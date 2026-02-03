Cómo sigue la salud de los árbitros de La Pampa que protagonizaron un trágico accidente en la Ruta 3

La delegación arbitral regresaba tras dirigir una final del fútbol regional en Río Gallegos

Luego del trágico vuelco en la Ruta 3, donde una delegación de árbitros sufrió un grave accidente en el viaje de vuelta tras dirigir la final del Torneo Regional Federal Amateur, los tres sobrevivientes luchan por su recuperación. Las próximas horas serán decisivas para el pronóstico de los internados, en medio de muestras de apoyo y la espera de partes médicos oficiales.

La jornada del regreso, que había iniciado con un partido entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti, terminó abruptamente en la provincia de Santa Cruz. La camioneta Ford Ranger donde viajaban Cristian Rubiano (árbitro principal), Diego Pereyra y Yasu Muñoz (asistentes), junto a Emanuel Leguizamón (cuarto árbitro), volcó a unos 30 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en el tramo conocido como “Cañadón Minerales”. El siniestro dejó a Leguizamón sin vida en el acto y a sus compañeros con lesiones de distinta gravedad.

Como informó el medio pampeano La Arena, los familiares de los árbitros heridos se mantienen en reserva y evitan dar detalles a la prensa. El parte oficial del Hospital de Caleta Olivia es aguardado con expectativa, mientras tanto, la evolución de los tres internados se sigue “hora a hora”, según relataron allegados al medio pampeano.

Pereyra permanece en terapia intensiva bajo estricta vigilancia médica, con lesiones calificadas como graves. Muñoz presenta complicaciones en la zona lumbar y continúa bajo atención especializada. El conductor, Rubiano, sufrió una fractura en una pierna y politraumatismos, hallándose estable en observación.

Emanuel Leguizamón fue la víctima fatal del siniestro vial ocurrido durante el regreso a La Pampa

Los accidentados fueron rescatados conscientes y trasladados de inmediato al hospital zonal, donde recibieron atención para estabilizarlos y someterlos a estudios clínicos. “Hasta el momento, no tenemos novedades, estamos esperando el parte médico, pasando un momento muy difícil”, compartieron familiares de uno de los asistentes en diálogo con La Arena.

La investigación policial determinó que Cristian Rubiano era quien conducía la camioneta al momento del siniestro. Ese dato reavivó antecedentes judiciales: en 2018, Rubiano había sido condenado en Santa Rosa a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir, luego de un accidente en el que falleció César Ricardo González. Según la justicia, conducía bajo los efectos del alcohol durante ese suceso.

El entorno de los árbitros y la comunidad futbolística de La Pampa y la Patagonia manifestaron consternación por lo ocurrido. Infobae recogió mensajes de apoyo y muestras de solidaridad hacia los heridos y sus familias, mientras la región permanece a la espera de avances en la investigación del accidente.

Las primeras pericias apuntan a las condiciones del camino y al tramo de bajada pronunciada, frecuente escenario de incidentes en esa zona de la Ruta 3.

El accidente ocurrió en el tramo de la Ruta Nacional 3 cercano a Caleta Olivia en una zona de bajada pronunciada

La víctima fatal, Emanuel Leguizamón, tenía 24 años y acababa de iniciar su carrera como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Además, integraba habitualmente la cuaterna arbitral de la Liga Cultural de Fútbol y había sido designado recientemente para partidos de mayor jerarquía, como la final del Torneo Provincial entre Alvear FBC y All Boys de Santa Rosa. Su última designación lo llevó a oficiar como cuarto árbitro en el encuentro entre Boxing Club y La Amistad, y durante ese viaje llegó a compartir imágenes del Glaciar Perito Moreno, reflejando su entusiasmo por el presente profesional.

El cuerpo de Leguizamón será trasladado a la capital pampeana en las próximas horas, confirmaron fuentes consultadas por La Arena. La Liga Profesional, máxima categoría del fútbol argentino, anunció que en los partidos de la #LPF de la jornada y del día siguiente se realizará un minuto de silencio en su memoria. “Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, informaron desde la organización.