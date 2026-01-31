Cruzó un semáforo en rojo en plena avenida Corrientes, lo chocaron de costado y terminó en la vereda

Choque entre dos automóviles en avenida Corrientes, uno de ellos cruzó con el semáforo en rojo (Policía de la Ciudad)

Un violento choque sacudió la mañana de este sábado en el cruce de la avenida Corrientes y Anchorena, en la zona del Abasto, barrio porteño de Balvanera.

El siniestro tuvo lugar a las 6:30 cuando un Peugeot 2008 que transitaba por la avenida y era conducido por un hombre de 28 años no respetó el semáforo en rojo.

Lo que no percibió el conductor es que, desde su derecha y a gran velocidad por Anchorena, venía un Volkswagen Up color rojo, al mando de un ciudadano paraguayo de 34 años.

El Peugeot cruzó en rojo en la avenida Corrientes y el Volkswagen Up, que venía por Anchorena, lo chocó de costado (Policía de la Ciudad)

Ante la presencia del otro vehículo a su paso, el conductor intentó frenar, maniobró hacia un costado, derrapó levemente y chocó la puerta derecha del Peugeot.

La potencia del impacto hizo que el automóvil infractor subiese a la vereda y quedase casi en la ochava sobre la esquina de avenida Corrientes. Afortunadamente, no había transeúntes en esa zona de la vía pública.

Como saldo de este accidente, el conductor del Volkswagen resultó con politraumatismo sin riesgo de vida y fue llevado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Por su parte, el conductor argentino del Peugeot, de 28 años, no necesitó ser trasladado.

Vehículo incendiado en Lugano

Esta madrugada también se registró el incendio de un vehículo utilitario cercano a la estación ferroviaria de Lugano.

En horas de la noche, las llamas y el humo alertaron a los vecinos de la avenida Teniente General Luis J. Dellepiane, al 5400, lindante a la Autopista Dellepiane, cuando alertaron a la Policía.

Un vehículo utilitario apareció incendiado en Lugano (Policía de la Ciudad)

El incendio fue rápidamente dominado, con línea de 38 mm, por parte de Bomberos de la Ciudad. El vehículo fue identificado como un Citröen Berlingo. Hasta el momento no hay datos acerca del dueño del rodado como así también el origen de las llamas.

Qué hacer en caso de un accidente de tránsito

La dinámica del accidente varía según el entorno vial. Chocar en una esquina de la Ciudad implica riesgos y protocolos distintos a los de una autopista, donde la velocidad y la posibilidad de un choque múltiple elevan el peligro.

En ruta, es recomendable retirar el vehículo hacia la banquina si es posible, pero siempre sin exponerse caminando sobre el asfalto. En caso de no poder moverlo, permanecer sentado con el cinturón de seguridad abrochado y la cabeza apoyada en el reposacabezas reduce el riesgo de lesiones graves ante un eventual segundo impacto.

Antes de descender del automóvil, es imprescindible comprobar que no se acerque otro vehículo que pueda provocar un atropello. El uso de balizas debe mantenerse activo y, en rutas, la colocación de triángulos reflectantes a aproximadamente 150 metros y 75 metros hacia atrás, alerta a otros conductores sobre la presencia de un obstáculo.

En todas las circunstancias, la prioridad inicial es corroborar el estado físico y emocional de los ocupantes. Si hay personas lastimadas o en estado de shock, estas deben recibir atención inmediata antes de proceder con cualquier trámite.

Una vez confirmada la integridad de los involucrados, se sugiere entablar un intercambio de datos que incluya DNI, licencia de conducir, dirección y un número de teléfono celular funcionando. Verificar en el momento la validez del número con una llamada ayuda a prevenir complicaciones posteriores.

El trámite posterior exige comunicarse tanto con la propia compañía de seguros como con la del otro conductor.