Sociedad

Se incendia un edificio cerca de La Rural: evacuaron a 25 personas

El hecho movilizó a quince ambulancias del SAME. Además, tres adultos recibieron atención médica en el lugar

Guardar
Incendio En Cerviño Y Kennedy

Un incendio en un edificio de once pisos ubicado en Avenida Cerviño y John Kennedy provocó la evacuación de 25 personas durante el mediodía de este jueves. El fuego se originó en el ducto cargador de gases del inmueble, según informaron fuentes policiales. El incidente movilizó a personal de bomberos, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y 15 ambulancias.

Entre los afectados, tres adultos recibieron atención médica en el lugar. Uno de los pacientes, un hombre, fue asistido dentro de una clínica quirúrgica de estética ubicada en el mismo edificio, mientras que las otras dos personas, mujeres, no requirieron traslado hospitalario.

No se registraron menores entre los pacientes y que todos permanecieron fuera de peligro tras la intervención de los servicios de emergencia, según detallaron las fuentes.

El incendio ocasionó la evacuación
El incendio ocasionó la evacuación de 25 personas

El operativo incluyó la evacuación preventiva de los ocupantes del inmueble, mientras los bomberos desplegaron tareas tanto en la planta baja como en la terraza, donde se detectó la mayor concentración de humo. Fuentes del SAME informaron que la situación está bajo control y que el personal de salud permaneció en el lugar hasta que se descartó la presencia de personas en riesgo.

Durante el procedimiento, se confirmó que el edificio alberga un centro médico en uno de los pisos superiores, lo que requirió especial atención en la evacuación y en la asistencia a quienes se encontraban allí al momento del incidente. Los equipos de emergencia realizaron inspecciones adicionales en los niveles superiores para garantizar la seguridad de todos los presentes.

El personal del SAME, presente
El personal del SAME, presente en el incidente

Incendio en San Fernando

Una explosión de gran magnitud ocurrió durante la madrugada en Brandsen al 800, en el partido bonaerense de San Fernando, generando un incendio que afectó un depósito de la empresa Otowil, ubicado junto a la fábrica Sabores y Fragancias. El siniestro se produjo cerca de la 1:30 y ya fue controlado por los equipos de emergencia.

La detonación provocó una onda expansiva perceptible a varias cuadras, incluso en el partido vecino de Tigre. El estruendo causó el derrumbe de una de las paredes frontales del depósito sobre la calle Brandsen y originó un incendio visible desde la vía pública, que alcanzó además a vehículos estacionados en la zona.

La explosión de una fábrica en San Fernando desató un voraz incendio (Video: Twitter)

En el operativo participaron casi 30 dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre, San Isidro, Don Torcuato y Escobar, que trabajaron para contener las llamas en instalaciones donde se almacenaban productos químicos.

El jefe de Bomberos de San Fernando, Gustavo Calveiro, detalló que el lugar se encontraba vacío al momento de la explosión y que fueron los vecinos quienes realizaron el aviso a los servicios de emergencia.

Como parte de las medidas de seguridad, se interrumpió el suministro eléctrico en al menos 15 manzanas, lo que dejó a los residentes de la zona sin servicio.

El frente del depósito que
El frente del depósito que se prendió fuego

El depósito afectado se encuentra junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la elaboración de esencias para alimentos y productos de cuidado personal. Aunque se reportaron daños materiales en esta última, el fuego no alcanzó sus instalaciones principales.

Varias viviendas cercanas sufrieron daños por la explosión: voladuras de objetos, techos y rotura de cristales. Las consecuencias se extendieron a casas ubicadas a cinco cuadras del lugar, sobre la calle Alvear, mientras que restos encendidos provocaron focos secundarios en otras propiedades.

Patrulleros y ambulancias acudieron rápidamente, y aunque una ambulancia debió salir en emergencia, hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPalermoCiudad Autónoma de Buenos AiresIncendio

Últimas Noticias

Encontraron muerta a la joven argentina que buscaban en Los Ángeles

Se trata de Narela Barreto, de 27 años. Había desaparecido el pasado 23 de enero

Encontraron muerta a la joven

“Siempre en mi corazón”: la dolorosa despedida de los familiares de Narela, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Los mensajes fueron posteados por sus allegados tras la noticia de su fallecimiento. La joven de 27 era buscada en Estados Unidos desde el pasado viernes 23 de enero

“Siempre en mi corazón”: la

Murió Roberto Pianelli, referente gremial de Metrodelegados

Tenía 59 años y estaba internado en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires

Murió Roberto Pianelli, referente gremial

Misterio en Córdoba: un hombre de 64 años que estaba de vacaciones murió mientras navegaba en kayak

El hallazgo del cuerpo de Gustavo Daniel Argarañaz, oriundo de Tortuguitas, ocurrió a orillas del dique Los Molinos, cerca de Potrero de Garay. Las autoridades descartaron signos de violencia y buscan determinar las causas exactas del fallecimiento

Misterio en Córdoba: un hombre

Caso Bastian: pidieron un estudio de ADN por “frascos no vírgenes” usados en una pericia clave

Sucede luego de que se detectara alcohol en sangre en dos de los imputados, en el momento del choque en La Frontera. El nene de 8 años sigue internado en estado grave

Caso Bastian: pidieron un estudio
DEPORTES
La agenda del jueves en

La agenda del jueves en el Torneo Apertura 2026: así se completará la segunda fecha del campeonato

El giro en la investigación que busca esclarecer las causas del fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

TELESHOW
Así vive Guillermo Andino sus

Así vive Guillermo Andino sus días de descanso junto a su familia en Punta del Este

Christian Petersen habló a fondo de la excursión al Lanín que casi le cuesta la vida: “Quizás me puse muy al límite”

Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

INFOBAE AMÉRICA

Murió Miss Shirley, la reconocida

Murió Miss Shirley, la reconocida influencer que repartía comida y ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad

Los Grammy 2026 rendirán homenaje a Ozzy Osbourne con un tributo a cargo de figuras del rock

Panamá redujo su déficit fiscal a cerca de 4% del PIB y busca recuperar la confianza de los mercados

El Salvador cerró 2025 con 4.4 millones de turistas en parques recreativos

El nuevo orden mundial