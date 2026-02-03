Se incendió el restaurante de un hotel en el centro porteño: cuatro personas fueron asistidas por el SAME

Incendio en un restaurante de hotel en el centro porteño (C5N)

Un incendio se registró durante la mañana de este martes en la cocina de un restaurante ubicada debajo de un hotel en la Av. de Mayo 624, donde seis personas recibieron asistencia y cuatro de ellas requirieron atención médica en el lugar por parte de los servicios de emergencia.

Bomberos de la Ciudad extinguió el fuego en el lugar, en cuyos cinco pisos superiores funciona el hotel. El cuerpo de bomberos se desdobló en dos grupos, uno que combatió el fuego hasta extinguirlo y el otro en busca de eventuales afectados.

Incendio en el restaurante de un hotel en el centro de CABA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los pacientes atendidos, se contaron dos hombres adultos y un menor. Según el reporte, ninguna persona debió ser trasladada a centros de salud tras recibir atención inicial. Tres personas fueron asistidos con oxígeno por el SAME en el lugar.

En respuesta al incidente se movilizaron 17 unidades terrestres, mientras que no fue necesaria la intervención aérea. Además, las autoridades informaron que tres personas tuvieron que ser evacuadas del edificio.

Incendio en el restaurante de un hotel en el centro de CABA (Bomberos de la Ciudad)

Fuentes del operativo indicaron la presencia de humo en un edificio lindero. Además, uno de los procedimientos incluyó el rescate de un menor acompañado de su padre, que fueron descendidos desde la terraza.

Al lugar acudió también personal del Grupo Especial de Rescate, tanto de Caballito como de Saavedra.