Un móvil que trasladaba 11 efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Cruz volcó en la ruta 3

El accidente ocurrió a unos 40 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena durante un operativo para reforzar la Unidad Penitenciaria N° 1

Un vuelco en la ruta nacional 3 dejó a 11 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial de Santa Cruz en medio de una zona desértica, a unos 40 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena.

El móvil institucional que los trasladaba hacia Pico Truncado perdió el control cuando el grupo se dirigía a reforzar la Unidad Penitenciaria N° 1 (Alcaidía) de esa localidad, informó ese organismo de segirodad provincial.

PUBLICIDAD

Según precisó el Servicio Penitenciario Provincial en un comunicado de prensa, el despliegue respondía al conflicto salarial que atraviesa el cuerpo, con medidas de fuerza activas que motivaron la necesidad de enviar efectivos de contingencia a esa unidad.

Personal médico se presentó en el lugar del accidente y evaluó a cada uno de los integrantes de la comisión. La institución informó que uno de los agentes sufrió lesiones leves, recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Los diez restantes no presentaron lesiones de consideración.

PUBLICIDAD

Una vez finalizados los trámites de rigor, los 11 agentes penitenciarios serán trasladados a Pico Truncado para incorporarse al operativo previsto. El Servicio Penitenciario Provincial indicó que mantiene el seguimiento de la situación de todos los efectivos involucrados.

El conflicto salarial con la Policía en Santa Cruz

El conflicto salarial de la Policía en Santa Cruz sumó protestas frente a la Casa de Gobierno y reclamos de audiencia al gobernador Claudio Vidal (@munoznotired)

El conflicto salarial de las fuerzas policiales genera tensiones desde hace semanas en la provincia de Santa Cruz. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el aumento no se concreta por falta de recursos y apuntaron a la oposición: “Ponen palos en la rueda”.

PUBLICIDAD

En el centro de la disputa se ubican los policías autoconvocados. Los mismos se movilizaron a principio de mes hasta la residencia del gobernador Claudio Vidal para exigirle una audiencia que aún no tuvo lugar.

Según el medio local Señal Calafate, el punto neurálgico del conflicto es el acampe de los efectivos frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. La noche del viernes, además, los uniformados marcharon hasta la residencia del gobernador al grito de “Vidal tiene miedo”.

PUBLICIDAD

Los autoconvocados afirman haber recibido llamados para fijar dos reuniones con el funcionario, pero ninguna llegó a realizarse.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado para reforzar la seguridad en Santa Cruz, según informó Tiempo Sur. Del operativo participan efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes cubrirán tareas policiales durante la vigencia de la medida de fuerza.

PUBLICIDAD

Desde la movilización que realizaron el pasado 6 de junio, en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, sostuvo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”.

El gobernador Vidal reconoció la legitimidad del reclamo. En un comunicado difundido en sus redes sociales, expresó: “Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”.

PUBLICIDAD

Claudio Vidal sostuvo que no puede otorgar un aumento salarial por falta de recursos y acusó a la oposición de obstaculizar la refinanciación provincial

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y quiero ser muy claro: este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, señaló el mandatario del partido SER Santa Cruz.

Y añadió: “También es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.

PUBLICIDAD

Vidal reiteró que estará “del lado de los trabajadores” y convocó a todos los sectores a actuar con responsabilidad para priorizar el bienestar provincial: “Mi compromiso es seguir trabajando para construir acuerdos y encontrar una salida que contemple las necesidades de los trabajadores y de toda la comunidad”.

En el video que acompaña el comunicado, el gobernador señaló que la problemática salarial se replica en otras provincias y recordó que su gestión otorgó dos aumentos por encima de la inflación, al inicio de su mandato y en 2025. “Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, argumentó, y agregó: “La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado”.

PUBLICIDAD