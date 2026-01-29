Se incendia un edificio cerca de La Rural: evacuaron a 25 personas

Incendio En Cerviño Y Kennedy

Un incendio en un edificio de once pisos ubicado en Avenida Cerviño y John Kennedy provocó la evacuación de 25 personas durante el mediodía de este jueves. El fuego se originó en el ducto cargador de gases del inmueble, según informaron fuentes policiales. El incidente movilizó a personal de bomberos, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y 15 ambulancias.

Entre los afectados, tres adultos recibieron atención médica en el lugar. Uno de los pacientes, un hombre, fue asistido dentro de una clínica quirúrgica de estética ubicada en el mismo edificio, mientras que las otras dos personas, mujeres, no requirieron traslado hospitalario.

No se registraron menores entre los pacientes y que todos permanecieron fuera de peligro tras la intervención de los servicios de emergencia, según detallaron las fuentes.

El operativo incluyó la evacuación preventiva de los ocupantes del inmueble, mientras los bomberos desplegaron tareas tanto en la planta baja como en la terraza, donde se detectó la mayor concentración de humo. Fuentes del SAME informaron que la situación está bajo control y que el personal de salud permaneció en el lugar hasta que se descartó la presencia de personas en riesgo.

Durante el procedimiento, se confirmó que el edificio alberga un centro médico en uno de los pisos superiores, lo que requirió especial atención en la evacuación y en la asistencia a quienes se encontraban allí al momento del incidente. Los equipos de emergencia realizaron inspecciones adicionales en los niveles superiores para garantizar la seguridad de todos los presentes.

El personal del SAME, presente en el incidente

Incendio en San Fernando

Una explosión de gran magnitud ocurrió durante la madrugada en Brandsen al 800, en el partido bonaerense de San Fernando, generando un incendio que afectó un depósito de la empresa Otowil, ubicado junto a la fábrica Sabores y Fragancias. El siniestro se produjo cerca de la 1:30 y ya fue controlado por los equipos de emergencia.

La detonación provocó una onda expansiva perceptible a varias cuadras, incluso en el partido vecino de Tigre. El estruendo causó el derrumbe de una de las paredes frontales del depósito sobre la calle Brandsen y originó un incendio visible desde la vía pública, que alcanzó además a vehículos estacionados en la zona.

La explosión de una fábrica en San Fernando desató un voraz incendio (Video: Twitter)

En el operativo participaron casi 30 dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre, San Isidro, Don Torcuato y Escobar, que trabajaron para contener las llamas en instalaciones donde se almacenaban productos químicos.

El jefe de Bomberos de San Fernando, Gustavo Calveiro, detalló que el lugar se encontraba vacío al momento de la explosión y que fueron los vecinos quienes realizaron el aviso a los servicios de emergencia.

Como parte de las medidas de seguridad, se interrumpió el suministro eléctrico en al menos 15 manzanas, lo que dejó a los residentes de la zona sin servicio.

El frente del depósito que se prendió fuego

El depósito afectado se encuentra junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la elaboración de esencias para alimentos y productos de cuidado personal. Aunque se reportaron daños materiales en esta última, el fuego no alcanzó sus instalaciones principales.

Varias viviendas cercanas sufrieron daños por la explosión: voladuras de objetos, techos y rotura de cristales. Las consecuencias se extendieron a casas ubicadas a cinco cuadras del lugar, sobre la calle Alvear, mientras que restos encendidos provocaron focos secundarios en otras propiedades.

Patrulleros y ambulancias acudieron rápidamente, y aunque una ambulancia debió salir en emergencia, hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad.