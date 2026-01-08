El testimonio de la policía que encontró a la bebé tirada en un tacho de basura: “Necesitaba saber que esté bien”

La beba prematura, con el cordón umbilical sin cortar, presentaba marcas en el rostro por el contacto con el cesto de basura (NA)

La madrugada de este miércoles, una beba recién nacida y prematura fue encontrada completamente desnuda y con el cordón umbilical sin cortar en un tacho de basura de la localidad bonaerense de San Martín. El episodio quedó marcado por la intervención de la teniente primera Verónica Ayala, quien encabezó el operativo policial y cuyo nombre fue elegido simbólicamente para la niña por el personal del hospital.

No solamente se encargó del rescate, sino que además la oficial siguió pendiente de su estado de salud y cómo evolucionó con el correr de las horas. “Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, aseguró em declaraciones a TN.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo tras un aviso al 911 que alertaba sobre el llanto de un bebé en la vía pública, en la calle Riobamba 2356, entre Pueyrredón y Rivadavia. Al arribar al lugar, el personal policial comprobó que se trataba de una beba expuesta a condiciones de extrema vulnerabilidad en la base de un cesto de basura, cubierta por bolsas y sin ninguna prenda que la protegiera.

Según el relato de la propia Ayala, junto al sargento Hugo Leiva: “Recibimos el llamado del 911, a las 5:40 de la mañana, acudimos al lugar donde el llamante refiere que escuchaba el llanto de un bebé”. Al describir la escena, Ayala detalló: “Cuando llegamos al lugar, encontramos a esta bebé en la base de un cesto de basura, donde solo se le veía la carita. Y sobre ella, más bolsas de basura”, reprodujo la agencia de noticias NA.

La oficial añadió: “La abrigamos con una campera del sargento y de ahí abrimos paso con otros móviles hasta el hospital, donde ya nos estaban esperando”.

El traslado urgente permitió que la recién nacida recibiera atención inmediata en el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson

La urgencia del rescate quedó reflejada en las siguientes palabras de Ayala: “Quien llamó puede ser un ocasional transeúnte, no pudimos comunicarnos con esa persona porque ante la premura del caso, nos abocamos a la seguridad de la beba y en ningún momento entablamos nada con esa persona. No sabemos quién llamó”.

La beba presentaba marcas visibles de los barrotes del cesto de basura en la cara y aún tenía el cordón umbilical. “Cuando nosotros la pudimos sacar, la bebé tenía todavía marcado uno de los barrotes del tacho en la cara”, contó la teniente en diálogo con TN.

Además, remarcó: “No vi una nena, era un bebé. Llegué a ver el cordón umbilical. Cuando una es mamá, es difícil porque son cosas que no se ven todos los días, pero había que hacer lo mejor para que esta nena llegue bien al hospital”.

El traslado de la recién nacida se realizó en un móvil oficial hasta el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde ingresó al área de terapia intensiva de neonatología. Según el informe médico, la niña era una prematura de aproximadamente 36 semanas de gestación y pesaba 1.890 gramos.

La profesional a cargo determinó que el nacimiento se habría producido mediante un parto natural en domicilio, alrededor de las 5 de la mañana, y que el cordón umbilical presentaba un corte artesanal.

Consultada por el estado actual de la beba, Ayala explicó: “Le están haciendo todavía estudios. Pudo recuperar el calor del cuerpo porque estaba muy fría cuando nosotros la sacamos de ahí”. Y sumó: “Está en terapia, pero está estable. Tuvo un embarazo complicado por los cuidados que no tuvo el feto mientras estuvo en la panza, pero día a día va a evolucionar de buena manera”.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 del Departamento Judicial San Martín, cuyo titular, el fiscal Daniel Omar Cangelosi, dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula “Abandono de persona”.

Las autoridades judiciales ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad del sector, la obtención de fotografías del lugar y la intervención del servicio local correspondiente, con el objetivo de recabar mayores elementos para la investigación.