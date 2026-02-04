Sociedad

Cómo evoluciona la salud de los árbitros de La Pampa que chocaron en Santa Cruz: qué dice el nuevo parte médico

El Hospital Zonal de Caleta Olivia dio a conocer el estado de los tres sobrevivientes del brutal choque en la Ruta Nacional 3 que dejó como saldo una víctima fatal

Guardar
Los árbitros regresaban de dirigir
Los árbitros regresaban de dirigir la final patagónica del Torneo Regional Federal Amateur

Dos de los tres árbitros sobrevivientes del trágico choque en la Ruta 3 continúan internados bajo vigilancia permanente en la sala de terapia intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia, mientras familiares y colegas aguardan novedades médicas.

El accidente que terminó con la vida de Emanuel Leguizamón, ocurrió el lunes por la mañana, cuando la camioneta Ford Ranger en la que viajaban Cristian Rubiano, Diego Pereyra, Yasu Muñoz y el propio Leguizamón volcó en el tramo conocido como Cañadón Minerales, aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la localidad de Caleta Olivia. El grupo regresaba a La Pampa tras haber dirigido la final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

De acuerdo con el último parte médico difundido por las autoridades del hospital, dos de los pacientes permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva bajo monitoreo permanente y seguimiento clínico estrecho, con evolución acorde a la complejidad de las lesiones sufridas.

El tercero, según el mismo documento, muestra “una evolución favorable” y se encuentra en condiciones de pasar a sala general, a la espera de disponibilidad de cama. Por respeto a la confidencialidad, el hospital evita difundir nombres, aunque la identidad de los involucrados fue confirmada por fuentes periodísticas y allegados a los heridos.

El hospital de Caleta Olivia
El hospital de Caleta Olivia mantiene reserva sobre los datos personales de los pacientes

Todos fueron rescatados del lugar conscientes, según testimonios brindados por automovilistas que se detuvieron a auxiliar en la escena. Uno de los testigos, Diego Díaz, relató que la camioneta “recorrió unos 200 metros y quedó completamente destruida”. La magnitud del impacto se reflejó en el estado del vehículo y en la urgencia de la atención médica que recibieron los sobrevivientes.

La investigación policial determinó que Rubiano era quien manejaba la camioneta en el momento del accidente. Ese dato reavivó antecedentes judiciales: en 2018, el árbitro principal fue condenado en Santa Rosa a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir tras un siniestro vial donde falleció César Ricardo González.

La justicia estableció entonces que conducía bajo los efectos del alcohol. En esta ocasión, las pericias iniciales apuntan a la combinación de una bajada pronunciada y la velocidad como factores determinantes, en un sector de la Ruta Nacional 3 señalado por su peligrosidad.

Las autoridades sanitarias informaron que
Las autoridades sanitarias informaron que uno de los heridos evoluciona favorablemente y podría pasar a sala general

El clima y el estado del camino eran óptimos al momento del vuelco, descartando la incidencia de factores externos como el viento o la visibilidad. El accidente ocurrió poco antes del mediodía, en una zona reconocida por sus extensas rectas y descensos pronunciados, que exigen máxima atención a los conductores. La comunidad arbitral pampeana y nacional siguió con atención las novedades sobre la salud de los heridos, mientras familiares y allegados esperaban noticias oficiales en las puertas del hospital.

La noticia del accidente y el fallecimiento de Leguizamón, cuarto árbitro de la terna, generó repercusiones inmediatas en el ambiente del fútbol. Diversas entidades, como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional y la Asociación Argentina de Árbitros, expresaron su pesar públicamente y dispusieron homenajes en los encuentros oficiales, incluyendo minutos de silencio en los partidos de la máxima categoría y en torneos regionales.

El hospital de Caleta Olivia reiteró su acompañamiento a los afectados y a sus familias, agradeciendo el compromiso y profesionalismo de los equipos de salud intervinientes. “Por respeto a la confidencialidad y a la sensibilidad de la situación, no se brindarán datos personales ni detalles clínicos específicos”, remarcaron desde la institución, según informó el medio pampeano La Arena. “Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales oficiales”.

A la espera de un nuevo parte médico y del avance de la investigación judicial, la comunidad futbolística mantiene la atención puesta en la evolución de Cristian Rubiano, Diego Pereyra y Yasu Muñoz. El accidente en la Ruta Nacional 3 reabrió el debate sobre las condiciones de traslado de los protagonistas del fútbol del interior y la seguridad en los trayectos extensos que exige la competencia federal.

Temas Relacionados

Ruta 3Árbitros pampeanosCaleta OliviaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un grupo de gendarmes patrullaba en San Juan y descubrieron pinturas rupestres y piezas arqueológicas

El hallazgo se produjo en la localidad de Las Flores. Las formas talladas sobre piedra les llamaron la atención. Fueron atribuidas a las culturas Diaguita y Huarpe, originarias en esa zona del país

Un grupo de gendarmes patrullaba

El impactante entrenamiento de la reina Máxima como reservista del Ejército Real de los Países Bajos

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa del país europeo muestran los exigentes ejercicios de la argentina, que incluyen escaladas y manejo de armas. Al culminar, se convertirá en teniente coronel

El impactante entrenamiento de la

Un hombre volaba en parapente y se estrelló contra una roca en los Acantilados de Mar del Plata

Testigos vieron cómo el deportista, de 57 años, chocó contra la pared del acantilado y fue socorrido por equipos de rescate que lo evacuaron hasta el hospital local

Un hombre volaba en parapente

Buscan a un adolescente de 15 años que fue arrastrado por la corriente de un río en Tucumán

Se encontraba con amigos cuando ingresaron al agua. El operativo para poder localizarlo comenzó el martes por la noche, cuando se avisó de la situación

Buscan a un adolescente de

El caso del policía retirado asesinado en Merlo: la autopsia reveló que no murió como se pensaba

La víctima, de 58 años, fue atacada por delincuentes cuando salió de su casa para ir hasta su vehículo a buscar cigarrillos

El caso del policía retirado
DEPORTES
La frase sobre la nueva

La frase sobre la nueva Fórmula 1 que preocupa: el detalle sobre el acelerador

La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River Plate: el plan especial que acordó con Marcelo Gallardo

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

TELESHOW
Cómo fue el segundo round

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué proteger los microbios

Por qué proteger los microbios puede cambiar el futuro de la salud y el clima

Israel imputó a doce personas, incluidos reservistas, por contrabandear bienes a Gaza durante la tregua

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái