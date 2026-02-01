Calor en el AMBA y doce provincias bajo alerta por tormentas: el pronóstico del tiempo para el inicio de febrero

Para hoy, el SMN indicó que habrá pocas nubes en el cielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciará febrero con una seguidilla de días calurosos y escasa probabilidad de precipitaciones, según el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas máximas superarán los 30°C durante toda la semana, mientras que las lluvias permanecerán prácticamente ausentes hasta el viernes.

Para este domingo 1 de febrero, el SMN anticipa una jornada con cielo mayormente despejado, temperaturas entre 22°C y 31°C y vientos leves del sector este. La tendencia continuará el lunes, con marcas mínimas de 23°C y máximas de 34°C. Las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos entre 13 y 22 km/h.

Para el martes y miércoles, el pronóstico del SMN prevé temperaturas máximas de 33°C y mínimas de 24°C, con nubosidad variable y una baja chance de lluvias, estimada entre 0 y 10% solo para la mañana del martes. Los vientos seguirán soplando desde el este y noreste, sin variaciones significativas en intensidad.

El SMN indicó una semana calurosa para toda el AMBA

El jueves se espera una jornada especialmente calurosa, con una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 25°C. No se registran probabilidades de lluvia, pero se destacan posibles ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h provenientes del sector este, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes 6 mantendrá la tendencia, con marcas térmicas entre 26°C y 33°C. La probabilidad de lluvias se incrementa levemente, aunque solo hasta un 10% durante la tarde y noche, de acuerdo con el parte oficial.

Los datos confirman una semana típica de verano en el AMBA. Las autoridades recomiendan tomar precauciones frente a las altas temperaturas, mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor intensidad.

Las alertas en el resto del país

Las alertas por tormentas en el norte del país

El organismo climatológico advirtió que gran parte del norte argentino tendrá fuertes precipitaciones y actividad eléctrica. Las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, parte de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas. Mientras que Tucumán y sur de Catamarca el aviso asciende a naranja.

Ante ese panorama, el SMN recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetivos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por otro lado, el SMN indicó que Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor. Estas cuentan con efecto leve a moderado en la salud y pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

A su vez, Chubut, Río Negro y Neuquén están bajo alerta naranja, donde el efecto asciende de moderado a alto. Y La Pampa, norte de Río Negro y este de Neuquén el alerta directamente es roja, que refiere a efectos entre altos y extremos. Ante estos casos, las recomendaciones son las siguientes:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.