el momento del accidente. Ese dato reavivó antecedentes judiciales: en 2018, el árbitro principal fue condenado en Santa Rosa a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir tras un siniestro vial donde falleció César Ricardo González.

La justicia estableció entonces que conducía bajo los efectos del alcohol. En esta ocasión, las pericias iniciales apuntan a la combinación de una bajada pronunciada y la velocidad como factores determinantes, en un sector de la Ruta Nacional 3 señalado por su peligrosidad.

El clima y el estado del camino eran óptimos al momento del vuelco, descartando la incidencia de factores externos como el viento o la visibilidad. El accidente ocurrió poco antes del mediodía, en una zona reconocida por sus extensas rectas y descensos pronunciados, que exigen máxima atención a los conductores. La comunidad arbitral pampeana y nacional siguió con atención las novedades sobre la salud de los heridos, mientras familiares y allegados esperaban noticias oficiales en las puertas del hospital.

La noticia del accidente y el fallecimiento de Leguizamón, cuarto árbitro de la terna, generó repercusiones inmediatas en el ambiente del fútbol. Diversas entidades, como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional y la Asociación Argentina de Árbitros, expresaron su pesar públicamente y dispusieron homenajes en los encuentros oficiales, incluyendo minutos de silencio en los partidos de la máxima categoría y en torneos regionales.

El hospital de Caleta Olivia reiteró su acompañamiento a los afectados y a sus familias, agradeciendo el compromiso y profesionalismo de los equipos de salud intervinientes. “Por respeto a la confidencialidad y a la sensibilidad de la situación, no se brindarán datos personales ni detalles clínicos específicos”, remarcaron desde la institución, según informó el medio pampeano La Arena. “Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales oficiales”.

A la espera de un nuevo parte médico y del avance de la investigación judicial, la comunidad futbolística mantiene la atención puesta en la evolución de Cristian Rubiano, Diego Pereyra y Yasu Muñoz. El accidente en la Ruta Nacional 3 reabrió el debate sobre las condiciones de traslado de los protagonistas del fútbol del interior y la seguridad en los trayectos extensos que exige la competencia federal.