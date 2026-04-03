Rescataron a uno de los dos pilotos de Estados Unidos cuyo avión militar se estrelló en Irán y buscan al segundo

Un avión F-15E Strike Eagle (U.S. Air Force/Handout via REUTERS/Archivo)

Un miembro de la tripulación fue rescatado después de que un avión estadounidense se estrellara en Irán, según un funcionario estadounidense y uno israelí, quienes hablaron bajo condición de anonimato para describir operaciones militares delicadas en curso.

El rescate se produjo mientras el ejército estadounidense realizaba una operación de búsqueda y rescate, según tres personas familiarizadas con el caso que hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación. Israel está colaborando con Estados Unidos en la operación de búsqueda y rescate.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Donald Trump había sido informado, pero no ofreció información adicional.

Más temprano, la televisión estatal iraní afirmó que las Fuerzas Armadas han derribado un cazabombardero estadounidense F-15E en el sur del país y que se ha lanzado una operación para rescatar a los dos pilotos.

“Irán ha derribado un F-15E Strike Eagle”, indicó IRIB, la televisión estatal iraní.

Un F-15E Strike Eagle (U.S. Air Force/Handout via REUTERS/Archivo)

Dos medios de comunicación vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní informaron, citando fuentes anónimas, que helicópteros buscaban a los pilotos. Además, las autoridades hicieron un llamado a los residentes locales para que capturaran al “piloto o pilotos enemigos” y los entregaran vivos a las fuerzas de seguridad a cambio de una recompensa.

Uno de los medios, la agencia de noticias Fars, indicó que se desconocía la procedencia de los helicópteros, mientras que Tasnim informó que eran estadounidenses y que uno de ellos se vio obligado a retirarse tras ser atacado.

Tasnim añadió que un avión estadounidense Hércules C-130 también participaba en la búsqueda.

Por su parte, Mizan, un medio de comunicación afiliado al poder judicial iraní, también informó que una misión estadounidense de búsqueda y rescate estaba en marcha para encontrar a los pilotos y publicó fotografías de lo que, según afirmó, eran aviones estadounidenses en el espacio aéreo iraní.

El medio norteamericano Axios informó que una fuente conocedora de la situación confirmó el derribo y la operación de rescate, aunque el Comando Central de EEUU (Centcom) no se ha pronunciado aún.

Un helicóptero estadounidense sale al rescate de los pilotos (U.S. Navy/Handout vía REUTERS)

Irán ha anunciado en repetidas ocasiones el derribo de cazas de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, pero el Centcom lo ha negado siempre.

A mediados de marzo, la Guardia revolucionaria aseguró que había alcanzado un caza F-35 de Estados Unidos, país que mantuvo que el avión realizó un aterrizaje de emergencia en una base en Medio Oriente y estaba investigando el motivo.

De acuerdo con medios estadounidenses, otras aeronaves del país norteamericano han sido derribadas durante la guerra, como los tres cazas F-15 que fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes, y los seis tripulantes se eyectaron a salvo.

Además, un avión cisterna KC-135 se estrelló en Irak, aunque la causa aún no está clara. El ejército estadounidense declaró que el incidente no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon)

Trump dijo que “con un poco más de tiempo” EEUU podría reabrir Ormuz con facilidad

En otro orden, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría “abrir” de nuevo el estrecho de Ormuz y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”.

En su mensaje, publicado en su plataforma Truth Social, Trump no explicó cómo podría Estados Unidos poner fin al control iraní sobre la vía marítima de Ormuz ni a qué petróleo se refería.

“Con un poco más de tiempo, podemos ABRIR FÁCILMENTE EL ESTRECHO DE ORMUZ, TOMAR EL PETRÓLEO Y HACER UNA FORTUNA. ¿¿¿SERÍA UN ‘GUSHER’ (un “éxito”, un “pozo petrolero que fluye sin cesar”) PARA EL MUNDO???”, publicó Trump.

En un mensaje anterior, el mandatario advirtió que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.

Trump afirmó en su red Truth Social que el Ejército estadounidense “ni siquiera empezó a destruir lo que queda en Irán. Los puentes son los próximos, luego las plantas de energía eléctrica”, en referencia a posibles ataques contra infraestructura clave.

La televisión iraní difundió imágenes de los supuestos restos del avión

Fragmentos del avión militar estadounidense que se estrelló en Irán