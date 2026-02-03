Una mujer de 80 años quedó atrapada en un ascensor en Rosario y los bomberos le salvaron la vida

La mujer adulta mayor fue asistida por el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) al presentar signos de descompensación luego del encierro

En la mañana del martes, en pleno centro de Rosario, se activó un operativo de emergencia cuando una mujer de 80 años quedó atrapada en el ascensor de un edificio ubicado en Moreno al 1000, casi en la intersección con San Luis.

De acuerdo a lo informado por La Capital, la situación movilizó a una dotación de Bomberos Voluntarios de Rosario, que acudió al llamado tras recibir el reporte del incidente.

De acuerdo al relato de Javier Adrover, suboficial del cuerpo, a LT8, la persona afectada quedó encerrada entre el primer y el segundo piso del inmueble.

“La señora de unos 80 años quedó atrapada entre el piso 1 y 2, procedimos con herramientas para abrir la puerta del ascensor. Llamamos al Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). La mujer se descompensó”, detalló el bombero voluntario a la emisora.

La intervención realizada por tres integrantes de Bomberos Voluntarios de Rosario permitió forzar la puerta del ascensor y lograr el rescate, mientras la afectada permanecía consciente, aunque evidenciaba signos de descompensación debido al tiempo transcurrido dentro del elevador.

El personal del SIES asistió a la mujer en el lugar, y después de estabilizarla la acompañó hasta su departamento, según precisó Adrover. Aún no se conocen los motivos exactos que originaron el desperfecto, aunque desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario indicaron que este tipo de situaciones suelen registrarse con mayor frecuencia en épocas de inestabilidad eléctrica o cortes de luz.

Intentó rescatar a su gato, quedó atrapada y tuvo que ser salvada por bomberos

Una joven de 24 años resultó rescatada junto a su gato del techo de un edificio en Córdoba, tras quedar varada intentando salvar a su mascota

Días atrás, una joven de 24 años quedó varada en el techo de un edificio del centro de Córdoba tras intentar rescatar a su gato, sin poder regresar luego al interior del complejo. El episodio, que tuvo lugar cerca de las 23, movilizó un amplio operativo de bomberos y policía, quienes debieron intervenir para lograr que tanto la joven como su mascota pudieran volver a un lugar seguro.

El incidente se desató en un inmueble ubicado en calle Sarmiento al 300. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la joven, decidida a poner a salvo a su gato, descendió dos pisos hasta el techo del edificio sin mayores complicaciones. Sin embargo, al intentar regresar al interior, se vio imposibilitada de hacerlo por sus propios medios. Fue entonces cuando, al comprobar que no contaba con ayuda para volver, optó por comunicarse con la línea de emergencias 911 y solicitar asistencia.

El llamado de la joven activó un despliegue inmediato de recursos por parte del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto a bomberos y personal policial, que acudieron al lugar con el equipamiento necesario para este tipo de maniobras. Los rescatistas utilizaron una escalera y recurrieron a técnicas específicas para acceder al sector donde permanecían tanto la joven como el animal, quienes aguardaban la llegada de la ayuda.

La intervención se desarrolló sin inconvenientes y permitió que ambos fueran asistidos apenas descendieron del techo. El personal sanitario presente comprobó que la joven y su gato se encontraban en buenas condiciones de salud y no presentaban lesiones.

Según el reporte del DUAR, la joven había descendido dos pisos hasta el techo para alcanzar a su mascota y debió permanecer allí hasta la llegada de los rescatistas, quienes finalmente lograron ponerlos a salvo.

El operativo generó la atención de vecinos y transeúntes, que observaron desde las ventanas y la vereda el despliegue de los distintos equipos de emergencia. Las tareas llevadas adelante por el DUAR y los bomberos concluyeron cuando ambas vidas, la humana y la animal, quedaron fuera de peligro. El hecho no requirió derivaciones hospitalarias y fue consignado en las actuaciones policiales correspondientes.