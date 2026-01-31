Conmoción en Córdoba: encontraron a una beba de dos meses abandonada en la calle

La niña fue encontrada sola en un cochecito sobre calle Constitución al 700 y trasladada al Hospital San Antonio de Padua para su evaluación médica

En la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, una situación inesperada generó conmoción entre los vecinos durante la tarde del jueves. Una bebé de aproximadamente dos meses fue hallada sola en la vía pública, específicamente sobre calle Constitución al 700, en las inmediaciones de la costanera del río.

Según informaron fuentes policiales, la menor se encontraba en un cochecito, sin la supervisión de ningún adulto en el lugar.

El hallazgo ocurrió cuando un grupo de transeúntes advirtió la presencia del cochecito y, al acercarse, comprobó que una bebé permanecía sola. Ante la preocupación por el bienestar de la menor, los testigos dieron aviso inmediato a la Policía de Córdoba.

La zona en la que encontraron a la bebé

Efectivos de la Departamental Río Cuarto acudieron al punto señalado y, tras constatar la situación, procedieron al resguardo de la niña.

Siguiendo el protocolo correspondiente, el personal policial solicitó la intervención del sistema de salud y la asistencia médica necesaria. La bebé fue trasladada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, donde quedó internada para una evaluación exhaustiva de su estado de salud.

Allí, permanece bajo resguardo preventivo del personal sanitario, mientras se aguarda la resolución de las medidas de protección legales pertinentes.

En la investigación, tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que coordina el seguimiento y resguardo de la menor. Hasta el momento, las autoridades no ofrecieron detalles acerca de las circunstancias que llevaron a que la niña quedara sola en la vía pública.

Tampoco se registró la presencia de familiares que hayan reclamado su custodia. El caso se encuentra bajo análisis judicial, y se espera que en las próximas horas se definan los pasos a seguir en materia de protección y asistencia a la menor.

Rescataron a una beba recién nacida que había sido abandonada en un cesto de basura

El caso en San Martín es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 tras ser calificado como abandono de persona

En la localidad bonaerense de San Martín, efectivos de la Estación de Policía Departamental actuaron ante un caso de abandono de persona tras hallar a una recién nacida dentro de un cesto de basura. El episodio ocurrió a principios de mes.

Según datos oficiales, el episodio ocurrió el miércoles, cuando los agentes acudieron a la dirección Riobamba 2356, entre Pueyrredón y Rivadavia, alertados por un aviso que señalaba la presencia de un bebé en la calle.

Al llegar, comprobaron que se trataba de una niña, que estaba completamente desnuda y expuesta a condiciones de extrema vulnerabilidad. Los efectivos procedieron de inmediato al traslado urgente de la menor en un patrullero hasta el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde fue ingresada en la Terapia Intensiva de Neonatología.

Allí, una médica se encargó de asistir a la recién nacida y ofreció los primeros datos sobre su estado de salud. La profesional precisó que la paciente era prematura, con cerca de 36 semanas de gestación y un peso de 1.890 gramos.

Además, tras evaluarla, la médica señaló que la bebé se encontraba estable y, según su criterio, el nacimiento habría ocurrido a través de un parto natural domiciliario, alrededor de las 5 de la mañana. Destacó también que el cordón umbilical había sido cortado de forma artesanal, lo que coincide con un parto fuera de un hospital.

Las fuerzas policiales y judiciales revisan cámaras de seguridad y toman registros para esclarecer los hechos y asegurar la protección de la menor en San Martín

El equipo médico, de modo simbólico, decidió nombrar a la beba “Verónica”, en reconocimiento a la teniente primera Verónica Ayala, oficial que lideró el rescate en el lugar del hallazgo.

“Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, aseguró la oficial, en declaraciones a TN.

“Cuando llegamos al lugar, encontramos a esta bebé en la base de un cesto de basura, donde solo se le veía la carita. Y sobre ella, más bolsas de basura”, dijo según declaraciones levantadas por la agencia de noticias NA.

“Cuando nosotros la pudimos sacar, la bebé tenía todavía marcado uno de los barrotes del tacho en la cara”, agregó.

Desde la fuerza policial se informó que la causa pasó a la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del fiscal Daniel Omar Cangelosi, quien dispuso la apertura de actuaciones caratuladas como “Abandono de persona”.

Las autoridades judiciales ordenaron revisar las cámaras de seguridad del área, tomar registros fotográficos del sitio e intervenir al servicio local, con el objetivo de sumar elementos para la investigación.

El caso, que involucró a personal médico y fuerzas de seguridad, quedó bajo seguimiento de la UFI interviniente, mientras prosiguen las tareas destinadas a esclarecer el contexto del abandono y el entorno de la recién nacida.