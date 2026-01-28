Sociedad

Córdoba: intentó rescatar a su gato, quedó atrapada en un techo y tuvo que ser salvada por bomberos

Una joven de 24 años descendió dos pisos hasta la parte superior de un edificio para recuperar a su mascota, pero luego no logró regresar y debió pedir ayuda al 911

La joven quedó atrapada tras descender hasta el techo de un edificio

En la noche del martes, una joven de 24 años quedó atrapada en el techo de un edificio en el centro de Córdoba, luego de intentar rescatar a su gato y no poder regresar al interior del complejo. El operativo de rescate movilizó a personal especializado de la policía y bomberos, quienes debieron intervenir para poner a salvo tanto a la joven como a su mascota.

El episodio se registró cerca de las 23 en un inmueble situado sobre calle Sarmiento al 300. La joven, decidida a recuperar a su gato, descendió dos pisos hasta el techo del edificio sin dificultad aparente, pero la situación cambió abruptamente cuando se vio imposibilitada de volver por sus propios medios. Ante esa situación, la mujer solicitó asistencia a través de la línea de emergencias 911, según detallaron fuentes del caso.

El llamado activó un rápido despliegue de efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), bomberos y personal policial, quienes arribaron al lugar con el equipamiento adecuado para este tipo de maniobras. Los rescatistas emplearon una escalera y diversas técnicas para acceder al sector donde se encontraban la joven y el animal.

La intervención se desarrolló sin contratiempos y permitió que tanto la joven como su gato fueran asistidos de inmediato. Personal sanitario comprobó que ambos se encontraban en buenas condiciones. De acuerdo con el reporte brindado por el DUAR, la joven había descendido dos pisos hasta el techo, pero debió esperar la llegada de los rescatistas para poder salir de ese sector junto a su mascota.

El caso generó comentarios entre los vecinos, quienes observaron el operativo desde sus ventanas y la vereda. Las tareas del DUAR y los bomberos finalizaron cuando ambos, joven y animal, lograron ser puestos a resguardo. El hecho no requirió traslados hospitalarios y quedó asentado en actuaciones policiales.

Rosario: un cachorro de tres meses quedó atrapado en un desagüe y tuvo que ser rescatado por los bomberos

El perro fue salvado por los Bomberos Voluntarios tras un llamado de su dueño.

Un llamado inesperado alteró la calma de Villa Gobernador Gálvez: un cachorro de tres meses llamado "Capitán" quedó atrapado en un desagüe y movilizó a vecinos y bomberos en un operativo que terminó con imágenes que se viralizaron en las redes. La escena, registrada en un video, mostró la tensión y el alivio de un rescate que mantuvo al barrio en vilo y que dejó más de una anécdota para los protagonistas.

El episodio comenzó cuando el dueño del animal notó que el pequeño animal, de apenas tres meses, había ingresado en un conducto pluvial y no lograba salir. La situación llevó a realizar un llamado de auxilio que activó rápidamente la intervención de los bomberos voluntarios.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el cachorro se encontraba en un sector de acceso complicado y en riesgo: “El perro estaba acá”, se escucha decir a uno de los rescatistas, mientras otros intentaban abrir una puerta para facilitar el operativo.

La tarea exigió precisión y rapidez. Los bomberos debieron manipular cuidadosamente al animal, que se hallaba cubierto por una sustancia negra y viscosa, similar al petróleo, resultado de la suciedad acumulada en el interior del desagüe. Los vecinos, atentos y dispuestos, colaboraron acercando elementos y asistiendo en cada paso del procedimiento, que incluyó momentos de incertidumbre y frases de ánimo: “Vamos, Capitán, vamos”, corearon entre aplausos al lograr extraerlo.

El video reflejó el clima distendido que invadió a los presentes una vez que Capitán estuvo a salvo. “El capitán ya estaba a salvo”, afirmó uno de los bomberos, mientras otro agregó con humor: “Comienza la etapa de lavado y enjuague de los rescatistas. ¿Cuánto hacía, Mati, que no te bañabas, digo?”. Las bromas y risas acompañaron el momento en el que el cachorro, conocido por su carácter inquieto y popularidad entre los vecinos, fue sometido a una limpieza inicial para retirarle los restos de la sustancia pegajosa.

